বন্ধুর আমন্ত্রণে ভারতে আসছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন, নজরে RuPay-Mir সংযোগ
অনেক জল্পনা শেষে আগামী ডিসেম্বরে ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ তিনি রাশিয়া-ভারত বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেবেন ৷
Published : November 28, 2025 at 3:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে চাপানউতোরের মাঝে ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে 4-5 ডিসেম্বর ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ তিনি 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেবেন ৷" এর আগে 2021 সালের ডিসেম্বরে ভারতে এসেছিলেন পুতিন ৷
দুই দেশের সম্পর্কের পর্যালোচনা করবেন ভারত ও রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতা ৷ 'স্পেশাল অ্যান্ড প্রিভিলেজ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-কে আরও শক্তিশালী করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ৷ পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত আঞ্চলিক ও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বিতরণ করবেন, জানিয়েছে মন্ত্রক ৷ ক্রেমলিন জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট পুতিন বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন ৷
Always a delight to meet President Putin! pic.twitter.com/XtDSyWEmtw— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ৷ গত বছর জুলাইয়ে মস্কো সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গত 1 সেপ্টম্বরে তিয়ানজিনে এসসিও সম্মেলনে তাঁদের দেখা হয় ৷ সেবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর গাড়িতে সফর করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ এই ছবি পোস্ট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লেখেন, "এসসিও সম্মেলনের স্থল থেকে প্রেসিডেন্ট পুতিন ও আমি একসঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জায়গায় যাচ্ছি ৷ তাঁর সঙ্গে সবসময় গভীর আলোচনা হয়ে থাকে ৷"
সূচি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে অভ্যর্থনা জানাবেন ৷ তাঁর সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজের আয়োজন হবে ৷ সংবাদসংস্থা আইএএনএস রাশিয়ার ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী আন্দ্রে রুদেকোর উদ্ধৃতি তুলে জানিয়েছে, চলতি মাসের প্রথম দিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মস্কো সফরে গিয়েছিলেন ৷ তিনি আর্থিক আদানপ্রদানের রাশিয়ার মির (Mir) ও ভারতের রুপে (RuPay) পরিষেবাকে সংযুক্ত করা নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আরটি নামক নিউজ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ৷ আরটি রাশিয়ার সরকার পোষিত এবং নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ৷
রাশিয়ার নিজস্ব সংবাদমাধ্যম আরটি অনুযায়ী, রুদেনকো জানিয়েছেন, মস্কো আশাবাদী, দুই দেশ মির ও রুপে সিস্টেমকে পারস্পরিক স্বীকৃতি দেবে ৷ উপ-বিদেশ মন্ত্রী বলেন, "এর ফলে আরও বেশি সংখ্যায় রাশিয়ার পর্যটকরা ভারতে আসবেন ৷ তাঁরা সারা ভারতে ঘুরে বেড়াতে পারবেন ৷ আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের যে পরিষেবা বিক্রি করছেন, তা কিনতে পারবেন রাশিয়ার নাগরিকরা ৷"
After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
এছাড়া ভারত রাশিয়ার থেকে ফের S-400 ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে ৷ এই বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে ৷ পুতিনের এই ভারত সফরে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে খবর ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর-এ রাশিয়ার এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে ভারত এবং এই ক্ষেপণাস্ত্রের কার্যকারিতায় সন্তুষ্ট ৷
রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ইতিমধ্যে ভারতের উপর বাড়তি শুল্ক চাপিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই 50 শতাংশ শুল্কের জেরে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রফতানি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷ ধাক্কা খেয়েছে ভারতের রফতানি ক্ষেত্র ৷ এদিকে আমেরিকা রাশিয়া-ইউক্রনে যুদ্ধে মদত দেওয়ার জন্য ভারতকে দায়ী করেছে ৷ তাঁর অভিযোগ, ভারত ও চিন, রাশিয়ার থেকে তেল কিনছে বলেই রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ৷