দুই নির্বাচন কমিশনারের নালিশকে 'ব্যক্তিগত' বলে পদক্ষেপ করেনি ক্যাবিনেট সচিবালয় ! ফাঁস আরটিআই-এ

দুই নির্বাচন কমিশনারের নালিশকে 'ব্যক্তিগত' বলে পদক্ষেপ করেনি ক্যাবিনেট সচিবালয় ! ফাঁস আরটিআই-এ
RTI Reply on ECI: নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, সান্ধু ও জোশীর পক্ষ থেকে ক্যাবিনেট সচিবের কাছে পাঠানো চিঠিগুলি ডেপুটেশনে থাকা আধিকারিকদের বিষয়ে ।
Published : October 23, 2026 at 3:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের আচরণ নিয়ে দুই নির্বাচন কমিশনারের পাঠানো অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করেনি ক্যাবিনেট সচিবালয় । আরটিআই-এর জবাবে প্রকাশিত নথি থেকে জানা গিয়েছে, সচিবালয়ের মতে দুই নির্বাচন কমিশনারের এই অভিযোগগুলো ছিল ‘ব্যক্তিগত পর্যায়ের’ । যেহেতু পুরো কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা হয়নি, তাই এই পর্যায়ে কোনও পদক্ষেপ করা অনুচিত হতে পারে বলে তারা জানিয়েছে ।
আরটিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নথি থেকে আরও জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী 29 জুলাই দেশের ক্যাবিনেট সচিব টি ভি সোমনাথনের কাছে দু’টি আলাদা চিঠি পাঠিয়েছিলেন । এই চিঠিগুলিতে সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার মণীশ গর্গ (আইএএস)-এর কাজের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল । উল্লেখ্য, ক্যাবিনেটের নিয়োগ কমিটি তাঁকে 2024 সালের 2 সেপ্টেম্বর থেকে নির্বাচন কমিশনে নিযুক্ত করেছিল । অবসরপ্রাপ্ত কমোডোর লোকেশ কে বাত্রা আরটিআই-এর মাধ্যমে এই নথিগুলি সংগ্রহ করেছেন ।
‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর সেপ্টেম্বর মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের ভিতরে কাজের বণ্টন সংক্রান্ত একটি আদেশ জারির পর সান্ধু ও জোশি আলাদাভাবে ক্যাবিনেট সচিব টি ভি সোমনাথনের কাছে চিঠি লিখেছিলেন । তাঁদের অভিযোগ ছিল, এই আদেশের ফলে ভোটার তালিকায় নাম যোগ করা, বাদ দেওয়া বা তথ্য আপডেট করার মতো ক্ষমতাগুলি নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কুক্ষিগত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ অথচ এই কাজগুলি রাজ্য পর্যায়ের আধিকারিকদের হাতে থাকা উচিত ।
26 সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন জানায়, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের জারি করা কাজের পুনর্বণ্টন সংক্রান্ত আদেশটি দুই কমিশনারের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কখনোই কার্যকর করা হয়নি । নির্বাচন কমিশন আরও জানায়, সান্ধু ও জোশি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে যে চিঠিগুলি পাঠিয়েছিলেন, তা কোনও নীতিগত বিষয় বা আইটি বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না ৷ বরং তা ছিল ডেপুটেশনে থাকা একজন আধিকারিককে কেন্দ্র করে ।
আরটিআই-এর জবাবে ক্যাবিনেট নোট
আরটিআই-এর জবাবে প্রাপ্ত একটি ক্যাবিনেট নোটে বলা হয়েছে, ‘‘উভয় নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন , ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার (প্রশাসন)-এর লিঙ্ক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মণীশ গর্গ কমিশনের সঙ্গে বা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই নিজের সমমর্যাদার ও সিনিয়র আধিকারিকদের কাজের বণ্টন সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করেছেন । এছাড়া, ওই নির্বাচন কমিশনাররা আরও জানিয়েছেন যে কমিশনের আগে থেকে অনুমতি বা আলোচনা ছাড়া এই ধরনের পদক্ষেপ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল আধিকারিককে বারবার মৌখিক ও লিখিত নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এমনটি ঘটেছে ।’’
নির্বাচন কমিশনাররা উল্লেখ করেছেন, মণীশ গর্গের এই পদক্ষেপ ‘চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনারস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশনস অফ সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) অ্যাক্ট, 2023’-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ।
3 অগস্ট প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা একটি ক্যাবিনেট নোটে বলা হয়েছিল, ‘‘এই বিষয়ে আমরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মতামত চাইতে পারি । সেই অনুযায়ী, অনুমোদনের জন্য একটি খসড়া ডিও উপস্থাপন করা হল ।’’ পরদিন অপর একটি খসড়া নোটে উল্লেখ করা হয়, নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিক আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে দু’জন নির্বাচন কমিশনারের উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হলে, তা ‘সাংবিধানিক এই সংস্থার কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ’ হিসেবে গণ্য হতে পারে ।
নোটে আর কী রয়েছে ?
এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ‘‘কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা । এর কার্যপদ্ধতি যেন স্বাধীন ও স্বচ্ছ হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই একে নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে । কমিশনের কাজকর্ম ও কার্যপদ্ধতি নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলি ও নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত হয় । উল্লিখিত বিষয়গুলি নির্বাচন কমিশনারদের ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে করা হয়েছে । যদিও এগুলিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন, তবুও এসবকে সামগ্রিকভাবে কমিশনের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হিসেবে গণ্য করা যাবে না ৷’’
নোটটিতে আরও বলা হয়েছে, যদিও মণীশ গর্গকে মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়োগ করা হয়েছে ৷ তবুও তিনি বর্তমানে ভারতের নির্বাচন কমিশনের একজন আধিকারিক । তাঁর কাজকর্ম ও আচরণ ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলি,নির্দেশিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নজিরদারি করা হবে ।
ক্যাবিনেটের নোটে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনারস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশনস অফ সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) অ্যাক্ট, 2023’-এর 18 ধারা অনুযায়ী, কমিশনের কার্যক্রম যথাসম্ভব সর্বসম্মতিক্রমে সম্পন্ন করতে হবে এবং মতপার্থক্য দেখা দিলে, তা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে ।
সাংবিধানিক সংস্থার কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ !
এতে আরও বলা হয়েছে, ‘‘নির্বাচন কমিশনাররা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এই অভিযোগগুলি পাঠিয়েছেন ৷ তবে কমিশনের পক্ষ থেকে সামগ্রিকভাবে কোনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কিছু না বলায়, এই পর্যায়ে কোনও পদক্ষেপ করা অনুচিত হতে পারে । এছাড়া, এটিকে সাংবিধানিক সংস্থার কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে । তাই, উভয় নির্বাচন কমিশনারকে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র পাঠানো এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের কাছে এর একটি অনুলিপি পাঠানোই সমীচীন হবে ।’’
ক্যাবিনেট সচিব টি ভি সোমনাথনের স্বাক্ষরিত খসড়া নোটটি ‘ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং’-এর সচিব এবং এস্টাবলিশমেন্ট অফিসারের কাছেও পাঠানো হয়েছে, যাতে বিষয়টি নথিবদ্ধ থাকে । এর ফলে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিষয়ে ভবিষ্যতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই বিষয়টি বিবেচনায় আনা সম্ভব হবে । সোমনাথনের স্বাক্ষরিত প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের একটি অনুলিপি উভয় নির্বাচন কমিশনারের কাছেও পাঠানো হয়েছে ।
কমিশনাররা অভিযোগ করেছেন, কমিশন বা সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই কিংবা তাঁদের না জানিয়েই মণীশ গর্গ একটি আদেশ জারি করেছেন, যার মাধ্যমে সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার, ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার, ডিরেক্টর জেনারেল এবং সমমর্যাদার আধিকারিকদের কাজের বণ্টনে পরিবর্তন আনা হয়েছে ।
তাঁরা জানিয়েছেন, কমিশনের পূর্ব আলোচনা বা অনুমোদন ছাড়া এই ধরনের পরিবর্তন না আনার বিষয়ে বারবার মৌখিক ও লিখিত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এই পদক্ষেপ করা হয়েছে । জোশি আরও জানান, তিনি যখন প্রশাসন বিভাগের কাছে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি চেয়েছেন, তখন তাঁকে তা দেওয়া হয়নি । উভয় কমিশনারই অভিযোগ করেছেন, এই পদক্ষেপটি প্রচলিত রীতির পরিপন্থী এবং তা আইনের বিধানগুলোর লঙ্ঘন ।
ক্যাবিনেট সচিব গত 5 অগস্ট চিঠি দু’টি পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন এবং এর অনুলিপি ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং, এস্টাবলিশমেন্ট অফিসার ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দফতরে পাঠিয়েছিলেন ।
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