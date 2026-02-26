NCERT বিতর্কে কেন্দ্রকে 'সুপ্রিম' ভর্ৎসনা, নিষিদ্ধ হল বই
অনলাইনের পিডিএফ সংস্করণগুলিকেও সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি ৷
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
Published : February 26, 2026 at 12:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 ফেব্রুয়ারি: এনসিইআরটি-র অষ্টম শ্রেণির বই বিতর্ককে 'গভীর ষড়যন্ত্র' এবং 'সুপরিকল্পিত' কাজ বলে অভিহিত করল সুপ্রিম কোর্ট । আদালত অবমাননা আইন বা আইনের অন্য কোনও বিধানের অধীনে কেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা জানতে চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং এনসিইআরটি পরিচালক দীনেশ প্রসাদ সাকলানিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট ।
বিষয়টি শুনে, ভারতের প্রধান বিচারপতি (সিজেআই) সূর্য কান্ত সরকারকে অনলাইনে উপলব্ধ সংশ্লিষ্ট বিভাগের পিডিএফ সংস্করণটি সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন । একই সঙ্গে বইগুলি নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷