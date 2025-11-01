নীতিশ-সরকারের বিরুদ্ধে সরব RJD, আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ কমিশনে
বিহার সরকার অক্টোবরে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা'র আওতায় সুবিধাভোগীদের 10000 টাকা দিয়ে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ আরজেডির ৷
Published : November 1, 2025 at 10:55 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 অক্টোবর: বিহারে নীতিশ কুমার সরকার মহিলাদের টাকা দিয়ে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ তুলল আরজেডি ৷ ভোট নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার পর 17, 24 এবং 31 অক্টোবর 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা'র আওতায় মহিলাদের টাকা হস্তান্তর করে আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করেন আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা ৷ শুক্রবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেও তিনি এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
মনোজ ঝা'র অভিযোগ, সরকারের তরফে টাকা বিতরণের পরবর্তী প্রস্তাবিত তারিখ দেওয়া হয়েছে আগামী 7 নভেম্বর, যা বিহারে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণের চার দিন আগে। নির্বাচন কমিশনকে লেখা চিঠিতে বলেছেন, "বিহার সরকার 17, 24 এবং 31 অক্টোবর, 2025 তারিখে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা'র আওতায় সুবিধাভোগীদের 10000 টাকা সরাসরি নগদ স্থানান্তরের মাধ্যমে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে ৷ আমি সরকারের এই কাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করছি ৷" তিনি আরও লিখেছেন, "এছাড়াও, সংযুক্ত সময়সূচী অনুযায়ী, বিতরণের পরবর্তী প্রস্তাবিত তারিখ আগামী 7 নভেম্বর !"
রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতা বলেন, "এই পদক্ষেপটি বিহার বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর গত 6 অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া এমসিসি বিধানের স্পষ্ট এবং ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করার সামিল। বিহার সরকারের এই পদক্ষেপ আদর্শ আচরণবিধির একাধিক বিধান লঙ্ঘন করেছে ৷ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সাংবিধানিক আদেশকেও অমান্য করেছে ৷"
মনোজ ঝা'র কথায়, এই সময়ের মধ্যে সুবিধাভোগীদের মধ্যে টাকা বিলির ফলে আচরণবিধির বিধান লঙ্ঘন, বিশেষ করে ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে এমন আর্থিক সুবিধা ঘোষণা বা বিতরণ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। তিনি বলেন, "বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আমি সম্মানের সঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি ৷" আরজেডি নেতা নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগের লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার এবং অভিযোগের প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপের তথ্য দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছেন।
উল্লেখ্য, বিহারের এনডিএ সরকার 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা' চালু করেছে অক্টোবরে ৷ রাজ্যে কর্মসংস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়নের বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহিলাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রাথমিকভাবে 10 হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে এই যোজনার আওতায় ৷ বিহারে 6 এবং 11 নভেম্বর দুটি ধাপে ভোটগ্রহণ হবে এবং ভোট গণনা 14 নভেম্বর হবে।