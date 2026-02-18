সমাজ ঐক্যবদ্ধের ডাক, হিন্দু পরিবারে তিন সন্তান নেওয়ার দাবি ভাগবতের

সমাজ ঐক্যবদ্ধের ডাক, হিন্দু পরিবারে তিন সন্তান নেওয়ার দাবি ভাগবতের
পাশাপাশি নারীদের দুর্বল হিসেবে না দেখার কথা বলেছেন আরএসএস প্রধান ৷ এছাড়াও অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেছেন ৷
By PTI
Published : February 18, 2026 at 10:40 AM IST
লখনউ, 18 ফেব্রুয়ারি: ফের একবার হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ৷ পাশাপাশি তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, হিন্দু পরিবারগুলিকে কমপক্ষে তিনটি সন্তান নেওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত । ভাগবতের বক্তব্য, হিন্দুদের জন্য কোনও হুমকি না থাকলেও সতর্কতা প্রয়োজন ।
মঙ্গলবার সরস্বতী শিশু মন্দিরে এক সামাজিক সম্প্রীতি মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমেই কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন আরএসএস প্রধান ৷ তিনি সাফ জানান, লোভ বা জোর করে ধর্মান্তর বন্ধ করা উচিত । এরই সঙ্গে, অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার পক্ষেও জোরাল সওয়াল করেছেন ভাগবত ৷ মানুষকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার সঙ্গেই তাদের যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করার উপরও জোর দিয়েছেন মোহন ভাগবত ।
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান এদিন বলেন, "হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন । আমাদের জন্য কোনও হুমকি না থাকলেও সতর্কতা প্রয়োজন ৷" অনুপ্রবেশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভাগবত জানান, অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে অপসারণ করা উচিত ৷ এমনকী এ দেশে তাদের কোনওরকম কর্মসংস্থান দেওয়া উচিত নয় ।
আরএসএস প্রধান 'মাতৃশক্তি' (নারীশক্তি)-কে পরিবারের ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, "নারীদের দুর্বল হিসেবে দেখা উচিত নয় ৷ তাঁদেরও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত । ভারতীয় ঐতিহ্য নারীদের সম্মানের স্থান দেয় ৷ শারীরিক চেহারার চেয়ে গুণাবলী লালন-পালনের মূল্য দেয় ।" তিনি এও বলেন, "বর্ণ বিভাজন কোনও সংঘাতের কারণ হওয়া উচিত নয় ৷ সুবিধাবঞ্চিতদের আত্মিকতার বোধ দিয়ে উন্নীত করতে হবে ।"
এরই পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "হিন্দু পরিবারগুলির কমপক্ষে তিনটি করে সন্তান নেওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত ৷" বৈজ্ঞানিক মতামত উদ্ধৃত করে তিনি জানান, তিন বছরের কম গড় প্রজনন হারের জেরে এই সমাজ ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে । ভাগবতের কথায়, "নববিবাহিত দম্পতিদের এই বিষয়ে সচেতন করা উচিত ৷ বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল নিজের ইচ্ছা পূরণ নয়, বরং সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ।"
ভাগবতের দাবি, সম্প্রীতির অভাব বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে ৷ জোর দিয়ে তিনি বলেন, "সনাতন চিন্তাধারা সম্প্রীতির দর্শন ৷ সময়ের সঙ্গে যাবতীয় পার্থক্য বোঝাপড়া এবং অনুশীলনের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত ।" তাঁর মতে, যারা মতবিরোধ করে তাদের শত্রু হিসেবে দেখা উচিত নয় ৷ দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সমন্বয়ের উপর জোর দেওয়া উচিত বলেই মনে করছেন তিনি ৷