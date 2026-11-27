ম্যাট্রিমনি অ্যাপে আলাপ তরুণীর সঙ্গে ! সাইবার প্রতারণার শিকার বৃদ্ধ খোয়ালেন 12 লক্ষ
Cyber fraud with old man: চিকিৎসার নাম করে বারবার টাকা চাওয়া হয় ৷ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
Published : November 27, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 4:04 PM IST
রেওয়া, 27 নভেম্বর: স্ত্রী মারা গিয়েছেন অনেকদিন ৷ একাকিত্ব সহ্য করতে না পেরে গত বছর নভেম্বরেই ম্যাট্রিমনিয়াল অ্যাপে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন বৃদ্ধ ৷ সেই অ্যাপ থেকেই প্রতারিত হয়ে 12 লক্ষ টাকা খোয়াতে হল তাঁকে ৷ মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার সাইবার প্রতারণার এই ঘটনায় চমকে গিয়েছেন অনেকেই ৷
ওই ম্যাট্রিমনিয়াল অ্যাপে এক তরুণী সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত, 74 বছর বয়সি বৃদ্ধের আবেদনে সাড়া দেন ৷ নিজের পরিচয় দেন সরস্বতী উপাধ্যায় নামে ৷ প্রথমে তিনি ফোন করেন বৃদ্ধকে ৷ প্রোফাইল থেকে কথাবার্তা চলে যায় ফোনালাপে ৷ তরুণী বলেন, তিনি উজ্জ্বয়িনীর বাসিন্দা ৷ এখান থেকেই শুরু হয় প্রতারণার গল্প ৷ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ওই বৃদ্ধকে একরকম হাত করে ফেলেন সরস্বতী ৷
এর বেশ কিছু দিন পরের ঘটনা ৷ হঠাৎ অন্য একটি নম্বর থেকে বৃদ্ধের কাছে ফোন আসে ৷ অন্য এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, সরস্বতীর মাথা ফেটে গিয়েছে ৷ তিনি অসুস্থ ৷ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁর চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা লাগবে ৷ সরস্বতী অসুস্থ শুনে বৃদ্ধ একবারও কিছু না ভেবে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং পেটিএম থেকে বেশ কয়েকবারে অনেক টাকা দিয়ে দেন ৷
ধাপে ধাপে চিকিৎসার জন্য মোট 12,11,000 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বৃদ্ধ ৷ এত চাকা দেওয়ার পরেও তাঁর কোনওরকম সন্দেহ হয়নি ৷ এরপর হঠাৎ একদিন ফোন আসা বন্ধ হয়ে যায় ৷ যে ব্যক্তি টাকা চেয়ে ফোন করছিলেন বা সরস্বতী নামের ওই তরুণী কেউই আর ফোন করছেন না দেখে প্রথম সন্দেহ জাগে বৃদ্ধের ৷ তিনি নিজে এরপর সরস্বতীর ফোন নম্বরে বার বার কল করেন ৷ দেখা যায় সেই নম্বর সুইচড অফ ৷ আর অন্য যে ব্যক্তি কল করেছিলেন চিকিৎসার জন্য টাকা চেয়ে, তাঁর ফোনও সুইচড অফ ৷
এই সময় বৃদ্ধ বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন ৷ সাইবার হেলপ লাইন নম্বর 1930-এ কল করেন দ্রুত ৷ তাঁর অভিযোগ জিরো এফআইআর হিসেবে দায়ের করা হয় ৷ পরে এই মামলা পাঠানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় থানায় ৷
বিশ্ববিদ্যালয় থানার ইন চার্জ হিতেন্দ্র নাথ শর্মা বলেন, "ওই বৃদ্ধ অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ সাইবার সেল-এর সাহায্য নিয়ে অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত সব তথ্য জোগাড় করা হচ্ছে ৷ সব কিছু হাতে এলেই পদক্ষেপ করা হবে ৷"