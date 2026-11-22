কাশ্মীরে সবুজ ধ্বংস ! নয়া সুড়ঙ্গ প্রকল্পের জন্য কাটা পড়ছে 500'র বেশি গাছ
অনন্তনাগে সিংপোরা-ভাইলু সুড়ঙ্গ নির্মাণের জন্য 500টিরও বেশি পূর্ণবয়স্ক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, যা পরিবেশগত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । মির ইশফাকের প্রতিবেদন ৷
Published : November 22, 2026 at 11:41 AM IST
অনন্তনাগ, 22 নভেম্বর: তুষারাবৃত সিনথান পাস দিয়ে সারা বছর চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করতে চলেছে প্রশাসন ৷ আর তার ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের বনাঞ্চলের 'সবুজ সম্পদ'-এর ওপর বড়সড় কোপ পড়েছে । অনন্তনাগ জেলায় সিংপোরা-ভাইলু সুড়ঙ্গ প্রকল্পের জন্য অন্তত 543টি পূর্ণবয়স্ক কাইল পাইন ও ফার গাছ কেটে ফেলার তোড়জোড় শুরু হয়েছে ।
কাশ্মীর উপত্যকাকে চেনাব অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে 3567 কোটি টাকার যে সুড়ঙ্গ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, তার জেরে জেলার বেশ কয়েকটি বনবিভাগে গাছ কাটা শুরু হয়েছে । প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, টানেলের পথ পরিষ্কার করা ও নির্মাণকাজের সুবিধার্থে মোট 1359টি গাছ কাটার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এর মধ্যে 543টি হল পরিপক্ক কাঠ প্রদানকারী গাছ এবং বাকি 816টি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার উপযোগী অথবা ছোট চারাগাছ ।
এই সুড়ঙ্গ প্রকল্পটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে কিশতওয়ার জেলার সিনথান পাস, যা প্রায়শই তুষারে ঢাকা থাকে-তাকে এড়িয়ে চেনাব অঞ্চলে সব ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য একটি বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় । এটি ভ্রমণের দূরত্ব প্রায় 50 কিলোমিটার কমিয়ে আনবে এবং যাত্রার সময় তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সাশ্রয় করবে এবং এই উন্নয়নগুলো যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য, পর্যটন ও স্থানীয় কর্মসংস্থানকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে । তবে বন-পরিবেশের ওপর এর প্রভাব পরিবেশবিদদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, যা 'উন্নয়ন বনাম সংরক্ষণ' বিষয়ক বিতর্ককে উসকে দিয়েছে ।
পরিবেশবিদ রাও ফরমান আলি বলেন, "সুড়ঙ্গ প্রকল্পের জন্য গাছ কাটার ফলে যে পরিবেশগত ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতে বড় পরিসরে বনায়ন প্রয়োজন । পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রতিটি গাছ কাটার পরিবর্তে আরও অনেক বেশি চারাগাছ রোপণ করা উচিত ।"
তাঁর মতে, পরিকাঠামো প্রকল্পগুলো একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ৷ তবে সেগুলোর ক্ষেত্রে পরিবেশগত নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি)-এর অনুমোদন নিতে হবে । তিনি বলেন, "যে কোনও উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা করার সময় বনায়ন এবং অন্যান্য পরিবেশগত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে ।"
জানুয়ারি মাসে, জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন এনজিটি (NGT)-এর সামনে স্বীকার করেছে যে, বন এলাকায় গৃহীত প্রায় 150টি প্রকল্পের আওতায় 82 হাজারেরও বেশি গাছ কেটে ফেলা হয়েছে । এছাড়া নতুন চারা রোপণ করে পরিবেশগত ক্ষতিপূরের যে কথা ছিল, তাও সরকার করতে ব্যর্থ হয়েছে । চলতি বছরের 13 জানুয়ারি ট্রাইব্যুনালে 'রাসিখ রসুল ভাট বনাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর' মামলার শুনানিকালে এই তথ্য সামনে এসেছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা রিয়াজ আহমেদ নাইকু এই সুড়ঙ্গ প্রকল্পটিকে স্বাগত জানিয়েছেন, কারণ এটি চেনাব উপত্যকা ও অনন্তনাগের মধ্যে যোগাযোগের নতুন পথ তৈরি করতে পারে এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত সহজ করে তুলতে পারে । তবে তিনি এর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তিনি বলেন, "বনগুলো স্থানীয় বাসিন্দাদের পৈতৃক আবাসস্থল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলের বহু পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে এসেছে । এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, কারণ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের একটি ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন ৷"
অনন্তনাগ ফরেস্ট ডিভিশনের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) মহম্মদ আশরাফ কাটু বলেন, "অনন্তনাগ বন বিভাগের আওতাধীন প্রায় 40 হেক্টর বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে । এর ফলে 543টি গাছ কেটে ফেলতে হবে, যা থেকে প্রায় 50 হাজার ঘনফুট কাঠ পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে । কোকেরনাগের আহলান গাডোল এলাকার কাছে কাশ্মীর অংশে অবস্থিত এই 40 হেক্টর বনভূমিতে যে গাছগুলো কাটা পড়বে, তার মধ্যে রয়েছে কাইল (হিমালয়ান ব্লু পাইন) এবং ফার (হিমালয়ান সিলভার ফার) গাছ ।"
তিনি আরও বলেন, "এই ক্ষতি পূরণের জন্য বন বিভাগ একটি বনায়ন কর্মসূচির আওতায় আট হেক্টর জমিতে প্রায় 16 হাজার চারা রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে । এছাড়া চারাগুলোর টিকে থাকা ও বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 10 বছর ধরে একটি রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে ।"