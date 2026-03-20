মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কট, বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর

মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কট, বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আবহে ভারতে কর্মরত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ৷ একাধিক বিষয়ে নিয়ে তাঁদের মধ্য়ে কথা হয়েছে বলে খবর।
Published : March 20, 2026 at 10:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 মার্চ: দুই পড়শি দেশের সম্পর্কের অগ্রগতির উদ্দেশে ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ শুক্রবার নয়াদিল্লিতে এই বৈঠকের কথা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন মন্ত্রী নিজে ৷ তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল ৷ আমরা দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি ৷"
এর আগে বৃহস্পতিবারই ভারত জানিয়েছে প্রয়োজনে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিকে শক্তিসম্পদ সরবরাহ করা হবে ৷ দেশের অভ্যন্তরের চাহিদা, শোধনাগারের ক্ষমতা এবং ডিজেলের প্রাপ্যতায় ভারসাম্য বজায় রেখে তারপর প্রতিবেশীদের জ্বালানি সরবরাহ করা হবে বলে ঠিক করেছে মোদি সরকার ৷
Met with High Commissioner @hamidullah_riaz of Bangladesh.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 20, 2026
Our conversation was focused on advancing our bilateral ties.
গতকাল সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মলদ্বীপ এবং অন্যান্য পড়শি দেশগুলি ভারতকে ডিজেল সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছে ৷ 2007 সাল থেকে ভারত বাংলাদেশকে ডিজেল সরবরাহ করে আসছে ৷
রণধীর জয়সওয়ালের কথায়, "আমাদের একাধিক পড়শি দেশের কাছ থেকে শক্তিসম্পদের সরবরাহ নিয়ে অনুরোধ পেয়েছি ৷ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মলদ্বীপ এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলি অনুরোধ করেছে ৷ এর আগেও জানিয়েছি, ভারত বাংলাদেশকে 2007 সাল থেকে বিভিন্ন উপায়ে ডিজেল সরবরাহ করে আসছে ৷ বর্তমানে বাংলাদেশ-সহ অন্য কয়েকটি প্রতিবেশী দেশকে আমরা সাহায্য করছি ৷ আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে এবং শোধনাগারের ক্ষমতা ও ডিজেলের প্রাপ্যতা বিচার করে সরবরাহ করা হচ্ছে ৷"
হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ৩ মার্চ ২০২৬-এ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।— India in Bangladesh (@ihcdhaka) March 3, 2026
এই আলোচনায় উভয় দেশের অভিন্ন অগ্রাধিকার হিসেবে স্থানীয় সরকার কাঠামো ও পল্লী উন্নয়নকে জোরদার করার…
চলতি মাসের প্রথম দিকে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা নয়া নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে একগুচ্ছ বিষয়ে আলোচনা করেন ৷ দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ক প্রসারণ নিয়ে কথোপকথন হয় তাঁদের মধ্যে ৷
ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের সঙ্গে দেখা করেন প্রণয় বর্মা ৷ দু'পক্ষই গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি, কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা, তৃণমূলস্তরে আর্থিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করা নিয়ে আলোচনা করেন ৷ এছাড়া হাইকমিশনার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমদের সঙ্গে দেখা করেন ৷
মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার বছর দেড়েকে বাংলাদেশ শাসন করে । এরপর গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় । তাতে বিরাট জয় পায় বিএনপি । প্রধানমন্ত্রী হন তারেক রহমান । শেখ হাসিনার শাসনের অবসানের পর থেকে অন্তর্রবর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয় । নতুন সরকারের সময় সেই সম্পর্ক আবারও আগের মতো হবে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একটি অংশ । সেদিক থেকে এদিনের বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে নানা মহল ।