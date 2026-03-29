ক্ষমতায় এলে যুবাদের জন্য মাসিক 4000 টাকা ভাতা !

ক্ষমতায় এলে যুবাদের জন্য মাসিক 4000 টাকা ভাতা !
জিতে ক্ষমতায় বেকার তরুণদের জন্য মাসিক 4,000 টাকার ভাতা এবং উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণের ঘোষণা ৷
Published : March 29, 2026 at 6:45 PM IST
চেন্নাই, 29 মার্চ: ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারদের জন্য মাসিক 1,500 টাকা ভাতা চালু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ যার আলঙ্কারিক নাম দেওয়া হয়েছে 'যুবসাথী' ৷ বিধানসভা ভোটের আগে যাকে তৃণমূলের মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ এবার সেই মডেলেকেই অনুকরণ করে ভোট প্রতিশ্রুতি তামিল-রাজনীতিতে ৷
পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও কেরলের পাশাপাশি তামিলনাড়ুতেও বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর সেই ভোটের আগে অভিনেতা বিজয় থলাপতির দল 'তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম' (TVK) জানিয়েছে, ক্ষমতায় এলে বেকার যুবকদের মাসিক 4,000 টাকা দেবে ৷ দলের সভাপতি বিজয় জানান, 25 বছর বয়সি বেকার যুবকদের জন্য মাসিক ‘যুব কল্যাণ তহবিল’ প্রদান করা হবে। স্নাতক হলে তবেই মিলবে মাসিক 4,000 টাকা ৷ অন্যদিকে, ডিপ্লোমা করা থাকলে 2,500 টাকার আর্থিক সহায়তা পাবেন ৷
দলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীসংখ্যার 75 শতাংশ তামিলভাষী নাগরিকদের মধ্য থেকে নিয়োগ করবে তাদের জন্য রাজ্যের জিএসটি (GST)-এর ওপর 2.5 শতাংশ ভর্তুকি, বিদ্যুৎ বিলের ওপর 5 শতাংশ ভর্তুকি এবং সরকারি কেনাকাটায় অগ্রাধিকার পাবে। এদিন বিজয় বলেন, "যদি টিভিকে (TVK) রাজ্যের ক্ষমতায় আসে, রাজ্যে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধ কঠোর আইন করে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷ মাদকাসক্তির ফলে হিংসাত্মক ও নৃশংস কার্যকলাপ রোধে ‘কমিউনিটি পুলিশিং’-সহ নানাবিধ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।"
রাজ্যের 234টি আসনেই যেসব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য চেন্নাইতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। TVK-এর সভাপতি বিজয় প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা বা কেন্দ্রভিত্তিক প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন ৷ অনুষ্ঠানে এর আগে বক্তব্য রাখার সময়, তিনি তরুণদের জন্য বিশেষভাবে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন ৷ এর আগে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তিনি নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। এই 12টি প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে ছিল, মাদক প্রতিরোধ, কর্মসংস্থান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং উদ্যোক্তা তৈরির মতো ক্ষেত্রগুলোতে তরুণদের উৎসাহিত ও সহায়তা করার উদ্দেশে প্রণয়ন করা হয়েছে।
মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল ও কলেজগুলিতে মাদকবিরোধী ক্লাব স্থাপনের প্রস্তাবও দিয়েছে TVK। দ্বাদশ শ্রেণি থেকে শুরু করে পিএইচডি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশে, তারা 20 লক্ষ টাকা শিক্ষা ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ তরুণদের জন্য TVK-এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে, মাদকমুক্ত তামিলনাড়ু, মাদকবিরোধী ক্লাব, শিক্ষা নিশ্চয়তা প্রকল্প, 'TRADA' আইনের আওতায় সরকারি চাকরি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে একটি সুসংহত ও নির্ধারিত নিয়োগ সময়সূচি প্রণয়ন করা হবে। অভিনেতা বিজয় থালাপতি এদিন টিভিকে'র (TVK) প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করেন ৷