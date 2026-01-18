ETV Bharat / bharat

সন্দেহ বাড়াল নীল ড্রাম ! সন্ধান মিলল লিভ-ইন পার্টনারের টুকরো করা পোড়া দেহ

ফের খবরের শিরোনামে নীল ড্রাম ৷ ড্রাম দেখেই অটোচালকের সন্দেহ হয় ৷ সামনে আসে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর 32 বছর বয়সী লিভ-ইন পার্টনারকে খুনের ঘটনা ৷

JHANSI BLUE DRUMS MURDER CASE
সন্দেহ বাড়াল নীল ড্রাম (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 18, 2026 at 7:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ঝাঁসি, 18 জানুয়ারি: নীল ড্রামই সন্দেহ বাড়াল, সামনে এল লিভ-ইন পার্টনারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংশ হত্যাকাণ্ড ৷ এবারও ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশ ৷ 62 বছরের অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী রাম সিংয়ের দুই স্ত্রী রয়েছে ৷ তবে 32 বছরের লিভ ইন পার্টনারের সঙ্গে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন ৷ শনিবার রাত 11টা নাগাদ অটো বুক করে মিনার্ভা স্কোয়ার যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দেয় রাম সিং ৷ সঙ্গে ছিল নীল ড্রাম ৷ ঘটনাটি যোগীরাজ্যের ঝাঁসির সিপ্রি বাজার এলাকার ৷

এদিকে, নীল ড্রাম দেখে প্রথম থেকেই সন্দেহ হতে থাকে অটোচালকের ৷ মিনার্ভা স্কোয়ার পৌঁছনোর আগেই অটো থামাতে বলে রাম সিং ৷ আচমকা নীল ড্রামটি নামিয়েই সেখান থেকে দৌড় দেয় ৷ অটোচালক পিছু নিলেও কোনও লাভ হয়নি ৷ এদিকে ভীত-সন্ত্রস্ত অটোচালক তখন তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নীল ড্রামটি উদ্ধার করে ৷ তা খুলতেই চোখ কপালে ওঠে তদন্তকারীদের ৷ দেখেন নীল ড্রামের মধ্যে পোড়া দেহাংশ ৷ শুরু হয় তদন্ত ৷ পলাতক রাম সিংকে হন্যে হয়ে খোঁজা শুরু করে পুলিশ ৷

দেহ লোপাট করতে নীল ড্রামের সাহায্য- পুলিশি তদন্তে উঠে আসে হাড়হিম করা ঘটনা ৷ পুলিশের মতে, অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী রাম সিং (62) তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মনগরে থাকত। মাঝে মাঝে লিভ-ইন পার্টনার প্রীতি (32)-র সঙ্গে সিপ্রি এলাকার লাহার গ্রামেও থাকত ৷ তার প্রথম স্ত্রী থাকেন রেলওয়ে কলোনিতে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে প্রীতিকে খুন করে রাম সিং ৷ তারপর তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে ঘরের মধ্য়েই পুড়িয়ে দেয়। ছাই ও দেহাংশ ফেলতে নীল ড্রামের সাহায্য নেয় ৷

JHANSI BLUE DRUMS MURDER CASE
লিভ-ইন পার্টনারকে এই বাড়িতেই খুন করেছে রাম সিং (ইটিভি ভারত)

অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক- সিপ্রি বাজার থানার ইনচার্জ বিনোদ কুমার মিশ্র বলেন, "শনিবার গভীর রাতে রাম সিং ব্রহ্মনগর থেকে মিনার্ভা স্কোয়ারের জন্য একটি অটো বুক করে। তিনি অটোতে একটি নীল ড্রাম নিয়ে উঠতেই, চালকের সন্দেহ হয়। মিনার্ভা স্কোয়ার আসার আগে রাম সিং অটো থামিয়ে নীল ড্রামটি নামিয়ে দেয় ও পালিয়ে যায় ৷ অটোচালক পুলিশকে খবর দেন। অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক ৷"

অভিযুক্ত রেলের অবসরপ্রাপ্ত রেলের কর্মচারী- তিনি আরও বলেন, "আমরা অটোচালককে জিজ্ঞাসা করে যেখান থেকে রাম সিং তাঁর তিনচাকায় উঠেছিল অর্থাৎ ব্রহ্মনগরে পৌঁছয় ৷ সেখানে গিয়ে জানতে পারি ওই বাড়িটি অভিযুক্ত রেলের অবসরপ্রাপ্ত রেলের কর্মচারীর ৷ তিনি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে থাকত ৷ এক ছেলেও রয়েছে তাদের ৷ তার আগেও তিনি বিয়ে করেছিলেন ৷ বর্তমানে লিভ-ইন পার্টনারের সঙ্গেও থাকতেন।"

উনুনেই লিভ-ইন পার্টনারের দেহাংশ পোড়ানো হয়- দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গীতা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, তাঁর স্বামী রাম সিং প্রায় এক সপ্তাহ আগে প্রীতিকে খুন করেছে। প্রীতি রাম সিং-এর কাছে বারবার টাকা দাবি করছিল ৷ এরপরই স্বামী বিরক্ত হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী, পুলিশ প্রীতির বাড়ি (লাহার গ্রামে)-তে পৌঁছয়। বাড়িতে ঢুকতেই উঠোনে একটি উনুন দেখতে পান তদন্তকারী আধিকারিকরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই উনুনেই প্রীতির দেহের টুকরো অংশ পোড়ানো হয় ৷ যদিও এখনও ফরেনসিক আধিকারিকরা আরও পরীক্ষা করছেন ৷ প্রীতির এই হত্যাকাণ্ডে বাবা রাম সিংকে সাহায্য করে নীতিন পরিহার ৷

বাবাকে সাহায্যে ছেলের পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে নীতিন বলে, "প্রীতির দেহ থেকে যখন দুর্গন্ধ বেরতে শুরু করে, তখন বাবা আমাকে কিছু কাঠ এবং নীল ড্রাম কিনে আনতে বলে ৷ গত 16 জানুয়ারির রাতে প্রীতির মৃতদেহ লাহার গ্রামের বাড়ির মধ্যে পোড়ানো হয় ৷ এরপর ওই পোড়া দেহাবশেষ নীল ড্রামে রাখা হয়েছিল ৷ তা ফেলতেই গতকাল রাতে বাবা বেরিয়েছিল ৷" তবে প্রীতির ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মামলা দায়ের লিভ-ইন পার্টনারের স্বামীর- এসপি জানিয়েছেন, মৃত মহিলার স্বামী রয়েছে ৷ তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ রাজকুমারের অভিযোগের ভিত্তিতে সিপ্রি বাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত তথা অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীকে গ্রেফতারের জন্য একটি দল গঠন করা হয়েছে ৷

বুকে 3 বার কোপ, কব্জি থেকে হাতের তালু বাদ ! কীভাবে 15 টুকরো সৌরভের দেহ ?

TAGGED:

লিভ ইন পার্টনারকে খুন
নীল ড্রাম
MURDERS LIVE IN PARTNER
RETIRED RAILWAY EMPLOYEE PERSON
JHANSI BLUE DRUM MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.