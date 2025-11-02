বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ! থারের ধাক্কায় মৃত একই পরিবারের 4

বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ! থারের ধাক্কায় মৃত একই পরিবারের 4
থার ও বাইকের সংঘর্ষে একই পরিবারের 4 জনের মৃত্যু ৷ থারের চালক পলাতক ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
আলওয়ার (রাজস্থান), 2 নভেম্বর: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে মোটর সাইকেলে থার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একই পরিবারের 4 জনের ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে রাজস্থানের আলওয়ার জেলার সদর থানার অন্তর্গত ছাথি মাইল এলাকায় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, এদিন রাতে অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে বাইকে করে ফিরছিলেন একই পরিবারের 5 জন সদস্য ৷ যার মধ্যে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, তাদের দুই সন্তান ও ভাগ্নী ৷ সেই সময় আচমকা বাইকটিকে দ্রুতগতিতে পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে একটি থার গাড়ি ৷ তার জেরে বাইক থেকে পরে ঘটনাস্থলেই 3 জনের মৃত্যু হয় ৷ এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের বাকি 2 সদস্যকে আলওয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের তৎক্ষণাৎ বিমানে করে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথে একজনের মৃত্যু হয় ৷ মৃতদের মধ্যে 2 শিশু এবং এক মহিলাও রয়েছেন ৷
সদর থানার এএসআই বনসিলাল জানান, এদিন রাতে ছাথি মাইল এলাকায় গাড়ি এবং বাইকের সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তিনি ও তাঁর দল ৷ মৃতরা নাঙ্গাল খেদা গ্রামের বাসিন্দা ৷ বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান সেরে গ্রামে ফিরছিলেন ৷ ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷
ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "আরোহীরা সকলেই গুরুতর আহত হন ৷ দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আলওয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান । সেখানে চিকিৎসকরা 3 জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ বাকি দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয় । জয়পুরে যাওয়ার পথে মহিলার মৃত্যু হয় । ঘটনাস্থল থেকে থার এবং বাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ গাড়ির চালক এখনও পলাতক ৷ তাঁর খোঁজ চলছে ।"
পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মৃতরা হলেন মহেন্দ্র (35), তাঁর স্ত্রী গুড্ডি (33), ভাগ্নী পায়েল (8) এবং ছেলে পূর্বাংশ (3) ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য মহেন্দ্রর মেয়ে খুশবুকে জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ মৃতের আত্মীয় চরণ সিং জানান, ছাথি মাইলের কাছে একটি দ্রুতগামী কালো থার তাঁদের বাইককে ধাক্কা মারে । ধাক্কা এতটাই তীব্র ছিল যে বাইকের সমস্ত আরোহী রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েন ।
এদিকে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য আলওয়ার জেলা হাসপাতালে পৌঁছন বিধানসভার বিরোধী নেতা টিকারাম জুলি ৷ মৃতদের পরিবারের প্রতি শোকপ্রকাশ করে তিনি বলেন, "একই পরিবারের 4 জনের মৃত্যুর ঘটনায় আমি শোকাহত ৷ রাজ্যে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে ৷ কিন্তু, সরকার এই বিষয়ে উদাসীন ৷ দুর্ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে সেখানে কোনও স্পিড ব্রেকার নেই ৷ কোনও সাদা স্ট্রিপ নেই, এমনকী কোনও আলো নেই । সরকারের কাজ কেবল লোক দেখানো ।"