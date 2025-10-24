370 ধারা অবলুপ্তির পর রাজ্যসভা নির্বাচন, তিনটি আসনে জয়ী শাসকদল; একটিতে বিজেপি

370 ধারা অবলুপ্তির পর রাজ্যসভা নির্বাচন, তিনটি আসনে জয়ী শাসকদল; একটিতে বিজেপি
2019 সালের পর এই প্রথমবার উপত্যকায় রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচন হল ৷ চারটি আসনের তিনটিতেই জয়ী হয়েছে শাসকদল এনসি ৷ একটিতে গেরুয়া শিবির ৷
শ্রীনগর, 24 অক্টোবর: সংবিধানের 370 ধারা অবলুপ্তির পর এই প্রথম জম্মু-কাশ্মীরে রাজ্যসভা নির্বাচন হল ৷ শুক্রবার উপত্যকার চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতেই জয়ী হয়েছে শাসক দল জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স (জেকেএনসি) ৷ একটি মাত্র আসন দখল করতে পেরেছে বিরোধী বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবিরের জয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৷ এদিন 88টি আসনের বিধায়কদের মধ্যে 86 জন ভোট দেন ৷
রাজ্যসভার চারটি আসনের নির্বাচনে জয়ী হন এনসি প্রার্থী চৌধরী মহম্মদ রমজান, সাজাক কিচলু, দলের কোষাধ্যক্ষ জিএস ওবেরয় ওরফে শাম্মি ওবেরয় ৷ বিজেপি মুখপাত্র জানিয়েছেন, দলের প্রার্থী সত শর্মা 32টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন ৷ এনসি প্রার্থী ইমরান নবি দর 22টি ভোট পেয়েছেন ৷
কংগ্রেস, পিডিপি, সিপিআই(এম), এআইপি এবং কয়েকজন নির্দল বিধায়ক শাসকদল এনসিকে সমর্থন করেছে ৷ কিন্তু এর মধ্যে কীভাবে বিজেপি একটি আসনে 32টি ভোট পেল তা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছেন জেকেএনসি ওমর আবদুল্লা ৷ তিনি লিখেছেন, "চারটি আসনে নির্বাচনে আমাদের ভোটার এজেন্ট প্রতিটি ভোটার স্লিপ দেখেছেন ৷ আমাদের কোনও বিধায়ক অন্য দলের প্রার্থীকে ভোট দেননি ৷ তাহলে প্রশ্ন- চারটি অতিরিক্ত ভোট বিজেপি পেল কোথা থেকে ? কোন বিধায়করা ইচ্ছাকৃত তাদের ভোটগুলি ভুল জায়গায় দিলেন ? তাঁরা তাঁদের হাত তুলে এটা স্বীকার করতে পারবেন ? তাঁরা আমাদের ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপিকে সাহায্য করলেন ৷ কোন চাপে তাঁরা তাঁদের পছন্দ বদলালেন ? বিজেপির কোন গোপন দল তাঁদের আত্মা বিক্রি করে দিল, সেটা আমরাও নজরে রাখছি ৷"
এদিকে পিপল'স কনফারেন্স দলের প্রধান সাজাদ লোন রাজ্যসভা নির্বাচনকে শাসক দল জেকেএনসি ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে 'ফিক্সড ম্যাচ' বলে আক্রমণ করেছেন ৷ হান্ডওয়ারা বিধানসভার বিধায়ক লোন লিখেছেন, "যেমনটা ঠিক ছিল! হে ঈশ্বর, আমি ভোট দিইনি ৷ গাণিতিক দিক দিয়ে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, এই ভোটাভুটির অঙ্ক আগে থেকে ঠিক ছিল ৷"
রাজ্যসভায় জম্মু-কাশ্মীরের চারটি আসনে ভোটের জন্য তিনটি ভাগে নোটিশ জারি করা হয়েছিল ৷ প্রথম আসনে এনসি'র চৌধরী মহম্মদ রমজানের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন বিজেপির আলি মহম্মদ মীর ৷ দ্বিতীয় আসনে এনসির সাজ্জাদ কিচলু বিজেপির রাকেশ মহাজনকে পরাজিত করেন ৷ তৃতীয় নোটিশে দু'টি আসনে লড়াইয়ের কথা জানানো হয়েছিল ৷ এনসি প্রার্থী এবং পার্টির কোষাধ্যক্ষ জি এস ওবেরয় তৃতীয় আসনে জয়ী হন ৷ কিন্তু দলের তরুণ মুখপাত্র ইমরান নবি বিজেপির জম্মু-কাশ্মীরের প্রধান সত শর্মার কাছে পরাজিত হন ৷