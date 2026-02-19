আমার মৃত্যুর পর তাঁর কী হবে ? দুশ্চিন্তায় স্ত্রীকে হত্যা ইসরোর প্রাক্তন কর্মীর

আমার মৃত্যুর পর তাঁর কী হবে ? দুশ্চিন্তায় স্ত্রীকে হত্যা ইসরোর প্রাক্তন কর্মীর
স্বামী-স্ত্রী একা থাকেন আবাসনে ৷ একমাত্র কন্যা থাকে বিদেশে ৷ এই অবস্থায় প্রৌঢ় স্ত্রীকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন ৷ তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না ৷
বেঙ্গালুরু, 19 ফেব্রুয়ারি: তাঁর মৃত্যু হলে, স্ত্রীকে কে দেখবে ? শুধু এই দুশ্চিন্তার কারণে স্ত্রী'কে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ তিনি ভারতীয় মহাজাগতিক গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রাক্তন কর্মী ৷ এই ঘটনার পর তিনি অবশ্য পালিয়ে যাননি ৷ প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন ৷ পরে তিনি গ্রেফতার হন ৷
এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে ৷ নাগেশ্বর রাও ও তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা রাও (63) শহরের দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর বোম্মানাহাল্লি এলাকায় থাকতেন ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, তাঁদের একমাত্র কন্যা বিদেশে থাকেন ৷ 75 বছর বয়সি অবসাদে ভুগতেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর চিকিৎসা চলছিল ৷
বেঙ্গালুরু ইস্ট জোনের যুগ্ম কমিশনার রমেশ বানোথ বলেন, "অভিযুক্তকে জেরা করা হয়েছে ৷ কিন্তু তিনি ঠিকমতো উত্তর দিচ্ছেন না ৷ মনে হচ্ছে তিনি মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ ৷ তদন্ত চলছে ৷ হত্যার নেপথ্যে সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, নাগেশ্বর রাও প্রথমে নিজেকে শেষ করার কথা ভেবেছিলেন ৷ কিন্তু পরে কোনও কারণে সেই পরিকল্পনা বদলে ফেলেন ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বেঙ্গালুরুর যে জায়গায় থাকতেন, সেখানে অবসরপ্রাপ্ত ও প্রবীণ প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়ারা বসবাস করেন ৷ গতকাল অর্থাৎ 18 ফেব্রুয়ারি সকাল 10.15 মিনিট নাগাদ তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা রান্নাঘরে খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন ৷ সেই সময় একটি তোয়ালে দিয়ে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন নাগেশ্বর ৷ এরপর স্ত্রীর দেহের পাশেই বসেছিলেন ৷
এই ঘটনার পর এক প্রতিবেশীকে ফোনে বিষয়টি জানান প্রৌঢ় নাগেশ্বর রাও ৷ তিনি প্রতিবেশীকে স্ত্রীকে হত্যার বিষয়টি খুলে বলেন ৷ প্রতিবেশী প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি ৷ পরে তিনি ফ্ল্যাটে এসে দেখেন সন্ধ্যার নিথর দেহ পড়ে রয়েছে ৷ পাশে বসে রয়েছেন নাগেশ্বর ৷ তখন প্রতিবেশীকে অভিযুক্ত জানান, তিনি তো আর বেশি দিন বাঁচবেন না ৷ কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে কে দেখবে ? তাঁদের কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছিল প্রৌঢ়কে ৷
প্রবীণদের আবাসন হওয়ার কারণে সেখানে সারাক্ষণই অ্যাম্বুল্যান্স ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা থাকে ৷ চিকিৎসক সন্ধ্যা দেবীকে পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেন তিনি মৃত ৷ এরপর পুলিশে খবর যায় ৷ নাগেশ্বর রাওকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় ৷