গুরু নানকের জন্মবার্ষিকীতে পাকিস্তান যাত্রা, নিখোঁজ ভারতীয় মহিলা

গুরু নানকের জন্মবার্ষিকীতে পাকিস্তান যাত্রা, নিখোঁজ ভারতীয় মহিলা
গুরু নানকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত 4 নভেম্বর পাকিস্তানে পৌঁছয় একদল শিখ তীর্থযাত্রী ৷ দলে ছিলেন সরবজিৎ কউর ৷ যাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷
Published : November 14, 2025 at 3:46 PM IST
অমৃতসর, 14 নভেম্বর: গুরু নানকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তান গিয়ে পলাতক ভারতীয় মহিলা ৷ গত 4 নভেম্বর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একদল শিখ তীর্থযাত্রী পাকিস্তান পৌঁছ ৷ সেই দলে ছিলেন সরবজিৎ কউর নামে এক মহিলা ৷ বাকিরা ফিরে আসলেও সরবজিতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷
পূর্ব পঞ্জাবের কাপুরথলা জেলার দাক্কাখানা টিব্বার আমেনপুর গ্রামের বাসিন্দা সরবজিৎ ৷ প্রতি বছর গুরু নানক দেবজীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তান গুরুদ্বারে যান শিখ তীর্থযাত্রীরা ৷ এবারও গিয়েছিলেন ৷ তাঁদের সঙ্গে পাকিস্তান পৌঁছন সরবজিৎ ৷ অভিযোগ, সেখানে গিয়ে নিখোঁজ তিনি ৷
দেশের অভিবাসন দফতরের রেকর্ড অনুযায়ী, নিখোঁজ মহিলা সরবজিৎ কউর 4 নভেম্বর 1932 জন শিখ তীর্থযাত্রীর একটি দলের সঙ্গে আটারি সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছন ৷ যাত্রার 10 দিন পর দলটি পাকিস্তানের বিভিন্ন মন্দির দর্শনের পর 1922 জন ভারতে ফিরে এসেছেন ৷ দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তান যাওয়ার সময় সরবজিৎ পূরণ করা ফর্মে তাঁর মৌলিক তথ্য অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছেন ৷ এমনকী, ফর্মে তাঁর জাতীয়তা উল্লেখ করেননি বা পাসপোর্ট নম্বরও দেননি সরবজিৎ ৷
শ্রী অকাল তখত সাহেবের ভারপ্রাপ্ত জাঠেদার জ্ঞানী কুলদীপ সিং গর্গজ-সহ জাঠাদের 4 জন ভারতে ফিরে এসেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে 3 অসুস্থ মহিলাও রয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে 10 দিনের তীর্থ সেরে দেশে ফিরেছেন আরও কয়েকজন তীর্থযাত্রী ৷ জাঠাদের সেই দল থেকেই নিখোঁজ সরবজিৎ ৷
উল্লেখ্য, 1947 সালে দেশভাগের পর থেকেই ভারতে চলে আসা শিখ সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অনেকেই বছরের এই সময়টা পাকিস্তানে যাওয়ার আবেদন জানান ৷ তাঁদের যুক্তি, দুটি দেশের খেলোয়াড়রা যদি একে অপরের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পান, তাহলে তাঁদেরও পাকিস্তানের মন্দির থেকে শুরু করে অন্য ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার অধিকার আছে।
প্রতি বারের মতো এই বছরও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমতি চায় একটি শিখ সংগঠন ৷ তাদের সেই আবেদন মেনে নেয় সরকার ৷ সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি (এসজিপিসি) ৷
পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য তীর্থযাত্রীদের ভিসা থেকে শুরু করে ফর্ম এবং নথি জমা দেওয়ার জন্য তারিখ এবং স্থানের একটি তালিকাও জারি করে এসজিপিসি । সেই তালিকা অনুযায়ী, 7 অক্টোবর থেকে সাংরুর, বার্নালা, ভাতিন্ডা, মানসা, ফরিদকোট এবং মোহালির মতো জেলার ভক্তরা আগে থেকে নির্ধারিত গুরুদ্বারে নথি জমা দেন । পরদিন 8 অক্টোবর পাতিয়ালা, কাপুরথলা, মুক্তসর, রোপার এবং অন্য কয়েকটি জেলার ভক্তরা তাঁদের সমস্ত নথি জমা দেন ৷ এরপর 9 অক্টোবর, লুধিয়ানা, হোশিয়ারপুর, ফিরোজপুর, ফাজিলকা এবং শ্রী আনন্দপুর সাহেব এলাকার ভক্তরাও তাঁদের নির্ধারিত গুরুদ্বারে গিয়ে নথি জমা দেন ৷ সেই সমস্ত নথি বিবেচনার পর ভারত সরকারের তরফে ভিসা দেওয়া হয় ৷