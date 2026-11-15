গাড়ির উপর ট্রাক উল্টে মৃত একই পরিবারের 4 জন, অলৌকিকভাবে রক্ষা 5 বছরের শিশুর

গাড়ির উপর ট্রাক উল্টে মৃত একই পরিবারের 4 জন, অলৌকিকভাবে রক্ষা 5 বছরের শিশুর
Rewari Road Accident: মৃতরা দিল্লির পালাম বিহারের বাসিন্দা ৷ গাড়িতে করে তাঁরা রাজস্থানের খাটু শ্যামের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন ৷
Published : November 15, 2026 at 2:12 PM IST
রেওয়ারি, (হরিয়ানা) 15 নভেম্বর : একসঙ্গে একই পরিবারের চার জন প্রাণ হারালেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৷ দিল্লি-জয়পুর সড়কে রেওয়ারির বাণীপুর চকের কাছে একটি চেনবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ির উপর উল্টে যায় ৷ তাতেই প্রাণ হারান গাড়ির চার যাত্রী ৷ দুই দম্পতি আর তাঁদের সঙ্গে একটি 5 বছরের শিশু ছিল গাড়িতে ৷ শিশুটি রক্ষা পেয়েছে, তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত রেওয়ারি পৌঁছয় পুলিশ এবং অ্যাম্বুল্যান্স ৷ ক্রেনের সাহায্যে উল্টে যাওয়া ট্রাকটিকে সরানো হয় গাড়ির উপর থেকে ৷ তারপরেই গাড়িতে আটকে থাকা যাত্রীদের বের করে আনা হয় ৷ ডিএসপি সঞ্জীব বলহারা এবং স্টেশন হাউস অফিসার সতীশ কুমার দুর্ঘটনাস্থলে ছিলেন ৷
এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, যাত্রীরা সকলেই দিল্লির বাসিন্দা ছিলেন ৷ তাঁদের মৃত্যুর খবর পেয়ে দিল্লি থেকে রেওয়ারির উদ্দেশ রওনা দিয়েছেন আত্মীয়েরা ৷ মৃতেরা হলেন, দীপক ও তাঁর স্ত্রী দিব্যা এবং নিতিন ও তাঁর সন্তান সরিতা ৷ নিতিনদের 5 বছরের সন্তান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁরা দিল্লির পালাম বিহারের বাসিন্দা ৷ দিল্লি থেকে গাড়িতে করে তাঁরা রাজস্থানের খাটু শ্যামের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন ৷
শনিবার রাতে ফেরার পথে বাণীপুর চকের কাছে ফ্লাইওভারে তাঁদের গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো ট্রাকটি উল্টে যায় ৷ গাড়ির ভিতরে যাত্রীরা সবাই আটকে পড়েন ৷ প্রচণ্ড কষ্ট হলেও কেউই গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি ৷ অত বড় ট্রাক গাড়ির উপরে পড়ার ফলে সেটি দুমড়েমুচড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই মারা যান চার জন ৷ অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে যায় 5 বছরের শিশুটি ৷
ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার খবর স্থানীয়রাই পুলিশকে জানান ৷ এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, বাণীপুর চকের কাছে রাস্তার হাল খুবই খারাপ ৷ বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত ৷ সন্দেহ করা হচ্ছে ওই রকম কোনও গর্তে পড়ে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় ট্রাকটি ৷ ট্রাকচালকও সম্ভবত তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ৷ ফলে বুঝতে পারেননি যে অত বড় ট্রাক গাড়ির উপর গিয়ে পড়েছে ৷
দুর্ঘটনার পর পুলিশ খবর দেয় আত্মীয়দের ৷ কাসোলার এসএইচও সতীশ কুমার বলেছেন, তাঁদের কাছে গাড়ির উপর একটা ট্রাক উল্টে যাওয়ার খবর আসে ৷ তিনি বলেন, "পরিবারের লোকজন এসে লিখিত অভিযোগ জানালে মামলা দায়ের করা হবে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্টও আজই আসার কথা ৷'