ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক-চাপের মাঝে পুতিনের ভারত সফর, বিশ্বের নজরে নয়াদিল্লি

ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক-চাপের মাঝে পুতিনের ভারত সফর, বিশ্বের নজরে নয়াদিল্লি
রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন আসছেন ভারতে ৷ রাজধানীতে সাজসাজ রব ৷ নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কার্যত দুর্গে পরিণত হয়েছে নয়াদিল্লি ৷ কী কী নিয়ে আলোচনা হবে ?
By PTI
Published : December 4, 2025 at 3:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে পালাম সেনাঘাঁটিতে নামবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিমান ৷ 'বন্ধু' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে দু'দিনের ভারত সফরে আসছেন তিনি ৷ এই সফরকালে 27 ঘণ্টা তিনি নয়াদিল্লিতে থাকবেন ৷ এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকবেন পুতিন ৷
এদিন সন্ধ্যায় বন্ধু প্রেসিডেন্টকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক আজকের নয়, দীর্ঘ আট দশকেরও বেশি সময়ের ৷ এই সফরে 23তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ ইতিমধ্যে তাঁর সফরসূচি প্রকাশ করেছে বিদেশ মন্ত্রক ৷
দু'দিন আগে ভারতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ জানিয়েছেন, ভারত-রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি রয়েছে ৷ দু'দেশের বাণিজ্যকে কীভাবে চাঙ্গা করা যায় বিষয়ে আলোচনা হতে পারে এই সফরে ৷ এছাড়া ছোট মডিউলার রি-অ্যাক্টর নিয়ে সহযোগিতার সম্পর্ক উঠে আসতে পারে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ৷ এছাড়া S-400-এর মতো মিসাইল সিস্টেম, S-57 যুদ্ধ বিমান কেনার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই বিশ্বের বিশেষত পশ্চিমি দেশগুলির নজর থাকবে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত সফরের দিকে ৷
President Vladimir Putin of Russia will soon be arriving in India on a State Visit.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) December 4, 2025
🎥 Watch highlights of various facets of the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. #Druzhbadosti pic.twitter.com/Bs8N6K4sj4
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল 2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ৷ তার আগের বছর অর্থাৎ 2021 সালের ডিসেম্বরে 22তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লি এসেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার ভারত সফর পুতিন ৷
ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের পর পশ্চিমি দেশগুলির একাধিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছে রাশিয়া ৷ এই সময়ে রাশিয়ার থেকে তুলনায় কম দামে বিপুল পরিমাণে অপরিশোধিত জ্বালানি কিনেছে ৷ কার্যত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত ৷
2021 থেকে 2025 সাল- মাঝের এই চার বছরে বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে অনেক বদল হয়েছে ৷ চলতি বছরের 20 জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয় বার আসীন হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর বাড়তি 25 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন ৷ এর ফলে সবমিলিয়ে 50 শতাংশ শুল্কের কারণে আমেরিকার বাজারে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভারতীয় পণ্য ৷ সমস্যায় পড়েছে ভারতের রফতানিকারক সংস্থাগুলি ৷
ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনে ঘুরপথে রাশিয়াকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছে ৷ এই তেল বিক্রির টাকা দিয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ৷ আমেরিকার সঙ্গে টানাপোড়েনের এই আবহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ এই সফরে তাই বাড়তি গুরুত্ব পাবে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ৷
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত সফরসূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সাড়ে 11টার সময় তাঁর রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর কথা রয়েছে ৷ এরপর নয়াদিল্লিতে হায়দরাবাদ হাউজে 23তম ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে ৷ দুপুর 1.50 মিনিটে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করবেন ৷ বিকেল 3.40 মিনিটে একটি বাণিজ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন পুতিন ৷ সন্ধ্যা 7টায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজে যোগ দেবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ রাত 9টা নাগাদ ফের রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি ৷
কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে
গত দু'দশকের মধ্যে ভারত-আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে দ্বিতীয় ট্রাম্প জমানায় ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে আমেরিকার ভারতের উপর যে 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে দু'তরফে সরাসরি আলোচনার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে ৷
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্র পেশকভ দু'দিন আগেই জানিয়েছেন, পশ্চিমি দেশগুলির নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা কমিয়ে দিতে পারে নয়াদিল্লি ৷ একই সঙ্গে মস্কো সরবরাহকে আরও প্রসারিত করার পদক্ষেপ করছে ৷
সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ এই বিষয়ে দুই দেশের রাষ্ট্রনেতার বৈঠক হয় আমেরিকার আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজের জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে ৷ এই বৈঠকে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে আলোচনা হয় এবং এর বিষয়বস্তু প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোনে জানান স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ ভারত বারবার আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে এই যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে সওয়াল করেছে ৷ এছাড়া রাশিয়ায় ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে আটকে থাকা ভারতীয় কর্মীদের ফিরিয়ে আনার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ৷ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রসারণের আওতায় পরিবহণ নিয়ে আলোচনা হবে ৷ জানা গিয়েছে, রাশিয়ার ওষুধ, কৃষিক্ষেত্র, খাদ্য উৎপাদন এবং উপভোগ্য পণ্যের বাজারে ভারতের রফতানি বৃদ্ধি পেতে চলেছে ৷
এই বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে গত বছরের জুলাইতে প্রধানমন্ত্রী মস্কোয় গিয়েছিলেন ৷ তখনই তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ৷ দুই দেশের সম্পর্ক বিস্তর ভূ-রাজনৈতিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও ভারত ও রাশিয়ার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এখনও বজায় আছে ৷ বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক আবহে বিশ্বের, বিশেষত পশ্চিমি দেশগুলির নজর ভারত-রাশিয়ার এই বৈঠকের দিকে ৷