দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে গাড়ির ধাক্কায় মৃত 6, প্রাণে বাঁচল 7 মাসের শিশু

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে গাড়ির ধাক্কায় মৃত 6, প্রাণে বাঁচল 7 মাসের শিশু
Road Accident in Rajasthan: পরিবারটি দেবীর আরাধনা করতে সোমসিসার গ্রাম থেকে গাড়িতে করে গুরগাঁও যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
Published : October 24, 2026 at 12:43 PM IST
চুরু (রাজস্থান), 24 অক্টোবর: রাজস্থানে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা ৷ একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ এই ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে বেঁচে গিয়েছে সাত মাসের এক শিশু ৷ হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে ৷
সাদুলপুরের দাদরেওয়া-তারানগর সড়কে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । সাদুলপুর থানার আধিকারিক রাজেশ সিহাগ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে সাতজন ছিলেন ৷ যাঁদের মধ্যে পাঁচজন ঘটনাস্থলেই মারা যান । একটি শিশুকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি ৷ চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় । তবে আর এক শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৷
দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালায় ৷ তীব্র গতিতে ধেয়ে আসা গাড়িটি এতটাই জোরে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে যে, গাড়িটির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷
দুর্ঘটনায় মৃতরা তারানগরের সোমসিসার গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ৷ তাঁরা পুজো দিতে সোমসিসার থেকে গুরুগাঁও যাচ্ছিলেন । পুলিশের ওই আধিকারিক জানান, দুর্ঘটনাটি এদিন সকাল সাড়ে আটটায় দাদরেওয়ারের কাছে ঘটেছে ৷ এই ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে । পরিবারটি দেবীর আরাধনা করতে সোমসিসার গ্রাম থেকে গুরুগাঁও যাচ্ছিল, তখনই দাদরেওয়া গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
ঘটনার খবর পেয়ে দাদরেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায় । দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হন এবং সাত মাস বয়সি একটি শিশু বেঁচে যায় । তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, গুরুতর অবস্থার কারণে সেখান থেকে চুরুতে রেফার করা হয় ।