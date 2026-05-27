বিজয়নের বাড়িতে তল্লাশি ঘিরে রণক্ষেত্র, ইডি'র গাড়িতে ভাঙচুর বামকর্মীদের

বিজয়নের বাড়িতে তল্লাশি ঘিরে রণক্ষেত্র, ইডি'র গাড়িতে ভাঙচুর বামকর্মীদের
কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে ইডি-র তল্লাশি অভিযান ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ৷ নিরাপত্তাকর্মীদের আক্রমণ থেকে ইডি-র গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটল ৷
Published : May 27, 2026 at 3:46 PM IST
তিরুবনন্তপুরম, 27 মে: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ইডি'র অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল কেরলের বেকারি জংশন এলাকায় ৷ বুধবার রাজ্যের সদ্য-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের ভাড়াবাড়ির ভিতরে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল ইডি ৷ সেই সময় সিপিআই(এম) কর্মীরা পুলিশ ও পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, প্লাস্টিকের বোতল, পাথর ছুড়তে থাকে ৷ এমনকী ইডি আধিকারিকদের গাড়িতেও হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়ে বলে অভিযোগ ৷
বুধবার ভোর থেকে কন্নুর জেলার বেকারি জংশন এলাকার ভাড়াবাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি ৷ বিজয়ন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ির ভিতরেই ছিলেন ৷ সংবাদ চ্যানেলগুলি খবরে দেখায়, শ'য়ে শ'য়ে সিপিআই(এম) কর্মীরা প্রবীণ বাম নেতা পিনারাইয়ের বাড়ির বাইরে জড়ো হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মূল প্রবেশদ্বার ভেঙে বাড়ির চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করছে এবং ইডি ও বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে ৷
এই সময় কয়েকজন বিক্ষোভকারী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের নিশানা করে প্লাস্টিকের বোতল, হেলমেট এবং পাথর ছুড়তে থাকে ৷ এই অবস্থায় এক প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা হস্তক্ষেপ করেন এবং কর্মীদের শান্ত করেন ৷
অভিযোগ, কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটিল লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি কোম্পানি পিনারাই বিজয়নের মেয়ে টি বীণার কোম্পানি এক্সালোজিক সলিউশনস-কে 2018-19 সালে 1.72 কোটি টাকা দিয়েছিল ৷ যদিও এই কোম্পানিটি কোনও পরিষেবা দেয়নি ৷ এই আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তে নেমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি ৷
এই তল্লাশির সময় বিজয়নের বেকারি জংশনের ভাড়াবাড়ির সামনে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রহরা ছিল ৷ সরকারি সূত্রে খবর, পিএমএলএ-র অধীনে 10টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছিল ইডি ৷ গতকাল সিএমআরএল এই ইডি-তদন্তের বিরুদ্ধে কেরল হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিল ৷ সেই আবেদন খারিজ করে দেয় কেরল হাইকোর্ট ৷