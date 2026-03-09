যুদ্ধের উপর নজর রাখছেন মোদি, ইরানের জাহাজকে আশ্রয় দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা জয়শঙ্করের

যুদ্ধের উপর নজর রাখছেন মোদি, ইরানের জাহাজকে আশ্রয় দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা জয়শঙ্করের
সংঘাতের জায়গায় থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে আরও একবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রী ৷
Published : March 9, 2026 at 1:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যুদ্ধ শুরুর আগেই ভারতের তরফে বিবাদমান সমস্ত পক্ষকে শান্তি বজায় রাখতে বলা হয়েছিল ৷ সোমবার সংসদে এমনই জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ ইরান-সহ ওই এলাকায় বসবাসরত এক কোটি ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রীর আশঙ্কা অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তাঁর প্রভাব জ্বালানি থেকে অন্য বিভিন্ন সামগ্রীর জোগানের উপর পড়তে পারে ৷ একইসঙ্গে তিনি জানান, মানবিক কারণে ইরানের জাহাজ আইরিস লাভানকে কোচির বন্দরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল ৷
বিদেশমন্ত্রী বলেন, " প্রতিবেশী হিসেবে মধ্য়ুপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ভারতের জন্য অবশ্যই উদ্বেগের ৷ পশ্চিম এশিয়ায় তৈরি হওয়া যে কোনও অস্থিরতা ভারতকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে ৷ ওই এলাকয় প্রায় এক কোটি ভারতীয় বসবাস করেন ৷ ইরানেও আছেন কয়েক হাজার ভারতীয় ৷ তাঁদের কেউ ওখানে পড়াশুনো করেন ৷ কেউ বা চাকরি ৷ তেল থেকে শুরু করে গ্যাস-সহ ভারতের সমগ্র জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের আলাদা ভূমিকা আছে ৷" তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারতীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সরকার সর্বদাই প্রতিশ্রুতবদ্ধ ৷ আর সে কথা মাথায় রেখেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিন অতীতেও যতবার এমন ঘোরালো পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে ততবার কূটনৈতিক দক্ষতার সাহায্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে ভারত ৷ অবিলম্বে সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে আলোচনার মাধ্য়মে শান্তি ফিরিয়ে আনতেও ভারত সচেষ্ট বলে জানান জয়শঙ্কর ৷