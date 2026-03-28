'আমি শিবের অবতার, তুমি আমার পার্বতী'; মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ধর্মগুরু

ভাসাইয়ের স্বঘোষিত আধ্যাত্মিক গুরু ঋষিকেশ বৈদ্যকে 35 বছর বয়সি এক মহিলাকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভাসাইয়ের স্বঘোষিত আধ্যাত্মিক গুরু ঋষিকেশ বৈদ্য গ্রেফতার (ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 7:32 PM IST

পুনে (মহারাষ্ট্র), 28 মার্চ: নাসিকের স্বঘোষিত ধর্মগুরু অশোক খারাটের মামলাটি যখন রাজ্যজুড়ে এখনও শিরোনামে, তার মধ্যেই পুনে পুলিশ আরও একজন 'ভণ্ড বাবা'কে গ্রেফতার করেছে। ভাসাইয়ের স্বঘোষিত আধ্যাত্মিক গুরু ঋষিকেশ বৈদ্যকে 35 বছর বয়সি এক মহিলাকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ পিম্পরি থেকে ঋষিকেশ বৈদ্যকে গ্রেফতার করে।

প্রাথমিকভাবে ভাসাইয়ের মানিকপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তবে, যেহেতু অপরাধটি আসলে পুনেতে ঘটেছে, তাই মামলাটি পরে মঞ্জরী থানায় স্থানান্তর করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুনে পুলিশ আরও তদন্ত চালিয়ে শুক্রবার (27 মার্চ) গভীর রাতে পিম্পরি থেকে প্রতারক গুরু ঋষিকেশ বৈদ্যকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, ভাসাইয়ের স্বঘোষিত ধর্মগুরু খুঁজে বের করতে চারটি পৃথক দল মোতায়েন করা হয়েছিল।

আসল ঘটনাটি কী? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঋষিকেশ বৈদ্য, যিনি নিজেকে আধ্যাত্মিক গুরু এবং মহাদেব বলে দাবি করেন, পুনে ও ভাসাইয়ের হোটেলগুলিতে এক মহিলাকে এই বলে যৌন নির্যাতন করেছেন যে, "আমি ভগবান শিবের অবতার, আর তুমি আমার পার্বতী।"

35 বছর বয়সি ওই মহিলা ভাসাই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রথম ঋষিকেশ বৈদ্যের সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর তিনি ফেসবুকের মাধ্যমে তার সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তার আধ্যাত্মিকতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে যৌন শোষণ করেন।

পুলিশের কাছে ওই মহিলার করা অভিযোগ অনুযায়ী, "2023 সালের শুরুর দিকে পুনের মঞ্জরী এলাকার একটি লজে ঋষিকেশ বৈদ্য আমাকে প্রথম হয়রানি করেন। এই ঘটনার পর সে ওই কাজের ছবি তুলে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। পরে, 2025 সালে, সে আমাকে ভাসাইয়ের একটি লজে নিয়ে গিয়ে আবার আমার হয়রানি করে।"

ওই নির্যাতিতার অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (ক্রাইম ব্রাঞ্চ) নিখিল পিঙ্গালে শুক্রবার (27 মার্চ) বলেন, "আমরা নির্যাতিতার কাছ থেকে একটি অভিযোগ পেয়েছি। এই 'মহারাজ' প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নির্যাতিতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।"

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ জানায়, ওই স্বঘোষিত ধর্মগুরু পুনের মঞ্জরীতে মহিলাটিকে যৌন নির্যাতন করে। শুধু তাই নয়, সে নির্যাতিতাকে ব্ল্যাকমেল করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও বজায় রাখে।

পরবর্তীতে, সে ভাসাইতে মহিলাটিকে আবার হয়রানি করে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরে নির্যাতিতা ভাসাইতে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি এখন পুনের মঞ্জরী থানায় স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ঋষিকেশ বৈদ্য নিজেকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পরিচয় দিয়ে অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল।

