আর্থিক নিষেধাজ্ঞার হাত থেকে রক্ষা পেতে অভ্যন্তরীণ বিমা-ব্যবস্থায় জোর পুতিনের

আর্থিক নিষেধাজ্ঞার হাত থেকে রক্ষা পেতে অভ্যন্তরীণ বিমা-ব্যবস্থায় জোর পুতিনের
ব্রিকস সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জানান, অভ্যন্তরীণ বিমা-ব্যবস্থা থাকলে ব্রিকসের সদস্য়দেরল রক্ষা করা সম্ভব হবে ।
By PTI
Published : September 13, 2026 at 7:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: ব্রিকসের সদস্য দেশগুলিকে পশ্চিমী দুনিয়ার সম্ভাব্য আর্থিক নিষেধাজ্ঞার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ দেখালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন । তিনি মনে করেন, এই দেশগুলির একটি অভ্যন্তরীণ বিমা ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত । তাহলে পশ্চিমী দুনিয়া ব্রিকস গোষ্ঠীর কোনও দেশের উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে । এভাবে গ্লোবাল সাউথের স্বার্থরক্ষা হবে বলে মনে করেন পুতিন । এর পাশাপাশি ব্রিকস সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে অভ্যন্তরীণ শস্য বাজার তৈরির কথাও জানান রুশ প্রেসিডেন্ট ।
রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মনে করেন, জি7 থেকে শুরু করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো সংস্থা কোনও কোনও দেশের উপর এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করে যা তাদের পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট । এ প্রসঙ্গে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়াকে কী কী ধরনের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়েছে সেই তালিকা তুলে ধরেন তিনি । পুতিনের অভিমত, সেদিক থেকে বীমা সংক্রান্ত এই প্রস্তাব খুবই কার্যকর বিষয় হয়ে উঠতে পারে ।
রাশিয়া থেকে তেল কেনার ব্যাপারে কয়েকটি সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে । শুধু তাই নয় রাশিয়ার তেল বহন করার উপরেও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। কেউ রাশিয়ার তেল বহন করে তাদের সামুদ্রিক বিমা দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে । ব্রিকসের মঞ্চ থেকে আরও একবার এই কথাগুলি মনে করিয়ে দেন পুতিন ।
তাঁর দাবি, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে রাশিয়ার জ্বালানি রফতানি ধাক্কা খেয়েছে । শুধু তাই নয় পশ্চিমী দুনিয়া এবং বীমা সংস্থা গুলি কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশেষ করে একটি দ্রব্য অন্যত্র পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে প্রভাবিত করে সেটা বোঝা গিয়েছে ।
এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "আমাদের (ব্রিকসেকর সদস্য় দেশগুলি) নিজস্ব পথ রয়েছে । সেখান থেকেই আমরা বাইরের কারও প্রভাব ছাড়া প্রযুক্তি থেকে শুরু করে শ্রমিকের আদানপ্রদান করতে পারি । এখানেই আমরা মনে করি আমাদের একটি নিজস্ব বিমা-ব্যবস্থা তৈরি করা দরকার । শস্যের বাজারও তৈরি করা দরকার । এগুলি সব রাশিয়ার প্রস্তাব । আমি বাকিদের এই প্রস্তাবের অংশ হওয়ার অনুরোধ করছি । "
পুতিনের প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটও বোঝা দরকার । এখন ব্রিকস নিজের আর্থিক কার্যকলাপ বাড়াবার চেষ্টা করছে । সদস্য় সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে । এমনই আবহে ব্রিকসের আর্থিক ভিত্তি আর মজবুত করতে বীমা-ব্যবস্থা তৈরির কথা জানালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ।
ব্রিকসের মঞ্চ থেকে নিউ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক তৈরির প্রস্তাবকেও স্বাগত জানান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট । 140 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্পের কাজ এই ব্যাঙ্কের আওতাধীন বলেও তিনি জানান । এখানেই তাঁর আরও দাবি, পৃথিবী এখন যে সমস্ত সমস্য়ার মুখোমুখি তার মোকাবিলা করতে একত্রে কাজ করতে হবে ব্রিকসের সদস্য দেশগুলিকে ।