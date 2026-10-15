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বেতন কেলেঙ্কারির জেরে বিহারে 10.3 লক্ষ শিক্ষক-পুলিশের মাইনে বন্ধ ! জালিয়াতির শিকড় খুঁজতে তদন্ত

Bihar salary scam: সরকারি কর্মী নন, এমন ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা পৌঁছে যাওয়া থেকে শুরু করে নির্ধারিত বেতনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি অর্থ মেটানোর অভিযোগ।

Bihar Salary Scam
বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব (ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত))
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2026 at 8:58 PM IST

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পটনা, 15 অক্টোবর: বেতন বণ্টনে বড়সড় অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় বিহার । সরকারি কর্মী নন, এমন ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা পৌঁছে যাওয়া থেকে শুরু করে নির্ধারিত বেতনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি অর্থ মেটানোর অভিযোগ উঠেছে । প্রাথমিক তদন্তে এমন একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ার পরেই প্রায় 10.3 লক্ষ শিক্ষক ও পুলিশকর্মীর বেতন দেওয়া আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিহার সরকার । অক্টোবর মাস থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে । অর্থ দফতরের নির্দেশে শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরকে দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে ।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে প্রায় 9 লক্ষ শিক্ষক এবং 1.3 লক্ষ পুলিশকর্মীর উপর । অর্থ দফতরের সচিব বিনয় কুমার শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের বেতন দেওয়ার তথ্য খতিয়ে দেখতে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে একাধিক অনিয়মের ইঙ্গিত মিলেছে । আগামী মাসের বেতন দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে তদন্ত শেষ করে অনিয়মের কারণ এবং তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে ।

শুধু তদন্ত নয়, বেতন তৈরির প্রতিটি পর্যায়ে কার কী ভূমিকা ছিল, তা-ও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বেতনের হিসাব তৈরি করা, তা যাচাই করা এবং চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের দায় নির্ধারণ করতে হবে । অনিয়মের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি ফৌজদারি ব্যবস্থাও নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে । ভুলবশত বা জালিয়াতির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হয়ে থাকলে, তা ফেরত আদায়ের ব্যবস্থাও করতে হবে ।

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব জানিয়েছেন, ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক (সিএজি)-এর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরে বেতন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে । তদন্তে যাঁদের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলবে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি । সরকারি অর্থের অপব্যবহার কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে তাঁর বক্তব্য ।

কী ধরনের অনিয়মের অভিযোগ ?

অর্থ দফতরের এক পদস্থ আধিকারিকের দাবি, প্রাথমিক ভাবে তথ্যভান্ডার খতিয়ে দেখে মূলত দু'ধরনের অনিয়মের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে । প্রথমত, সরকারি কর্মী নন, এমন ব্যক্তিদের বেতন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও কর্মী তাঁর প্রাপ্য বেতনের তুলনায় অনেক বেশি টাকা পেয়েছেন । রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে দাবি । তিনটি পর্যায়ে বেতন যাচাই ও অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে এই অনিয়ম ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।

অর্থ দফতরের ওই আধিকারিকের মতে, বেতন তৈরির পর তা যাচাই এবং অনুমোদনের জন্য একাধিক স্তর রয়েছে । সেই নজরদারি এড়িয়ে অনিয়ম ঘটার অর্থ, ব্যবস্থার ভিতরে থাকা কারও সাহায্য বা যোগসাজশের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর বেতন কোডেও গরমিল

তদন্তে আরও কয়েক ধরনের অসঙ্গতির ইঙ্গিত মিলেছে । অভিযোগ, কিছু ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতন কোড নতুন কর্মীদের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে । এর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি টাকা জমা পড়েছে । আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে বাড়িভাড়া ভাতা বা এইচআরএ-র অঙ্কও নির্ধারিত হারের তুলনায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ।

সরকারি কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত তথ্য যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরি ও অনুমোদন করা হয়, সেই সিএফএমএস পোর্টালের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অর্থ দফতরের নির্দেশ, বেতন প্রস্তুত করা, যাচাই করা এবং অনুমোদনের কাজে শুধুমাত্র নিয়মিত সরকারি কর্মীদেরই দায়িত্ব দিতে হবে । এই প্রক্রিয়ায় কারা কী ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের লগ-ইন এবং অনুমোদনের নথি পরীক্ষা করাও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে ।

ভাগলপুরে গ্রেফতার শিক্ষক ও তাঁর স্বামী

এই অনিয়মের তদন্তে ভাগলপুরের একটি ঘটনা বিশেষ ভাবে সামনে এসেছে । সেখানে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বেতন সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে । অভিযোগ, ওই শিক্ষিকার স্বামীও শিক্ষা দফতরের সরকারি কর্মী এবং স্ত্রীর বেতন অনুমোদনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি । ওই দম্পতিকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে এই একটি ঘটনায় গ্রেফতারির অর্থ এই নয় যে রাজ্যজুড়ে বেতন সংক্রান্ত সব অনিয়মের সঙ্গে একই ধরনের যোগসূত্র রয়েছে । বৃহত্তর তদন্তেই সেই ছবি স্পষ্ট হবে ।

দুই সপ্তাহে প্রাথমিক যাচাইয়ের লক্ষ্য

অর্থ দফতরের এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, দ্রুততার সঙ্গে কাজ করলে দুই দফতর প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে সন্দেহজনক তথ্যভান্ডার প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষা করতে পারে । তবে সমস্ত অসঙ্গতি দূর করে তথ্যভান্ডার সম্পূর্ণ নির্ভুল করতে আরও সময় লাগবে । তদন্তের পরিধি বাড়লে সাইবার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে ।

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে রাজ্য সরকারের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বা এইচআরএমএস পোর্টালও । এই পোর্টালে যাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল, তাঁদের কেউ সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সরকারি কর্মী নন, এমন ব্যক্তিদের বেতনভোগীর তালিকায় যুক্ত করেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কোনও কর্মীর পরিচয়, বেতন কোড, ভাতা কিংবা অনুমোদনের তথ্য কী ভাবে বদলানো হয়েছিল, তার ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে ।

সূত্রের দাবি, ঝাড়খণ্ডে সিএজি একই ধরনের বেতন সংক্রান্ত অনিয়ম চিহ্নিত করার পর বিহারের পরিস্থিতির দিকেও নজর দেওয়া হয় । দুই রাজ্যের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থেকে সতর্ক হয়ে বিহারের শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরের বেতন সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এই দুই দফতরে কর্মীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রথম পর্যায়ে সেগুলিকেই তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ।

উৎসবের মুখে বেতন বন্ধ, উদ্বেগ কর্মীদের

এই সিদ্ধান্তের সময় নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । নভেম্বর মাসে দীপাবলি এবং বিহারের অন্যতম প্রধান উৎসব ছটপুজো । তার আগে লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ও পুলিশকর্মীর বেতন আটকে যাওয়ায় তাঁদের দৈনন্দিন খরচ এবং উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে । যদিও সরকারের বক্তব্য, বেতন ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা এবং সরকারি অর্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ।

তবে বেতন বন্ধের নির্দেশের ফলে নিয়মিত ও বৈধ ভাবে নিযুক্ত কর্মীদেরও সমস্যা হতে পারে । ফলে তদন্তের পাশাপাশি প্রকৃত কর্মীদের পরিচয় যাচাই করে তাঁদের প্রাপ্য বেতন কী ভাবে দ্রুত দেওয়া সম্ভব, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে । এক দিকে সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ করা, অন্য দিকে নির্দোষ কর্মীদের বেতন অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটকে না রাখা- বিহার সরকারের সামনে এখন দুই চ্যালেঞ্জই সমান গুরুত্বপূর্ণ ।

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TEACHERS SALARY
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বিহারে বেতন কেলেঙ্কারি
শিক্ষক পুলিশের মাইনে বন্ধ
BIHAR SALARY SCAM

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