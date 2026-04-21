দেবতাকে ছুঁতে বাধা পাওয়া ভক্তকে সংবিধান কি সুরক্ষা দেবে না ? সবরিমালা শুনানিতে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

দেবতাকে ছুঁতে বাধা পাওয়া ভক্তকে সংবিধান কি সুরক্ষা দেবে না ? সবরিমালা শুনানিতে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের
জন্ম বা বংশের ভিত্তিতে সবরিমালা মন্দিরে ভক্তদের প্রতিমা স্পর্শে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দেশের শীর্ষ আদালত। এই মামলার শুনানি বুধবারও চলবে।
By Sumit Saxena
Published : April 21, 2026 at 10:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 এপ্রিল: মঙ্গলবার সবরিমালা মামলায় পুনর্বিবেচনার আবেদনের শুনানির সময় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোনও ভেদাভেদ থাকতে পারে না— এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, সংবিধান এমন কোনও ভক্তকে সুরক্ষা দেবে কি না, যাঁকে দেবতাকে স্পর্শ করতে বাধা দেওয়া হয়?
নয় বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চটি কেরলের সবরিমালা মন্দির-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য এবং একাধিক ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিধি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কিত আবেদনগুলির শুনানি করছে।
এই বেঞ্চে রয়েছেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্না, বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ, বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহ, বিচারপতি অরবিন্দ কুমার, বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহ, বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালে, বিচারপতি আর মহাদেবন এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি।
এক 'পূজারি'-এর পক্ষে আইনজীবী ভি গিরি বেঞ্চের সামনে যুক্তি দেন যে, যে কোনও মন্দিরে পালিত অনুষ্ঠান ও আচারের প্রকৃতি ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেই কারণে এটি একটি ধর্মীয় প্রথা। আইনজীবী গিরি বলেন, "যখন কোনো ভক্ত পুজো করতে মন্দিরে যান, তখন তা দেবতার বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী হতে পারে না৷ কারণ, এর উদ্দেশ্যই হল দেবতার আরাধনা করা। ভক্ত দেবতার মধ্যে থাকা দিব্য চেতনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে দেবতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি মেনে নিতেই হবে ৷”
আবেদনকারীর আইনজীবী আরও যুক্তি দেন, এই ধরনের প্রথার ধারাবাহিকতা, যা একটি অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলন, তা ওই ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ে আস্থা রাখা প্রত্যেক সদস্যের উপাসনার অধিকারের অংশ।
বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যখন মন্দিরে যাই, আমার মৌলিক বিশ্বাস হল যে, তিনিই প্রভু, তিনিই আমার সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাই না? আমি সেখানে শতভাগ বিশ্বাস নিয়ে যাই। আমি সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ, আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র কোনও অপবিত্রতা নেই। আর সেখানে আমাকে বলা হচ্ছে যে, জন্ম, বংশ বা কোনও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে স্থায়ীভাবে দেবতাকে স্পর্শ করার অনুমতি আপনার নেই। এখন, সংবিধান কি উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে না?" তাঁর মতে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকতে পারে না।
এরপর আইনজীবী ভি গিরি আদালতে বলেন, "যদি কারও পুরোহিত হওয়ার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকে, তাহলে সেই বিষয়টি হয় ধারা 25(2)(b) আইনে অথবা রাষ্ট্র নিজেই তা দেখবে। সংবিধানের 25 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমার ধর্ম পালনের অধিকার আছে। যদি দেবতার বৈশিষ্ট্য এমন হয় যে একজন মহিলা হিসেবে আমার পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, তবে আমার ধর্মচর্চাও সেই ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সবরিমালার ক্ষেত্রে, দেবতার বৈশিষ্ট্য এক চিরস্থায়ী ব্রহ্মচর্যের বিধান দেয় ৷"
এই বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালে প্রশ্ন করেন, নতুন প্রযুক্তি ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত একজন প্রকৃত ভক্ত যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগুলিকে প্রশ্ন করতে পারেন কি না। তিনি প্রশ্ন করেন, "এটা সম্ভব যে আগের দিনের কোনও ভক্ত একভাবে চিন্তা করতেন। কিন্তু, বর্তমানে একজন ভক্তের জন্য, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং অন্যান্য দর্শনের সংস্পর্শে আসার ফলে, আমরা কি বলতে পারি যে শুধু বিশ্বাস করাই যথেষ্ট? প্রশ্ন করার জন্য যুক্তিবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই ?"
এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানতে চান, কোনও সম্প্রদায়ের সদস্যের পক্ষে সেই সম্প্রদায়ের কিছু প্রথা নিয়ে কি প্রশ্ন তোলার সুযোগ আছে?
বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালে এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর প্রশ্নের উত্তরে আইনজীবী গিরি আদালতে বলেন, "কোনও ভক্তের পক্ষে সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা সমীচীন নয় ৷ যদি এমনটা হয়, তবে তার অর্থ হবে যে তার কোনও আস্থাই নেই।"
এই যুক্তি শোনার পর বিচারপতি এমএম সুন্দরেশের পর্যবেক্ষণ, যদি কোনও একক ভক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসৃত কোনও প্রথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আপত্তি জানান, তবে আদালত তা গ্রহণ না-ও করতে পারে।
শুনানির পরবর্তী পর্যায়ে বিচারপতি নাগরত্না আগম এবং নির্দিষ্ট মন্দিরে নির্দিষ্ট দেবতাদের সম্পর্কিত প্রথাগুলি নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, কিছু শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গে জল দেওয়া যায়, আবার অন্যগুলিতে তা একেবারেই স্পর্শ করা যায় না। তাঁর পর্যবেক্ষণ, এটি ব্যক্তির পরিচয়ের কারণে নয়, বরং সেই মন্দিরের প্রথার ধারাবাহিকতা,একটি অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলনের কারণে হয়ে থাকে এবং এর সঙ্গে অস্পৃশ্যতার সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই।
আবেদনগুলির শুনানিতে বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণগুলি করেছে, যার মধ্যে পান্ডালাম রাজপরিবার এবং ঐতিহাসিক শ্রীউর মঠের পক্ষে আদালতে উপস্থিত বিশিষ্ট্য আইনজীবী জে সাই দীপকের বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আইনজীবী দীপক যুক্তি দেন যে, যদি কোনও ধর্মীয় প্রথা তার পবিত্রতার কারণে স্বভাবতই আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকে, তবে রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে সেই প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া বা ‘বিধিবদ্ধ’ করলেই বিচার বিভাগ হঠাৎ করে তা পর্যালোচনা করার ক্ষমতা পায় না।
আইনজীবী জে সাই দীপক আদালতে শ্রী পদ্মনাভস্বামী ও চিলকুর বালাজি মন্দিরের প্রধান পুরোহিতদের পাশাপাশি চেতনা কনসায়েন্স অফ উইমেন, অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনস অফ লর্ড আয়াপ্পা টেম্পলস-এর মতো আরও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দেশের শীর্ষ আদালতে তাঁর যুক্তি, শত শত বছরের পুরোনো ধর্মীয় ঐতিহ্যের 'যৌক্তিকতা' যাচাই করার জন্য আদালতকে আইনকে একটি গোপন পথ হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।
এই যুক্তি শোনার পর প্রধান বিচারপতি আইনজীবী দীপককে বললেন, "রাষ্ট্র যদি সমাজকল্যাণের নামে কোনও ধর্মীয় প্রথা নিষিদ্ধ করে, তাহলে তা কে খতিয়ে দেখবে ? আমরা বুঝি যে, এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে৷ কিন্তু, একথা বলা যে, 'একেবারেই কোনও ক্ষমতা নেই', সেটাও মেনে নেওয়া খুব কঠিন হতে পারে। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাকে এতটা আক্রমণ করার কোনও প্রয়োজন নেই।" এই মামলার শুনানি বুধবারও চলবে।