গ্রেফতার সিজেপি নেতা সৌরভ দাস-আশুতোষ রাঙ্কা, পাঠানো হতে পারে তিহার জেলে
CJP PROTEST DELHI: যন্তর মন্তরে নিরাপত্তা বলয় লঙ্ঘনের ঘটনায় সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা ও অজিঙ্ক শিন্ডেকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ ৷
Published : October 14, 2026 at 9:42 AM IST
নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: যন্তর মন্তর এলাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রবেশ করার ঘটনায় সিজেপি নেতা সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা এবং অজিঙ্ক শিন্ডেকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের দাবি, এই গ্রেফতার আদতে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপেরই অংশ। বুধবার 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) অভিযোগ করেছে, তাদের তিন নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ আদালতে পেশের পর সম্ভবত তিহার জেলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে তিন জনকেই ৷
সিজেপি'র আইনি উপদেষ্টা রত্না সিং এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, "যন্তর মন্তর সংক্রান্ত ঘটনায় দিল্লি পুলিশ সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা এবং অজিঙ্ক শিন্ডেকে গ্রেফতার করে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে গিয়েছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে অনধিকার প্রবেশ, বন্ডের শর্ত লঙ্ঘন এবং সরকারি কর্মচারীদের কাজে বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগ আনা হয়েছে।" এদিন সকালে এই তিন জনকে এসসিএম আদালতে হাজির করানো হয়। বিচারক তাঁদের 5 দিনের জেল হেফাতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026
রত্না সিং অভিযোগ করেন, গভীর রাত পর্যন্ত আশুতোষ রাঙ্কা, অজিঙ্ক শিন্ডে এবং সৌরভ দাসকে তাঁদের আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, "ভোর তিনটে নাগাদ একটি ব্যক্তিগত ভ্যানে করে তাঁদের পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে আসা হয়।" অন্যদিকে, দিল্লি পুলিশের আধিকারিকদের দাবি, অনুমতি ছাড়া যন্তর মন্তর এলাকায় প্রবেশের অভিযোগে ওই তিন জনকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
মঙ্গলবার ভোরে সৌরভ, অজিঙ্ক, এবং আশুতোষকে আটক করা হয়। অভিযোগ, তাঁরা ব্যারিকেড ভেঙে যন্তর মন্তরের বিক্ষোভস্থলে প্রবেশ করেছিলেন ৷ ওই স্থানকে সম্প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্ধারিত এলাকা হিসেবে বাতিল করা হয়েছে ৷ সেখনে ঢুকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা, শান্তি বজায় রাখার বন্ডের শর্ত লঙ্ঘন এবং সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে ৷
শনিবার রাজধানীতে অন্য একটি বিক্ষোভের সময় আটক হওয়ার পর আশুতোষ রাঙ্কা এবং সৌরভ দাস এক বছরের জন্য শান্তি বজায় রাখার বন্ডে সই করেছিলেন ৷ ভোটার তালিকার 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR)-এ কথিত অনিয়মের বিরুদ্ধে সিজেপি এবং অন্যান্য সংগঠনের ধারাবাহিক বিক্ষোভের জেরে রাজধানীতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে। 11 অক্টোবর দিল্লি পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমার রামলীলা ময়দান, বুরারি গ্রাউন্ড এবং সিবিডি গ্রাউন্ডকে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের স্থান হিসেবে ঘোষণা করে একটি নির্দেশ জারি করেন ৷ এর ফলে যন্তর মন্তরকে আর বিক্ষোভের নির্ধারিত স্থান হিসেবে গণ্য করা হল না।
সিজেপি (CJP) এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে যুক্তি দিয়েছে যে, জাতীয় রাজধানীর রাজনৈতিক কেন্দ্র থেকে বিক্ষোভের স্থান সরিয়ে নিলে জন-অসন্তোষের বিষয়টি জনসমক্ষে কম দৃশ্যমান হবে এবং তা আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবে।