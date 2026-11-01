মুঘল সাম্রাজ্যের বংশধরের ভাষায় কথা বলছেন ! রাহুলকে বিঁধলেন সম্বিত

মুঘল সাম্রাজ্যের বংশধরের ভাষায় কথা বলছেন ! রাহুলকে বিঁধলেন সম্বিত
Sambit Slams Rahul: সম্বিত বলেন, রাহুল ভুলে গিয়েছেন দেশটা তাঁর আব্বাজানের নয় । হিন্দুস্থান ভারতের সাধারণ মানুষের।
By PTI
Published : November 1, 2026 at 9:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: দুটো জায়গার মধ্যে ব্যবধান মাত্র দু'কিলোমিটারের। একটি জওহরলাল নেহরু মার্গের রামলীলা ময়দান। অন্যটি দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের বিজেপির সদর দফতর। রবিবার রাজধানীর রাজনীতির মূল কেন্দ্র হয়ে রইল এই দুটি জায়গা। রামলীলা থেকে রাহুলের হুঁশিয়ার জ্ঞানেশ কুমার থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহ কেউ পালাতে পারবেন না। পাল্টা বিজেপির দাবি রাহুল মুঘল সাম্রাজ্যের বংশধরের ভাষায় কথা বলছেন।
বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্রের দাবি রাহুল ভুলে গিয়েছেন দেশটা তাঁর আব্বাজানের নয় । হিন্দুস্থান ভারতের সাধারণ মানুষের। বিরোধীদের সমাবেশ থেকে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের নেতারা দাবি করেন এদিন 10 লক্ষ লোকের জমায়েত হয়েছিল। পাল্টা নিজেদের সদর দফতরে বসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামলীলা ময়দানের ভিডিয়ো চালিয়ে বিজেপি নেতারা দাবি করে ময়দানের বেশিরভাগ অংশ ছিল খালি। পরিসংখ্যান তুলে ধরে সম্বিত জানান, রামলীলা ময়দানের প্রায় 55 শতাংশ অংশ এমন ছিল যেখানে কারও বসার কোনও সুযোগ ছিল না । বাকি অংশে মোট 28 হাজার চেয়ার পাতা হয়েছিল । তার মধ্যে বেশ কিছু চেয়ার ছিল খালি ।
এখানে সরাসরি রাহুলকে নিশানা করে সম্বিত বলেন, "সভার এমন পরিস্থিতি দেখার পরও রাহুলের ঘনিষ্ঠরা দাবি করছেন দশ লক্ষ লোক এসেছিলেন । এই বুদ্ধি নিয়েই ওরা এসআইআরের বিরোধিতা করেন । হিসেব কষে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন দেশের বৈধ ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে । "
এদিন দুপুর থেকে সংবাদ মাধ্যম-সহ বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের সমাবেশের নানা ছবি ঘুরতে থাকে । তাতো দেখা যায় রামলীলার আশপাশে প্রবল ভিড় হয়েছে । সম্বিত দাবি করেন, বিরোধীদের সমাবেশে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল না । যে ছবি দেখিয়ে বিরোধী নেতারা প্রবল ভিড় হয়েছে বলে দাবি করছেন তা আসলে ক্যামেরার কারসাজি। সম্বিতের কটাক্ষ, ক্যামেরার কারসাজি করে নেতা হওয়া যায় না । রাহুলরা যদি মাঠে নেমে পরিশ্রম করতেন তাহলে ওদের সভায় সত্যি সত্যি দশ লক্ষ লোক আসতেন ।
নিজের ভাষণের একটি অংশে রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ভাষণের একটি অংশ তুলে ধরেন। বিরোধীদের সমাবেশ শুরুর আগে চণ্ডীগড়ের সভা থেকে শাহ দাবি করেন, বিরোধীরা যাই বলুক না কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোথাও যাচ্ছেন না। তাঁর নেতৃত্বেই দেশের উন্নয়ন হবে। এই মন্তব্য কে হাতিয়ার করে রাহুল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোথাও যেতে চাইলেও তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না তিনি যে অন্যায় করেছেন তাঁর শাস্তি তাকে পেতেই হবে।"
এই প্রসঙ্গে সম্বিত বলেন, "রাহুল গান্ধি অরাজকতা তৈরির উদ্দেশ্যে ইস্যু নয় এমন বিষয়কে ইস্যু করার চেষ্টা করছেন।" ভাষণের একটি অংশে রাহুল আরও দাবি করেন বিরোধীদের সমাবেশ শিবের বরযাত্রীর মতো। পাল্টা সম্বিত বলেন, "বিরোধীদের সমাবেশ শিবের বরযাত্রী ছিল না। ছিল বিশৃঙ্খলতা পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত এক দৃশ্য।" রাহুল দাবি করেন 2024 সালে লোকসভা নির্বাচন অবৈধ। এই মন্তব্যকে নিশানা করে সম্বিত বলেন, "নির্বাচন অবৈধ হলে রাহুল গান্ধি যে লোকসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন সেটাও অবৈধ । কংগ্রেসের যে সমস্ত প্রার্থীরা জিতেছেন তাঁরাও অবৈধ সাংসদ।"