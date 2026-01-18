ETV Bharat / bharat

বৈষম্য-মুক্ত সমাজ গড়তে মন থেকে জাতপাতের ধারণা মুছতে হবে, বার্তা ভাগবতের

অনুষ্ঠানে ভাগবত জানান, অতীতে বর্ণ ব্যবস্থা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷ কিন্তু পরে, এটি সমাজে বৈষম্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷

মোহন ভাগবত (এএনআই)
By PTI

Published : January 18, 2026 at 7:10 PM IST

ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, 18 জানুয়ারি: সমাজ থেকে বর্ণবৈষম্য দূর করতে হলে প্রথমে জাতপাতকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে ৷ এমনটাই মনে করেন, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ৷

শনিবার সঙ্ঘের শতবর্ষের একটি অনুষ্ঠানে ভাগবত জানান, অতীতে, বর্ণ ব্যবস্থা পেশা বা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷ কিন্তু পরে, এটি সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যায় ৷ শুধু তাই নয়, একে কেন্দ্র করেই সামাজিক বৈষম্য শুরু হয় ৷ অনুষ্ঠানে ভাগবত উপস্থিত দর্শকদের সঙ্গেও সরাসরি কথা বলেন। তাঁর অনুরোধ জাতিভেদ প্রথাকে দেশের নাগরিকদের মন মুছে ফেলতে হবে ৷ আর তা হলে বর্ণবৈষম্য মুক্ত সমাজের নির্মাণ সম্ভব হবে ৷

তিনি বলেন, "এই বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হলে মন থেকে জাতপাত দূর করতে হবে। যদি এটা সৎভাবে করা হয়, তাহলে 10 থেকে 12 বছরের মধ্যে জাতপাতের বৈষম্য দূর হয়ে যাবে।" উপস্থিত জনগনের প্রশ্নের জবাবে ভাগবত জানান, সংঘের লক্ষ্য সমাজের সঙ্গে দেশকে তার চূড়ান্ত গৌরবের পথে উন্নিত করা ৷ সংঘ ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের মাধ্যমে জাতি গঠনে কাজ করে। তাঁর কথায় "এটা কোনও প্রতিক্রিয়া থেকে তৈরি সংগঠন নয় ৷ কারও সঙ্গে আমাদের কোনও প্রতিযোগিতাও নেই। সংঘের লক্ষ্য সমগ্র সমাজের সঙ্গে ভারতকে তার চূড়ান্ত গৌরবের দিকে নিয়ে যাওয়া। সঙ্ঘ নিজে বড় হতে চায় না, সমাজকে বড় করতে চায় ৷ কেউ যদি সংঘকে বুঝতে চান তাহলে তাঁকে অবশ্যই শাখায় আসতে হবে।"

আরএসএস প্রধান মোহন মনে করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম ভারতকে পথ দেখাবে, ততক্ষণ দেশ 'বিশ্বগুরু' হিসেবে থাকবে ৷ তিনি জোর দিয়ে জানিয়েছেন, এই ধরনের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভারত ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ধর্মই সমগ্র মহাবিশ্বের চালিকাশক্তি এবং সবকিছু সেই নীতির উপর ভিত্তি করেই চলে। ভাগবত আরও বলেন, " আধুনিক ভারত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ৷ সাধু ও ঋষিদের কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে।"

তিনি আরও বলেন, "যতদিন এই ধর্ম ভারতকে চালিত করবে, ততদিন এটি 'বিশ্বগুরু' হিসেবে থাকবে। বিশ্বের অন্য দেশগুলির কাছে এই ধরনের জ্ঞান নেই ৷ কারণ তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার অভাব রয়েছে। এটি আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য যা আমাদের কাছে এসেছে।" আরএসএস প্রধানকে বলতে শোনা যায়, "নরেন্দ্র ভাই থেকে শুরু করে আমরা সকলেই একক শক্তি দ্বারা চালিত করে। আর আমাদের সবাইকে যা পরিচালন করে তা হল ধর্ম ৷" তাঁর দাবি, ধর্মই সমগ্র মহাবিশ্বের চালিকাশক্তি। সবকিছু সেই নীতির উপর ভিত্তি করেই চলে ৷

