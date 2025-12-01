ডিজিটাল অ্যারেস্টের তদন্তে CBI, আরবিআই'কে AI সাহায্যের 'সুপ্রিম' নির্দেশ
সাইবার অপরাধীদের ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি খুঁজে বের করে সেগুলি বন্ধ করতে কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে না আরবিআই ? সেই প্রশ্ন করল শীর্ষ আদালত ৷
নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: দেশের সমস্ত ডিজিটাল অ্য়ারেস্টের ঘটনার তদন্ত করুক সিবিআই ৷ সোমবার এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সাইবার অপরাধীদের ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি খুঁজে বের করে সেগুলি বন্ধ করতে কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) ? এদিন সেই প্রশ্ন করল শীর্ষ আদালত ৷
বিরোধী শাসিত পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানা-সহ দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সিবিআই-কে সাহায্যেরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ সেই সঙ্গে, এই বিষয়ে কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে না, তা জানতে চেয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর উত্তর জানতে চেয়ে নোটিশ দেওয়া হয় ৷
গত 17 অক্টোবর বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই ডিজিটাল অ্যারেস্টের অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করে ৷ এদিন সেই মামলার শুনানি চলাকালীন, ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতো গুরুতর সাইবার অপরাধ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সাধারণত বৃদ্ধ নাগরিকরাই সাইবার প্রতারণার শিকার হচ্ছেন ৷ তাঁরা এই বিষয়ে কিছু বোঝার আগেই তাঁদের সমস্ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সাইবার অপরাধীরা ৷
ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতো সাইবার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর তদন্তে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে নিযুক্ত করল শীর্ষ আদালত ৷ সুষ্ঠু ও নিখুঁত তদন্তের জন্য দেশের সমস্ত তথ্যপ্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারী সংস্থাগুলিকে বিস্তারিত তথ্য সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ দেশের বাইরে থেকে যারা ভারতে সাইবার অপরাধের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের ধরতে সিবিআই-কে ইন্টোরপোলের সাহায্য নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, এক ব্যক্তি বা সংস্থার নামে যাতে একাধিক সিম কার্ড সরবরাহ না-করা হয়, টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে ৷
পাশাপাশি, সাইবার অপরাধ মামলা মোকাবিলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, টেলিকম বিভাগ, অর্থ মন্ত্রক এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মতামত আদালতে পেশ করার জন্য সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত । এদিন শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, প্রতারণায় ব্যবহৃত সন্দেহজনক যেকোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নির্দ্বিধায় ফ্রিজ করে দিতে পারে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ প্রশাসন এবং সিবিআই ৷ প্রতারণায় ব্যাঙ্কের কোনও কর্মী জড়িত রয়েছে কি না, সিবিআই-কে তাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
ডিজিটাল অ্যারেস্ট সংক্রান্ত গত 3 নভেম্বরের শুনানিতে শীর্ষ আদালতে দু'টি মুখ বন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ শুনানি চলাকালীন সেই সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে শীর্ষ আদালত ৷ জানায়, অত্যাধুনিক এই অপরাধের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে ৷ এখনও পর্যন্ত দেশের বৃদ্ধ নাগরিকদের কাছ থেকে মোট 3 হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে শুনে কার্যত চমকে যায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
কী এই ডিজিটাল অ্যারেস্ট ?
ডিজিটাল অ্যারেস্ট হল সাইবার অপরাধের একটি অত্যাধুনিক পন্থা ৷ অপরাধীরা নিজেদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা আদালতের কর্তা বা সরকারি সংস্থার কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে অডিয়ো এবং ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখায় ৷ বিভিন্ন ধরনের হুমকির মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে টাকা লুঠ করে ৷