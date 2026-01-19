লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সিতে কাদের তলব ? তালিকা দিয়ে জানানোর সুপ্রিম-নির্দেশ

লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সিতে কাদের তলব ? তালিকা দিয়ে জানানোর সুপ্রিম-নির্দেশ
নয়াদিল্লি, 19 জানুয়ারি: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির কারণে কাদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে তা তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে কমিশনকে ৷ গ্রাম পঞ্চায়েতের দফতর থেকে শুরু করে ব্লক এবং মহকুমা অফিসে এই তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
প্রধান বিচাররপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ প্রায় 2 কোটি ভোটারকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কাদের শুনানিতে তলব করা হয়েছে সেটা তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে ৷
পাশাপাশি শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, তালিকায় নাম তোলার জন্য ভোটারদের তথ্য় জমা দিতে বলেছে কমিশন ৷ দেখতে হবে যাতে স্থানীয় বিডিও অফিস থেকে শুরু করে নিজেদের এলাকাতেই তথ্য জমা দেওয়া যায় ৷ তাছাড়া এসআইআরের কাজ ঘিরে যাতে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত ৷
শুনানির একটি পর্বে উঠে এসেছে এসআইআর শুনানিতে 1 কোটি 25 লাখ ভোটারের নাম লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকায় আছে ৷ কাদের ক্ষেত্রে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি কার্যকর সেটাও উঠে এসেছে শুনানিতে ৷ কোনও ভোটারের সঙ্গে 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবা ও মায়ের বয়সের ফারাক যদি 15 বছরের কম আর 50 বছরের বেশি হয় তাহলে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির আওতায় তাঁদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ উল্লেখ্য নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনকেও এই কারণে নোটিশ পাঠিয়েছিল কমিশন ৷ তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল ৷