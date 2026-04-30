এক্সপ্রেসওয়ে'তে চলন্ত গাড়িতে আগুন, জীবন্ত দগ্ধ একই পরিবারের 5

এক্সপ্রেসওয়ে'তে চলন্ত গাড়িতে আগুন, জীবন্ত দগ্ধ একই পরিবারের 5
বৈষ্ণোদেবীর মন্দির থেকে ফেরার পথে আচমকায় গাড়িতে আগুন লেগে যায় ৷ গাড়িচালক অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় 5 জনের ৷
Published : April 30, 2026 at 11:10 AM IST
আলওয়ার (রাজস্থান), 30 এপ্রিল: দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে'তে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ বুধবার রাতে রাজস্থানের আলওয়ার জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মণগড় থানা এলাকার মৌজপুরের কাছে একটি চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে যায় ৷ তাতেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ গেল পাঁচজনের ৷
মৃতরা সকলে একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে ৷ গাড়ির চালক অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের শেওপুরের বাসিন্দা ৷ তাঁরা বৈষ্ণোদেবী মন্দির দর্শন করে ফিরছিলেন ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে লক্ষ্মণগড় থানা ও প্রশাসনিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । এসএসবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীরাও এসে উদ্ধারকাজে সহায়তা করেন । ঘটনার খবর পেয়ে আলওয়ারের পুলিশ সুপার সুধীর চৌধুরী এবং ডিএসপি কৈলাশ জিন্দাল ঘটনাস্থলে পৌঁছন । এনিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রিয়াঙ্কা রঘুবংশী জানান, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী পাঠানো হয় এবং 15 মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ৷ কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল ।
পুলিশ মৃতদের পরিবারের সদস্যদের খবর দিয়েছে । এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনার কারণে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় । পুলিশের মতে, গাড়িতে কীভাবে আগুন লাগল তা তদন্তের পরই জানা যাবে । মৃতদের মধ্যে এক নাবালিকা, তিনজন মহিলা এবং একজন পুরুষ ছিলেন । তাঁরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের শেওপুর জেলার চেইনপুরা গ্রামের বাসিন্দা ৷ সকলেই বৈষ্ণোদেবী দর্শন সেরে গ্রামে ফিরছিলেন ।
পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট কৈলাশ জিন্দাল জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে, বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ৷ তবে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যাবে ৷ যেহেতু চারচাকাটি সিএনজি-চালিত গাড়ি ছিল, তাই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং গাড়ির ভিতরে থাকা যাত্রীরা পালানোর কোনও সুযোগই পাননি ।
তিনি বলেন, "আমরা গিয়ে দেখি আগুন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে । চালক বিনোদ মেহেরকে জওয়ানরা উদ্ধার করে আলওয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান । গাড়িটি থেকে 5 জনের কেবল কঙ্কাল ও দেহের কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে ।"
গাড়ির চালক বিনোদ কুমার মেহার কোনওমতে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও তাঁর শরীরের প্রায় 80 শতাংশ পুড়ে গিয়েছে । পুলিশ আধিকারিকরা জানান, তাঁকে প্রথমে নিকটবর্তী একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয় ।