আরজি করে আন্দোলনকারী ডাক্তারদের নিয়ে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

আরজি করে আন্দোলনকারী ডাক্তারদের নিয়ে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের
কলকাতায় আরজি করের বিক্ষোভ-আন্দোলনে নামা ডাক্তারদের নিরাপত্তার নির্দেশ দিতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
By PTI
Published : November 19, 2025 at 1:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 নভেম্বর: আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের রক্ষাকবচ দিতে পারবে না সুপ্রিম কোর্ট ৷ বুধবার সকালে বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং সতীশ চন্দ্র শর্মা সাফ জানান, দিল্লি থেকে কলকাতায় চিকিৎসকদের বিক্ষোভ-আন্দোলনে নজরদারি চালানো সম্ভব নয় ৷ এছাড়া এই বিক্ষোভকারী ডাক্তারদের রক্ষাকবচের নির্দেশ দিলে তা পুলিশ প্রশাসনের এক্তিয়ারে নাক-গলানোর সামিল হবে ৷
বেঞ্চের মৌখিক পর্যবেক্ষণ, "আমাদের অনেক কিছু সামলাতে হচ্ছে ৷ এর কোনও শেষ নেই ৷ বরং কলকাতা হাইকোর্ট এই বিক্ষোভ-আন্দোলনে নজরদারি চালাক ৷ সেটাই সহজ ৷ দিল্লিতে বসে কলকাতার প্রতিবাদে নজরদারি করা কি সম্ভব ?ডাক্তারদের সার্বিক নিরাপত্তার নির্দেশ কীভাবে দেব ? পুলিশ কাউকে তলব করতেই পারে, সেই অধিকার তাদের আছে ৷"
এদিন শীর্ষ আদালতে জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী করুণা নন্দী ৷ তাঁকে পড়ে থাকা একগুচ্ছ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করার নির্দেশ দেয় দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷ এদিনের শুনানিতে করুণা নন্দী আদালতে জানান, আন্দোলনে অংশ নেওয়া চিকিৎসকদের পুলিশ হেনস্তা করছে ৷ তাঁদের বারবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হচ্ছে ৷ তিনি বেঞ্চের কাছে ডাক্তারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আর্জি জানান ৷ আদালত প্রতিবাদী ডাক্তারদের এই হয়রানি বন্ধ করতে তাঁদের রক্ষাকবচ দিক, আবেদন জানিয়েছিলেন প্রবীণ আইনজীবী ৷
এই মামলায় শীর্ষ আদালত যে মৌখিক পর্যবেক্ষণ করেছে, তাতে ভবিষ্যতে এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠানোর ইঙ্গিত স্পষ্ট ৷ মামলাটির শুনানি শীতের ছুটির পরে হবে ৷
গত বছরের 9 অগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চারতলার সেমিনার রুমে এক তরুণী চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ তিনি আরজি করে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়া ছিলেন ৷ কর্তব্যরত অবস্থায় তাঁর এমন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় সারা কলকাতায় ৷ নিহত ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে ৷ পরদিনই এই ঘটনায় হাসপাতালের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করা হয় ৷
পরে চলতি বছরের 20 জানুয়ারি সঞ্জয় রায়কে একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করে শিয়ালদা আদালত ৷ তাকে আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয় আদালত ৷ এই নৃশংস ঘটনায় রাজ্য তথা দেশ এমনকী বিদেশেও চিকিৎসকরা প্রতিবাদে নামেন ৷ কলকাতায় ব্যাপক বিক্ষোভ-আন্দোলন করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷
সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেন ৷ এই মামলায় গত বছরের 20 অগস্ট ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স (এনটিএফ) গঠিত হয় ৷ দেশের সর্বত্র সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রোটোকল গঠন করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য ৷