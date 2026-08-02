কীভাবে ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছেন ? দীপকের বাবার আর্থিক অবস্থার তদন্তের দাবি

কীভাবে ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছেন ? দীপকের বাবার আর্থিক অবস্থার তদন্তের দাবি
দীপকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তিনি শুধু সোশাল মিডিয়ায় কোনও বার্তা না-দিয়ে পুলিশকে নির্দেশ দেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহার করার জন্য।
Published : August 2, 2026 at 12:34 PM IST
সুরাত, 2 অগস্ট: ককরোচ জনতা পার্টি অর্থাৎ 'সিজেপি' (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের বাবার আর্থিক অবস্থা নিয়ে তদন্তের দাবি জানালেন সুরাতের এক আরটিআই কর্মী । দীপকের বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী হয়ে কীভাবে তাঁর ছেলেকে পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন আরটিআই কর্মী অমিত তিওয়ারি ৷
তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি দেশের নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় জিএসটি কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেছেন । এই চিঠিটি লেখা হয়েছে প্রবীণ আইনজীবী তথা রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবালের ঘোষিত একটি 'আইনি সহায়তা তহবিল' (legal defence fund) সংক্রান্ত বিষয়ে ৷ যে তহবিলটি পুলিশি মামলার সম্মুখীন সিজেপি বিক্ষোভকারীদের আইনি লড়াইয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে । তিওয়ারি বলেন, তিনি দীপকের বাবা ভগবানরাও দীপকের আর্থিক অবস্থার তদন্ত চেয়েছেন । ভগবানরাও মহারাষ্ট্র সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ৷ তিনি কীভাবে তাঁর ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে ।
অমিত তিওয়ারি বলেন, "'ককরোচ জনতা পার্টি' একটি অনিবন্ধিত সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল হিসেবে কার্যক্রম চালাচ্ছে...যদি আইনি সহায়তা তহবিল হিসেবে এর জন্য এক কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে নির্বাচন কমিশনের যাচাই করা উচিত যে, 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট, 1951'-এর 29এ ধারার অধীনে সিজেপি তাদের কাছে নিবন্ধিত কি না ।" তিনি আরও বলেন, "যদি নিবন্ধিত না-হয়ে থাকে, তবে রাজনৈতিক দলের নামে এর কার্যক্রম পরিচালনা এবং তহবিল সংগ্রহ বা গ্রহণ করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।"
সিবিইসি-র কাছে লেখা চিঠিতে তিওয়ারি উল্লেখ করেন যে, সিজেপি বিক্ষোভকারীদের আইনি লড়াইয়ের জন্য কপিল সিবাল যে এক কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার ওপর তিনি 18 শতাংশ জিএসটি দেবেন কি না, তা কর্তৃপক্ষের যাচাই করা উচিত । উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারি নিয়ে আন্দোলনের জেরে দিল্লি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া বিক্ষোভকারীদের আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সিজেপি একটি তহবিল গঠন করেছিল, সেই তহবিলে এক কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার কথা সিবাল গত সোমবার ঘোষণা করেছিলেন ।
অন্যদিকে, 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র কর্মী অভিজিৎ দীপকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যে, যেন তিনি কেবল সোশাল মিডিয়ায় কোনও বার্তা না-দিয়ে বরং পুলিশকে নির্দেশ দেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহার করার জন্য । দীপকে সংবাদসংস্থা এএনআই-কে বলেন, "শুধু ইনস্টাগ্রামে ক্ষমা চাওয়ার কথা বললেই হবে না, পুলিশকে মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশও দিতে হবে । এই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো তুলে নিন ।"
20 জুলাই শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের পদক্ষেপের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানিয়ে দীপকে বলেন, সরকার যতক্ষণ না আন্দোলনকারীদের ওপর চালানো 'বর্বরতা' স্বীকার করছে, ততক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর 'ক্ষমা' চাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যায় না ।
তিনি বলেন, "20 জুলাই যেসব শিক্ষার্থী লাঠিচার্জের শিকার হয়েছেন - যাঁদের মাথায় আঘাত লেগেছে, যাঁরা পেলেট গানের গুলিতে আহত হয়েছেন এবং যাঁদের হাত-পা ভাঙার মতো গুরুতর আঘাত লেগেছে - প্রধানমন্ত্রী মোদির উচিত তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া । আগে তাঁদের কাছে ক্ষমা চান, তবেই আপনি ক্ষমা বা ক্ষমাশীলতার কথা বলতে পারেন ।" দীপকের মতে, ওই আন্দোলনের সময় যে হিংসা দেখা গিয়েছে, তা দেশের ইতিহাসে 'অভূতপূর্ব'।