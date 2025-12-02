সঞ্চার সাথী অ্যাপ: ঐচ্ছিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নাকি গোপনীয়তায় আপস? রইল কেন্দ্রের ব্যাখ্যা

সঞ্চার সাথী অ্যাপ: ঐচ্ছিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নাকি গোপনীয়তায় আপস? রইল কেন্দ্রের ব্যাখ্যা
কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাখ্যা, সঞ্চার সাথী শুধুমাত্র সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ব্যবহারকারীদের তথ্যে নজরদারি করে না।
Published : December 2, 2025 at 8:47 PM IST
সুরভী গুপ্তা
নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: মঙ্গলবার (2 ডিসেম্বর) কেন্দ্রীয় সরকার সঞ্চার সাথী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে জনসাধারণের উদ্বেগ দূর করেছে। কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই অ্যাপটি ঐচ্ছিক এবং এটি নজরদারি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা হবে না ৷ এর লক্ষ্য জনসাধারণকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশ্বস্ত করা, ব্যবহারকারীর সাইবার নিরাপত্তা উন্নত করা ৷ তবে কখনওই ব্যবহারকারীদের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা নয়।
সঞ্চার সাথী অ্যাপের মূল কার্যকারিতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনৈতিক, ব্যবহারকারী এবং শিল্প উদ্বেগের আবহে এ কথা স্পষ্ট করেছেন কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী। তিনি বলেন, “অ্যাপটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। যদি আপনি এটি ডিলিট করতে চান, তবে এটি ডিলিট করে দিন। যদি আপনি এটি ব্যবহার করতে না চান, তবে রেজিস্ট্রেশন করবেন না। যদি আপনি রেজিস্ট্রেশন করেন, তবে এটি সক্রিয় থাকবে; যদি না করেন, তবে এটি নিষ্ক্রিয় থাকবে।”
সঞ্চার সাথী অ্যাপ কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?
2025 সালের জানুয়ারিতে টেলিযোগাযোগ বিভাগের (DoT) চালু করা সঞ্চার সাথী অ্যাপটি একটি সুনির্দিষ্ট নাগরিক সাইবার নিরাপত্তা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এটি পূর্ববর্তী সঞ্চার সাথী পোর্টালের পরিপূরক এবং চারটি প্রধান সুরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যের উপর কেন্দ্রীভূত।
হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ফোন ব্লক এবং ট্রেস করা: ব্যবহারকারীরা হারিয়ে যাওয়া ডিভাইসটিকে তার IMEI-এর সাহায্যে 'ব্ল্যাক লিস্টেড' করতে পারেন, যা সমস্ত টেলিকম নেটওয়ার্কে এটিকে অব্যবহারযোগ্য করে তোলে।
একজন ব্যক্তির নামে জাল সিম সনাক্তকরণ: অ্যাপটি ব্যবহারকারীর আইডির অধীনে জারি করা সমস্ত নম্বর প্রদর্শন করে, যা অননুমোদিত বা জাল-KYC সিম কার্ড সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
একটি হ্যান্ডসেটের সত্যতা যাচাইকরণ: এটি ব্যবহারকারীদের IMEI আসল প্রস্তুতকারকের কিনা তা পরীক্ষা করতে দেয়৷ অর্থাৎ, নকল ডিভাইস সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
স্ক্যাম, স্প্যাম বা সন্দেহজনক কল রিপোর্ট করা: স্ক্যাম, স্প্যাম বা সন্দেহজনক কলগুলি DoT এবং প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিতে পাঠানো হয়।
এখন পর্যন্ত অ্যাপটির প্রভাব
টেলিযোগাযোগ বিভাগের (DoT) মতে,...
- এখন পর্যন্ত 7 লাখেরও বেশি হারানো ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।
- শুধুমাত্র অক্টোবর মাসেই 50 হাজার ফোনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
- 37 লক্ষ চুরি যাওয়া বা হারানো ডিভাইস ব্লক করা হয়েছে।
- 3 কোটিরও বেশি জাল সিম সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
- 50 লক্ষেরও বেশি অ্যাপ ডাউনলোড হয়েছে।
- সঞ্চার সাথী অ্যাপটি 22টি আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ।
DoT সঞ্চার সাথীকে একটি ফ্রন্টলাইন সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছে, সম্প্রতি X (পূর্বে টুইটার)-এ বলেছে: "আপনার বিশ্বস্ত ডিজিটাল সঙ্গী, আপনার মোবাইল পরিচয় রক্ষা করার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে।"
একটি ইতিবাচক পরিবর্তন
ইটিভি ভারত-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, আন্তর্জাতিক গ্রাহক নীতি বিশেষজ্ঞ এবং কনজিউমার অনলাইন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক বেজন কুমার মিশ্র বলেন, এই উদ্যোগটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। তিনি বলেন, "আর্থিক জালিয়াতি এবং সাইবার অপরাধের ঝুঁকির মোকাবেলায় বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা এবং সুরক্ষা তৈরির জন্য এটি সঠিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখন, সরকার গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। এটি অপরাধমূলক কার্যকলাপের উপর সুরক্ষা এবং নজরদারি নিশ্চিত করবে এবং অপরাধ এবং অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলনের বিরুদ্ধে আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।"
তিনি বলেন যে, এই ধরনের সরঞ্জামগুলির সঙ্গে, যদি সিস্টেমের দুর্বলতা আর্থিক ক্ষতি বা অপরাধের দিকে পরিচালিত করে তবে সরকার দায় বহন করে।
ভোক্তা গোষ্ঠীগুলি জনসাধারণের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য স্পষ্ট সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়, বিশেষত অ্যাপটি ব্যবহারকারী-নিয়ন্ত্রিত এবং অপসারণযোগ্য থাকবে কিনা সে সম্পর্কে।
স্বচ্ছতা জরুরি
স্মার্টফোন নির্মাতারা বিস্তারিত সরকারি নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। ব্যবহারকারীরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন:
- প্রি-ইনস্টল করা অ্যাপ।
- ব্যাকগ্রাউন্ডে চলার অনুমতি।
- ডেটা অ্যাক্সেস।
- সিস্টেম অ্যাপ আনইনস্টল করতে অক্ষমতা।
নির্মাতারা বলছেন যে, তারা সাইবার নিরাপত্তা লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্ক বা জনবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত হওয়া এড়াতে একটি স্পষ্ট নীতি চায়। অনেক বিশ্বব্যাপী স্মার্টফোন নির্মাতারা কঠোর অভ্যন্তরীণ প্রোটোকল প্রয়োগ করে এবং ব্যবহারকারীদের আগে থেকে ইনস্টল করা সংস্করণ পাওয়ার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় অ্যাপ ডাউনলোড করতে পছন্দ করে।
এটি অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার
উদ্বেগ মোকাবেলার জন্য, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্তারা ইটিভি ভারতকে বলেছেন যে বেশ কয়েকটি জনসাধারণের ব্যাখ্যা ভুল।
একজন ঊর্ধ্বতন কর্তার মতে, প্রিলোডিং সংক্রান্ত নির্দেশ থাকলেও অ্যাপটি মুছে ফেলা যাবে না, এমন দাবি ভুল। সরকার জোর দিয়ে জানায় যে, সঞ্চার সাথীর প্রধান লক্ষ্য ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধ বাড়ানো।
কর্তারা জোর দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, অ্যাপটির বার্তা, কল, মাইক্রোফোন বা অবস্থান ডেটাতে অ্যাক্সেস নেই। ডেটা সংগ্রহ ন্যূনতম এবং সমস্ত সংবেদনশীল কাজের জন্য সুস্পষ্ট ব্যবহারকারীর অনুমতি প্রয়োজন।