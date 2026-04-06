হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, 9 পুলিশকর্মীকে মৃত্যুদণ্ড দিল মাদুরাই আদালত
তামিলনাড়ুর সাথানকুলামে বাবা ও ছেলের পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর মামলায় মাদুরাই আদালত নয়জন পুলিশকর্মীকে দ্বৈত মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে৷ আদালত এটিকে 'বিরলতম' মামলা হিসেবে বর্ণনা করেছে৷
Published : April 6, 2026 at 9:24 PM IST
মাদুরাই, 6 এপ্রিল: একটি যুগান্তকারী রায়ে, মাদুরাই অতিরিক্ত দায়রা আদালত সোমবার 2020 সালের সাথানকুলাম হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় নয়জন পুলিশকর্মীকে দ্বৈত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং এই অপরাধটিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের 'বিরলতম' ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। রায় ঘোষণার সময়, বিচারপতি মুথুকুমারান এই মামলায় পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রাক্তন সাথানকুলাম ইন্সপেক্টর শ্রীধর এবং সাব-ইন্সপেক্টর বালাকৃষ্ণন ও রঘু গণেশ-সহ নয়জন অভিযুক্তকেই সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করেন।
মামলাটি 2020 সালের জুন মাসে সাথানকুলামে ব্যবসায়ী পি জয়রাজ এবং তাঁর ছেলে জে বেনিক্সের হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু সম্পর্কিত। মোবাইল ফোনের দোকান চালাতেন এই দুজন, কোভিড-19 লকডাউনের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে 19 জুন স্থানীয় পুলিশের হেফাজতে নেন। পরে তাঁদের আদালতে হাজির করা হয় এবং উপ-জেলে রাখা হয়৷ কিন্তু 23 জুন, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, গুরুতর আঘাতের কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটি তামিলনাড়ু এবং সারাদেশে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিবাদ ও হরতাল হেফাজতে হিংসার বিষয়ে উদ্বেগ তুলে ধরে।
প্রাথমিকভাবে রাজ্য পুলিশ মামলাটির তদন্ত করলেও, পরে হাইকোর্টের নির্দেশে এটি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর (সিবিআই) কাছে হস্তান্তর করা হয়। সংস্থাটি 2000 পৃষ্ঠারও বেশি দীর্ঘ একটি বিস্তারিত অভিযোগপত্র দাখিল করে এবং পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মামলায় 100 জনেরও বেশি সাক্ষীকে জেরা করা হয়।
23 মার্চ আদালত নয়জন অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করে। সাজা ঘোষণার পর্যায়ে, সিবিআই হেফাজতে নির্যাতনের নৃশংসতা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানায়। ভুক্তভোগীদের পরিবারও এই মামলায় দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষ দাবি করে যে, ভুক্তভোগীরা গুরুতর ও বারবার আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন, যা মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন এবং এর জন্য আইন অনুযায়ী কঠোরতম শাস্তি প্রাপ্য। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন সাব-ইন্সপেক্টর বিচার চলাকালীন কোভিড-19 এ আক্রান্ত হয়ে মারা যান৷ তবে, বাকি নয়জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য অব্যাহত ছিল।
রায় ঘোষণার সময় আদালত বলে, এই শাস্তি ভবিষ্যতে অপরাধ সংঘটনে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় শুধু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যথেষ্ট হবে না। এই রায় সমাজের বিবেকের প্রতিফলন হওয়া উচিত ৷ কারণ, এই ঘটনা সমষ্টিগত বিবেককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। 2011 সালে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিকা জারি করলেও, এ ধরনের হেফাজতে মৃত্যু অব্যাহত থাকাটা দুঃখজনক। তাই, সর্বোচ্চ শাস্তি আরোপ করাই সর্বোত্তম বিকল্প। কে ভুক্তভোগীদের সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করেছে, তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর সিবিআই মাদুরাই জেলা আদালতে 2,427 পৃষ্ঠার একটি অভিযোগপত্র দাখিল করে। এর ভিত্তিতে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর মামলায় গ্রেফতার হওয়া নয়জন পুলিশ পুলিশকর্মীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়।