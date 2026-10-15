বেতন কেলেঙ্কারির জেরে বিহারে 10.3 লক্ষ শিক্ষক-পুলিশের মাইনে বন্ধ ! জালিয়াতির শিকড় খুঁজতে তদন্ত

বেতন কেলেঙ্কারির জেরে বিহারে 10.3 লক্ষ শিক্ষক-পুলিশের মাইনে বন্ধ ! জালিয়াতির শিকড় খুঁজতে তদন্ত
Bihar salary scam: সরকারি কর্মী নন, এমন ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা পৌঁছে যাওয়া থেকে শুরু করে নির্ধারিত বেতনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি অর্থ মেটানোর অভিযোগ।
Published : October 15, 2026 at 8:58 PM IST
পটনা, 15 অক্টোবর: বেতন বণ্টনে বড়সড় অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় বিহার । সরকারি কর্মী নন, এমন ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা পৌঁছে যাওয়া থেকে শুরু করে নির্ধারিত বেতনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি অর্থ মেটানোর অভিযোগ উঠেছে । প্রাথমিক তদন্তে এমন একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ার পরেই প্রায় 10.3 লক্ষ শিক্ষক ও পুলিশকর্মীর বেতন দেওয়া আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিহার সরকার । অক্টোবর মাস থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে । অর্থ দফতরের নির্দেশে শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরকে দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে ।
সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে প্রায় 9 লক্ষ শিক্ষক এবং 1.3 লক্ষ পুলিশকর্মীর উপর । অর্থ দফতরের সচিব বিনয় কুমার শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের বেতন দেওয়ার তথ্য খতিয়ে দেখতে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে একাধিক অনিয়মের ইঙ্গিত মিলেছে । আগামী মাসের বেতন দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে তদন্ত শেষ করে অনিয়মের কারণ এবং তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে ।
শুধু তদন্ত নয়, বেতন তৈরির প্রতিটি পর্যায়ে কার কী ভূমিকা ছিল, তা-ও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বেতনের হিসাব তৈরি করা, তা যাচাই করা এবং চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের দায় নির্ধারণ করতে হবে । অনিয়মের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি ফৌজদারি ব্যবস্থাও নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে । ভুলবশত বা জালিয়াতির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হয়ে থাকলে, তা ফেরত আদায়ের ব্যবস্থাও করতে হবে ।
বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব জানিয়েছেন, ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক (সিএজি)-এর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরে বেতন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে । তদন্তে যাঁদের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলবে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি । সরকারি অর্থের অপব্যবহার কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে তাঁর বক্তব্য ।
কী ধরনের অনিয়মের অভিযোগ ?
অর্থ দফতরের এক পদস্থ আধিকারিকের দাবি, প্রাথমিক ভাবে তথ্যভান্ডার খতিয়ে দেখে মূলত দু'ধরনের অনিয়মের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে । প্রথমত, সরকারি কর্মী নন, এমন ব্যক্তিদের বেতন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও কর্মী তাঁর প্রাপ্য বেতনের তুলনায় অনেক বেশি টাকা পেয়েছেন । রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে দাবি । তিনটি পর্যায়ে বেতন যাচাই ও অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে এই অনিয়ম ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
অর্থ দফতরের ওই আধিকারিকের মতে, বেতন তৈরির পর তা যাচাই এবং অনুমোদনের জন্য একাধিক স্তর রয়েছে । সেই নজরদারি এড়িয়ে অনিয়ম ঘটার অর্থ, ব্যবস্থার ভিতরে থাকা কারও সাহায্য বা যোগসাজশের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ।
অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর বেতন কোডেও গরমিল
তদন্তে আরও কয়েক ধরনের অসঙ্গতির ইঙ্গিত মিলেছে । অভিযোগ, কিছু ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতন কোড নতুন কর্মীদের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে । এর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি টাকা জমা পড়েছে । আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে বাড়িভাড়া ভাতা বা এইচআরএ-র অঙ্কও নির্ধারিত হারের তুলনায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
সরকারি কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত তথ্য যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরি ও অনুমোদন করা হয়, সেই সিএফএমএস পোর্টালের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অর্থ দফতরের নির্দেশ, বেতন প্রস্তুত করা, যাচাই করা এবং অনুমোদনের কাজে শুধুমাত্র নিয়মিত সরকারি কর্মীদেরই দায়িত্ব দিতে হবে । এই প্রক্রিয়ায় কারা কী ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের লগ-ইন এবং অনুমোদনের নথি পরীক্ষা করাও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে ।
ভাগলপুরে গ্রেফতার শিক্ষক ও তাঁর স্বামী
এই অনিয়মের তদন্তে ভাগলপুরের একটি ঘটনা বিশেষ ভাবে সামনে এসেছে । সেখানে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বেতন সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে । অভিযোগ, ওই শিক্ষিকার স্বামীও শিক্ষা দফতরের সরকারি কর্মী এবং স্ত্রীর বেতন অনুমোদনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি । ওই দম্পতিকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে এই একটি ঘটনায় গ্রেফতারির অর্থ এই নয় যে রাজ্যজুড়ে বেতন সংক্রান্ত সব অনিয়মের সঙ্গে একই ধরনের যোগসূত্র রয়েছে । বৃহত্তর তদন্তেই সেই ছবি স্পষ্ট হবে ।
দুই সপ্তাহে প্রাথমিক যাচাইয়ের লক্ষ্য
অর্থ দফতরের এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, দ্রুততার সঙ্গে কাজ করলে দুই দফতর প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে সন্দেহজনক তথ্যভান্ডার প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষা করতে পারে । তবে সমস্ত অসঙ্গতি দূর করে তথ্যভান্ডার সম্পূর্ণ নির্ভুল করতে আরও সময় লাগবে । তদন্তের পরিধি বাড়লে সাইবার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে রাজ্য সরকারের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বা এইচআরএমএস পোর্টালও । এই পোর্টালে যাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল, তাঁদের কেউ সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সরকারি কর্মী নন, এমন ব্যক্তিদের বেতনভোগীর তালিকায় যুক্ত করেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কোনও কর্মীর পরিচয়, বেতন কোড, ভাতা কিংবা অনুমোদনের তথ্য কী ভাবে বদলানো হয়েছিল, তার ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে ।
সূত্রের দাবি, ঝাড়খণ্ডে সিএজি একই ধরনের বেতন সংক্রান্ত অনিয়ম চিহ্নিত করার পর বিহারের পরিস্থিতির দিকেও নজর দেওয়া হয় । দুই রাজ্যের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থেকে সতর্ক হয়ে বিহারের শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরের বেতন সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এই দুই দফতরে কর্মীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রথম পর্যায়ে সেগুলিকেই তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ।
উৎসবের মুখে বেতন বন্ধ, উদ্বেগ কর্মীদের
এই সিদ্ধান্তের সময় নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । নভেম্বর মাসে দীপাবলি এবং বিহারের অন্যতম প্রধান উৎসব ছটপুজো । তার আগে লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ও পুলিশকর্মীর বেতন আটকে যাওয়ায় তাঁদের দৈনন্দিন খরচ এবং উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে । যদিও সরকারের বক্তব্য, বেতন ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা এবং সরকারি অর্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ।
তবে বেতন বন্ধের নির্দেশের ফলে নিয়মিত ও বৈধ ভাবে নিযুক্ত কর্মীদেরও সমস্যা হতে পারে । ফলে তদন্তের পাশাপাশি প্রকৃত কর্মীদের পরিচয় যাচাই করে তাঁদের প্রাপ্য বেতন কী ভাবে দ্রুত দেওয়া সম্ভব, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে । এক দিকে সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ করা, অন্য দিকে নির্দোষ কর্মীদের বেতন অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটকে না রাখা- বিহার সরকারের সামনে এখন দুই চ্যালেঞ্জই সমান গুরুত্বপূর্ণ ।