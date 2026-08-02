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সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির থেকে বছরে 18 কোটির অনুদান চুরি হচ্ছে: রাজ ঠাকরে

সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং একনাথ শিন্ডে-নেতৃত্বাধীন শিবসেনার নেতা সদা সর্বঙ্কর জানিয়েছেন, এই ঘটনায় নয়জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

Raj Thackeray
এমএনএস সভাপতি রাজ ঠাকরে (ফাইল ছবি -এএনআই)
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By PTI

Published : August 2, 2026 at 2:39 PM IST

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মুম্বই, 2 অগস্ট: মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির থেকে প্রতি বছর 18 কোটি টাকার অনুদান আত্মসাৎ বা চুরি করা হচ্ছে । এমনটাই অভিযোগ করেছেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার (এমএনএস) সভাপতি রাজ ঠাকরে ৷

তিনি আরও অভিযোগ করেন, অযোধ্যার রাম মন্দিরের 1400 কোটি টাকাও আত্মসাৎ করা হয়েছে । রাজ ঠাকরে বলেন, "আজকাল মন্দিরও আর নিরাপদ নয় ৷" তিনি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বক্তব্য রাখার দাবি জানান । শনিবার নিজের দলের ছাত্র সংগঠনের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমএনএস প্রধান এই দাবি করেন ।

তিনি বলেন, "হতাশ তরুণরা মন্দিরে যায়, কিন্তু দুর্নীতি থেকে মন্দিরও মুক্ত নয় ।" মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের কাছে আটজন ট্রাস্টির লেখা একটি চিঠি পড়ে শুনিয়ে রাজ ঠাকরে দাবি করেন, ট্রাস্টিদের সতর্কতার কারণে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরের দানবাক্স থেকে অর্থ চুরির ঘটনায় জড়িত কয়েকজন কর্মীকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল । চুরি ধরা পড়ার আগে মন্দিরটিতে সাপ্তাহিক অনুদান আসত প্রায় 50 লক্ষ টাকার কম ৷ কিন্তু এরপর সেই সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে 1.5 কোটি টাকায় দাঁড়ায় । রাজ ঠাকরে অভিযোগ করে বলেন, "প্রতি বছর 18 কোটি টাকা চুরি হচ্ছিল ।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং একনাথ শিন্ডে-নেতৃত্বাধীন শিবসেনার নেতা সদা সর্বঙ্কর জানান, এই ঘটনায় নয়জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সেখানেই আমরা মামলা দায়ের করেছি ।" সদা সর্বঙ্কর দাবি করেন, ট্রাস্টের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলেই মন্দিরে অনুদানের পরিমাণ বেড়েছে ৷ তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মন্দিরটির আয় দুই বছর আগে 114 কোটি টাকা ছিল ৷ বর্তমানে তা থেকে বেড়ে 182 কোটি টাকায় পৌঁছেছে ।

উল্লেখ্য, অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান চুরির অভিযোগে আগেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে ৷ সিট গঠন করে তদন্ত করছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ৷ এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের কেউ স্কুল-শিক্ষক, কেউ একসময় গাড়ি মেরামতির কাজ করতেন, কেউ বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মী ৷ এর মধ্যে রয়েছে রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের এক শীর্ষ কর্তার সহকারীও ৷ সমাজের বিভিন্ন পেশা এবং নানা শ্রেণির মানুষ এই অনুদানের টাকা নয়ছয়ে জড়িত বলে অভিযোগ ৷ তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানও চালিয়েছে পুলিশ ৷ এ বিষয়ে এখনও তদন্ত চলছে । তার মধ্যে এবার মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরেও অনুদান চুরির অভিযোগ করলেন রাজ ঠাকরে ৷

TAGGED:

SIDDHIVINAYAK TEMPLE
SIDDHIVINAYAK TEMPLE DONATION
সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির অনুদান দুর্নীতি
সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির অনুদান চুরি
RAJ THACKERAY

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