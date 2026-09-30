3000 কোটির মাদক-সহ গ্রেফতার 5 পাক পাচারকারী ! আরব সাগরে মেগা অপারেশনে সাফল্য কোস্টগার্ডের

3000 কোটির মাদক-সহ গ্রেফতার 5 পাক পাচারকারী ! আরব সাগরে মেগা অপারেশনে সাফল্য কোস্টগার্ডের
Rs 3,000 Crore Drugs Seized: যৌথ হানায় ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং গুজরাত সন্ত্রাসদমন শাখা (ATS), মোট 526 কেজি মেথামফেটামিন এবং হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে ৷
By PTI
Published : September 30, 2026 at 2:27 PM IST
আমেদাবাদ, 30 সেপ্টেম্বর: আরব সাগরের একটি ইরানি নৌকা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ যার বাজার মূল্য 3000 কোটি টাকারও বেশি বলে দাবি করেছে বাহিনী ৷
দেশের জলসীমায় এই বিপুল অর্থের মাদক উদ্ধারে যৌথভাবে সফল হয়েছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং গুজরাত সন্ত্রাসদমন শাখা (ATS) ৷ তারা আটক করেছে মোট 526 কেজি মেথামফেটামিন এবং হেরোইন ৷
In an intelligence-led joint operation with ATS Gujarat, and Central Intelligence Agency, @IndiaCoastGuard units interdicted a suspicious Iranian dhow in the Arabian Sea, west of #Lakshadweep. Positive detection, sustained tracking and a hot pursuit culminated in tactical… pic.twitter.com/p2BthJvndS— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 30, 2026
বুধবার এক বিবৃতিতে উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, ওই নৌকায় থাকা 5 পাকিস্তানিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ লাক্ষাদ্বীপের কাছে গত 25 সেপ্টেম্বর এই অভিযান চালানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনী সূত্রে ৷
গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে উপকূলরক্ষী বাহিনী জল ও আকাশপথে নজরদারি চালিয়ে সন্দেহজনক নৌকাটিকে খুঁজে পায় ৷ তারপরেই সেটিকে ধরার জন্য় অভিযান শুরু হয় ৷ সন্দেহভাজনরা নৌকার গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে ৷ উপকূলরক্ষী বাহিনী পিছু ধাওয়া করে তাদের ঘিরে ফেলে ৷ তারপর পশ্চিম লাক্ষাদ্বীপের কাছে আটক করা হয় ইরানি নৌকাটিকে ৷ এই অভিযানে উচ্চমানের মেথামফেটামিন এবং হেরোইন আটক করা হয়েছে ৷ আটক নৌকা ও সেটির কর্মী এবং বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদক সশস্ত্র প্রহরায় মুম্বই নিয়ে আসা হয়েছে ৷ এবার ধৃতদের যৌথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ পাশাপাশি চলবে আইনি প্রক্রিয়া ৷
In an intelligence-led joint operation with ATS Gujarat, and Central Intelligence Agency, @IndiaCoastGuard units interdicted a suspicious Iranian dhow in the Arabian Sea, west of #Lakshadweep. Positive detection, sustained tracking and a hot pursuit culminated in tactical boarding, successfully neutralizing a major transnational narco-smuggling vector. The operation resulted in the seizure of 526 kg of high-grade heroin and methamphetamine valued at over ₹3,000 crore, alongside the apprehension of five #Pakistani crew members. The apprehended vessel along with crew has been escorted to Mumbai for multi-agency investigations and followed by prosecution. Bharatiya Tatrakshak remains fully postured & committed to secure our maritime borders, dismantle drug syndicates to ensure #NashaMuktBharat, and protect the nation from transnational organised crimes. #IndianCoastGuard #MaritimeSecurity #NashaMuktBharat #HarKaamDeshKeNaam— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 30, 2026
5 পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গুজরাত ATS। দিনের শেষে তারা এই অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত জানাবে বলে দাবি। সামুদ্রিক পথ ব্যবহার করে আন্তঃদেশীয় মাদক পাচার রোধে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি তৎপরতা বৃদ্ধি করায় এই বড় ধরনের মাদকের চালান আটক করা সম্ভব হল।
উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, এই অভিযান তাদের নজরদারি ও এবং ভারতের সামুদ্রিক সীমায় বেআইনি কর্মকাণ্ড রোধে তাদের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। বাহিনী সূত্রে খবর, এই অভিযানের ফলে আন্তর্জাতিক মাদক সিন্ডিকেটের আর্থিক যোগাযোগ চক্র নষ্ট হবে এবং এই ধরনের সিন্থেটিক ড্রাগ দেশের মাটিতে ঢোকা বন্ধ হবে ৷
2024 সালের নভেম্বরে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী আন্দামান সাগরে 5,500 কেজি মেথামফেটামিন সহ মায়ানমারের একটি মাছ ধরার নৌকা আটক করে, যা তাদের এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ মাদকের চালান আটক করার ঘটনা । সেবার নৌকাটিতে থাকা 6 জনকে মায়ানমারের নাগরিক হিসেবে শনাক্ত করা হয় ।
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