মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন নিয়ে মামলা, বিভক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ
SC declines plea: 2023 সালের আইনকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় দুই বিচারপতির বিভক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন আলাদা করে শুনতে চাইল না শীর্ষ আদালত ।
By PTI
Published : November 20, 2026 at 2:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত 2023 সালের আইনকে ঘিরে আইনি বিতর্কে নতুন মোড় । দুই বিচারপতির বেঞ্চের বিভক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন আলাদা করে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করার আর্জি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ।
শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, ওই আবেদন এবং মামলাটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কোনও আবেদন থাকলে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চেই তা বিবেচনা করা যেতে পারে ।
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের সঙ্গে ওই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা । তাঁদের বক্তব্য, 2023 সালের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, চাকরির শর্ত এবং কার্যকালের মেয়াদ) আইনের সাংবিধানিক বৈধতা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে । সেই বেঞ্চের সামনেই বিভক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন তোলা যেতে পারে ।
মূল বেঞ্চেই শুনানির দাবি প্রশান্ত ভূষণের
শুক্রবার মামলার শুনানিতে আবেদনকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ দাবি করেন, বিভক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনটি মূল দুই বিচারপতির বেঞ্চেই শুনতে হবে । গত 23 সেপ্টেম্বর বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে এই মামলায় বিভক্ত রায় হয়েছিল । তাই ওই রায় প্রত্যাহার বা পুনর্বিবেচনার আবেদনও মূল বেঞ্চের সামনেই পেশ করা উচিত বলে যুক্তি দেন তিনি ।
প্রশান্ত ভূষণ আরও জানান, বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা আগামী সপ্তাহেই অবসর নিতে চলেছেন । তাঁর দাবি, বিচারপতি শর্মার সঙ্গে মামলার বিষয়ে স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্নও রয়েছে । সেই কারণে বিভক্ত রায় প্রত্যাহারের আবেদনটি একই বেঞ্চে শুনানি করা প্রয়োজন ।
পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চেই সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত
প্রশান্ত ভূষণের বক্তব্যের জবাবে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চই এই আবেদন বিবেচনা করতে পারে । বিচারপতি শর্মা অবসর নেওয়ার পরেও ওই বেঞ্চ আবেদনটির শুনানি করতে পারবে বলেও স্পষ্ট করেন তিনি ।
এর পর প্রশান্ত ভূষণ যুক্তি দেন, স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছে । সেই অবস্থায় যে নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, সেই নির্দেশের ভিত্তিতে গঠিত বেঞ্চে আবেদন পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । তবে প্রধান বিচারপতি জানান, এই আপত্তি পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে তোলা যেতে পারে । শেষ পর্যন্ত আলাদা করে শুনানির আর্জি গ্রহণ করেনি শীর্ষ আদালত ।
কেন বিভক্ত রায় হয়েছিল ?
মামলার সূত্রপাত, 2023 সালের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইনকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের ভিত্তিতে । এই আইনের সবচেয়ে বিতর্কিত দিক হল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য গঠিত বাছাই কমিটি থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া ।
বর্তমান আইনে বাছাই কমিটিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক জন সদস্য । আবেদনকারীদের বক্তব্য, এই ব্যবস্থায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রভাব বাড়তে পারে । নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে বাছাই কমিটিতে প্রধান বিচারপতির উপস্থিতি প্রয়োজন বলেও তাঁদের যুক্তি ।
গত 23 সেপ্টেম্বর এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলাগুলি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো প্রয়োজন কি না, তা নিয়ে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় । বিচারপতি দত্তের মতে, দুই বিচারপতির বেঞ্চেই এই আইনের বৈধতা সংক্রান্ত প্রশ্নের বিচার করা সম্ভব । অন্য দিকে, বিচারপতি শর্মা মনে করেন, মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত থাকায় বিষয়টি পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানো উচিত ।
দুই বিচারপতির ভিন্নমতের জেরেই বিভক্ত রায় তৈরি হয় । সেই রায়ের পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন জমা পড়ে । শুক্রবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন আলাদা করে বিবেচনার পথে না গিয়ে মূল সাংবিধানিক মামলার সঙ্গেই যুক্ত রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে । এখন নজর পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের শুনানির দিকে ।