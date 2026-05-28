পার্কে শিশু-মহিলা-প্রবীণদের ফেরাতে দিল্লি পুলিশের বিশেষ অভিযান
সন্ধ্যা নামলে পার্কে বসে মদ-মাদকের আসর ৷ এই অবস্থা থেকে বের করতে বিশেষ পদক্ষেপ করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ধনঞ্জয় বর্মার রিপোর্ট ৷
Published : May 28, 2026 at 9:04 AM IST
পার্কগুলি এখন কেবল সবুজপ্রেমীদের জন্য নয় ৷ আজকের এই সোশাল মিডিয়া আর রিলের যুগে পার্কের অভিযোজন হয়েছে ৷ এখন এই সবুজ ঘেরা জমি রোজের একঘেয়ে জীবন থেকে খানিক মুক্তি পাওয়ার, সামাজিক অনুষ্ঠানের, হাঁটাচলার ট্র্যাক এবং বিশ্রাম নিয়ে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার জায়গায় পরিণত হয়েছে ৷ জনপরিসরে পার্কের মতো এমন নানাবিধ ভূমিকা খুব কম জায়গা পালন করতে পারে ৷
মাদক সেবন, অপরাধমূলক এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় যা হারায়, তা শুধু একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না - বিশ্বাস, প্রবেশাধিকার এবং আত্মিক অনুভূতিও খোয়া যায় ৷
অন্যান্য বহু শহরের মতো, দিল্লিও ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও নাগরিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে ৷ এর মধ্যেও গণ-উদ্যানগুলি প্রথম এমন জায়গা, যেখানে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষ এসে জমায়েত করে, কখনও কখনও বিনা বাধায় ৷ যখন সন্ধ্যা নামে, এই পার্কগুলির অধিকাংশই মাদক সেবন, নেশা, ভয় প্রদর্শন ও অবৈধ কাজকর্মের জায়গা হয়ে ওঠে ৷
এর ফলে, শিশুদের খেলাধুলো বন্ধ করে দিতে হয় ৷ মহিলারা সন্ধ্যায় পার্কে যান না ৷ আর প্রবীণদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটি থেকে তাঁরা নিজেরাই দূরে থাকেন ৷
দিল্লিতে পার্কগুলিকে আরও নিরাপদ, ব্যবহারের যোগ্য করে তুলতে দিল্লি পুলিশ 'অপারেশন ভিমুক্ত'-এর সূচনা করেছে ৷ এই আবহে 'দ্য লাস্ট প্লেগ্রাউন্ড' প্রচারে বেরিয়ে ইটিভি ভারত দিল্লির পার্কগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা ঘুরে দেখল ৷
জায়গা পুনরুদ্ধার, শুধু নীতি পুলিশি নয়
চলতি মাসে ডিসিপি (পশ্চিম) দারাদে শরদ ভাস্করের নেতৃত্বে 'অপারেশন ভিমুক্ত' চালু হয়েছে দিল্লিতে ৷ পার্কগুলিকে মাদক সেবন থেকে অপরাধজনক কাজকর্ম বন্ধ করাই উদ্দেশ্য এই অভিযানের ৷ এই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে পুলিশ কেবল অংশীদার হিসাবে আবদ্ধ থাকেনি, বরং তারা এই উদ্যোগটিকে একটি কমিউনিটি-চালিত কর্মকাণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে ৷ এই উদ্য়োগের ফলে পরিবেশের সুরক্ষার উন্নতি নিশ্চিত হয়েছে এবং পাড়ার পার্কগুলিতে আস্থা ফিরিয়ে আনতে নির্দিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে ।
এর লক্ষ একটাই, জনগণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটিতে শিশু, পরিবার, ভ্রমণকারী এবং সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে আনা ৷
'পার্ক মিত্র': কীভাবে সম্প্রদায়ের সহ-অভিভাবকত্ব সাহায্য করেছে
'অপারেশন ভিমুক্ত'-এর সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হল 'পার্ক মিত্র'
এই কাজের জন্য দিল্লি পুলিশ রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনস (আরডব্লিউএএস), মার্কেট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনস (এমডব্লিউএএস) এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একজোট করে তাদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছে ৷ তাঁরা এই পার্কগুলিতে নজরদারি চালাবে ৷ এলাকার বাসিন্দারা সন্দেহজনক ঘোরাফেরা, মাদক সেবন, অসামাজিক কাজকর্ম এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের রিপোর্ট স্বাধীনভাবে করতে পারেন ৷ তাঁরা প্রথম সারির পর্যবেক্ষক হয়ে উঠেছেন ৷
সমস্যা চিহ্নিতকরণ: 265টি পার্কের সমীক্ষা
পশ্চিম দিল্লিতে 265টি পার্কের সমীক্ষা করে একটা কৌশলী পদক্ষেপ করা হয়েছে অপারেশন ভিমুক্ত-এর অধীনে ৷ এই সমীক্ষায় পরিকাঠামোগত দুর্বলতাগুলি শনাক্ত করা হয়েছে ৷ এই গাফিলতিগুলির ফলে অপরাধ সংঘটিত হয় ৷
- আলো কম থাকা
- ভাঙা দরজা এবং দেওয়াল
- অসুরক্ষিত চোখের আড়ালে থাকা জায়গা
- অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশপথ
সমীক্ষায় উঠে আসা এই অবহেলাগুলি শহুরে জনপরিসরের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবকে তুলে ধরে ৷ পার্কের নিরাপত্তার বিষয়টি শুধু আইন-শৃঙ্খলা বজার রাখার ইস্যু নয় ৷ এটা একটা ডিজাইন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক ইস্যুও ৷
এই গাফিলতিগুলি শুধরে নিয়ে পার্কের সুরক্ষা ও নিরাপত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পুলিশ বিভাগ পুরসভা, পুর এজেন্সিগুলির সঙ্গে একজোটে কাজ করছে ৷
15 দিনের প্রাথমিক অভিযানে দিল্লি পুলিশ কী কী করেছে
- 444 বারেরও বেশি আকস্মিক পরিদর্শন
- 325টি প্রতিরোধমূলক আটক
- ডিপি আইনের 65 নম্বর ধারার আওতায় 4 হাজার 598 টি পদক্ষেপ
- ডিপি আইনের 66 নম্বর ধারার আওতায় 445টি পদক্ষেপ
- 50 জন নাবালককে গ্রেফতার করে সংশ্লিষ্ট সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে
আইন কার্যকর করার পাশাপাশি, প্রতিটি থানার আওতায় দু'টি পার্কে 'ভিমুক্ত চৌপল'-এর আয়োজন করা হয়েছে ৷ সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত হওয়া এই চৌপলে হাজির ছিলেন শীর্ষস্থানীয় পুলিশ কর্তারা ৷ যে কোনও বাসিন্দা কোনওরকম দ্বিধা না-করে মাদক কারবার বা স্থানীয় অপরাধীদের সম্পর্কে এখানে রিপোর্ট করতে পারেন ৷ এই চৌপলগুলির ফলে দুষ্কৃতীরা ভয় পায় এবং তারা যে সারাক্ষণ নজরদারিতে রয়েছে, সেটা বুঝতে পারে ৷
মাঠে নেমে এই অভিযানকে সফল করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন অতিরিক্ত ডিসিপি ড. সচিন কুমার সিংহল এবং এসআই মণীষ ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এটা শুধু একটা স্বল্পমেয়াদি প্রচার নয় ৷ আগামী দিনে পুলিশ এই 'পার্ক মিত্র' নেটওয়ার্ক আরও প্রসারিত করতে ইচ্ছুক ৷ সিসিটিভির মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা পার্কগুলিকে আমরা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করতে চাই, যেখানে কোনও অপরাধজনক কাজকর্ম হবে না এবং কোনও অপরাধী ছাড় পাবে না ৷"
এই উদ্যোগ এখন পুরোপুরি একটা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে ৷ এর ফলে পুরো রাজধানীতে পার্কগুলির অবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়েছে ৷
'ভিমুক্ত' প্রচারের ফল এখন পশ্চিম দিল্লির সর্বত্র প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে ৷ ডিসিপি বলেন, "পুলিশ এবং নাগরিক একসঙ্গে কাজ করলে, অপরাধীদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না ৷ দিল্লি পুলিশের এই মডেল দেখে অন্য জেলাগুলিও উৎসাহিত হয়েছে ৷"
'অপারেশন ভিমুক্ত': একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ
প্রাক্তন এসিপি এবং দিল্লি পুলিশ মহাসভার সভাপতি বেদ ভূষণের বিশ্লেষণ, দিল্লির এলাকাগুলি পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে একেকটা চ্যালেঞ্জ ৷ তিনি বলেন, "যেমন, জনকপুরী থানা এলাকার মধ্যে কোনও বস্তি নেই ৷ প্রত্য়েক রেসিডেনশিয়াল ব্লকে বড় বড় পার্ক আছে ৷ এখানে আলোর যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয় ৷ এর ফলে এলাকার চারপাশ থেকে বিশেষত পুনর্বাসন কলোনি থেকে এই পার্কগুলিতে লোকজন এসে আশ্রয় নেয় ৷ কখনও কখনও সারা রাত পার্কে ঘুমোয় ৷"
এই পার্কগুলিতে মাদক সেবনের ঘটনা সম্পর্কে প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক জানান, এটা সরকারের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ৷ কিন্তু দিল্লি পুলিশ ঠিক দিকেই এগোচ্ছে ৷ তিনি বলেন, "এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ, কারণ একবার পুলিশ এই পার্কগুলিতে টহল দেওয়া শুরু করলে সমাজবিরোধীরা এখানে পা রাখতে পারবে না বা দীর্ঘস্থায়ী বাসা বাঁধতে পারবে না ৷"
অবসরের পর দেশের সেবায়
দিল্লি পুলিশের প্রাক্তন এসআই বলজিৎ সিং রানা এই 'অপারেশন ভিমুক্ত'-এর অংশ ৷ 2012 সালে তিনি অবসর নিয়েছেন ৷ এই অভিযানের সম্মানীয় উপদেষ্টা রানা জানালেন এই অপারেশন শুরুর পর থেকে অবস্থা অনেকটাই বদলেছে ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আমি পার্কে যাই ৷ মানুষের সঙ্গে দেখা করি, তাদের বোঝাই ৷ মাদক সেবন একজনের স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি করে, তেমনই তাঁর পরিবার ও ভবিষ্যতেরও ৷"
লাস্ট প্লে-গ্রাউন্ড হয়তো শেষ নয়
অপারেশন ভিমুক্ত-এর পরবর্তী পর্যায়ে পার্ক মিত্র নেটওয়ার্ক-এর প্রসারণ করা হবে ৷ সিসিটিভি নজরদারি চালানো হবে এবং এলাকার মানুষদের অন্তর্ভুক্তি আরও জোরদার করা হবে ৷
পার্কে পরিবারগুলি ফিরে এলে, শিশুরা আবার খেলতে শুরু করলে এবং প্রবীণরা কোনও দ্বিধা ছাড়াই হাঁটতে আরম্ভ করলে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং তার সঙ্গে জনজীবনকেও পুনরুদ্ধার করবে ৷