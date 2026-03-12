ETV Bharat / bharat

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহে সুখবর! হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতে পৌঁছল প্রথম তেলবাহী জাহাজ

হরমুজ প্রণালী দিয়ে একটি তেলবাহী জাহাজ ভারতে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, জাহাজটি 10 মার্চ মুম্বইতে এসে পৌঁছেছে। তেলবাহী জাহাজটি 135335 মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল বহন করছে৷

India bound vessel
যুদ্ধের আবহে হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতে পৌঁছল প্রথম তেলবাহী জাহাজ (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : March 12, 2026 at 4:07 PM IST

মুম্বই, 12 মার্চ: লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী একটি তেলবাহী জাহাজ শেনলং সুয়েজম্যাক্স সৌদির অপরিশোধিত তেল নিয়ে মুম্বই বন্দরে পৌঁছেছে ৷ ইরান-মার্কিন সংঘাত শুরু হওয়ার পর এটিই হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতে পৌঁছনো প্রথম জাহাজ। তেলবাহী জাহাজটি 1 মার্চ সৌদি আরবের রাস তানুরা বন্দর থেকে অপরিশোধিত তেল বোঝাই করে 3 মার্চ রওনা দেয়। সামুদ্রিক ট্র্যাকিং ডেটা দেখাচ্ছে যে, জাহাজটি 8 মার্চ হরমুজ প্রণালীতে ছিল, তারপর ট্র্যাকিং সিস্টেমটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, তেলবাহী জাহাজটি হরমুজ প্রণালীর উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অংশে চলাচলের সময় তার স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ ব্যবস্থা (AIS) ট্রান্সপন্ডারটি বন্ধ করে দেয় এবং 9 মার্চ ট্র্যাকিং সিস্টেমে ফের চালু করা হয়। ট্রান্সপন্ডারটি একটি বাধ্যতামূলক সামুদ্রিক VHF রেডিও সিস্টেম যা সংঘর্ষ রোধ করতে এবং নেভিগেশন উন্নত করতে নিকটবর্তী জাহাজ এবং তীরবর্তী বন্দর, স্টেশনগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি জাহাজের পরিচয়, অবস্থান, গতি এবং গতিপথ সম্পর্কে তথ্য পাঠায়।

Strait of Hormuz
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী (ইটিভি ভারত)

এশিয়ায় প্রবেশকারী সমস্ত অপরিশোধিত তেলের 80-85 শতাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায়। এর পাশাপাশি, বিশ্বের প্রায় 20 শতাংশ এলএনজিও এই পথ দিয়ে যায়। বর্তমানে ইরান অনানুষ্ঠানিকভাবে এই পথটি বন্ধ করে দিয়েছে। চিন ছাড়া অন্যান্য দেশের জাহাজগুলিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে, প্রথম ভারতের জন্য বয়ে নিয়ে আসা তেলবাহী জাহাজটি হরমুজ প্রণালী দিয়ে মুম্বই পৌঁছেছে।

বুধবার দুপুর 1টায় মুম্বই বন্দরে জাহাজটি নোঙ্গর করে এবং সন্ধ্যা 6টা 06 মিনিটে জওহর দ্বীপে নোঙ্গর করে। তেলবাহী জাহাজটি 1,35,335 মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল বহন করছে, যা পূর্ব মুম্বইয়ের মহুলের শোধনাগারগুলিতে সরবরাহ করা হবে। অপরিশোধিত তেল নিষ্কাশন প্রক্রিয়াটি প্রায় 36 ঘণ্টা সময় নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তেলবাহী জাহাজটি শেনলং শিপিং লিমিটেডের মালিকানাধীন এবং এথেন্সের ডায়নাকম ট্যাঙ্কার ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত। জাহাজটিতে ভারতীয়, পাকিস্তানি এবং ফিলিপিনের নাগরিক-সহ 29 জন ক্রু সদস্য রয়েছে এবং এর ক্যাপ্টেন একজন ভারতীয়।

এর আগে, ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) নৌবাহিনীর কমান্ডার জানিয়েছিলেন যে, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচল করতে ইচ্ছুক জাহাজগুলিকে ইরানের অনুমোদন নিতে হবে৷ না হলে তারা ইরানি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যেতে পারে। রিয়ার অ্যাডমিরাল আলিরেজা তাংসিরি জানিয়েছেন যে, বুধবার হরমুজ প্রণালীতে ইরানের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করা দুটি জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা করা হয়েছিল।

