অনলাইন অর্ডারে পচা বিরিয়ানি, গ্রাহকের অভিযোগে নামী হোটেল সিল পুলিশের

অনলাইন অর্ডারে পচা বিরিয়ানি, গ্রাহকের অভিযোগে নামী হোটেল সিল পুলিশের
বড় ফ্রিজে রাখা ছিল তিনদিন আগের তৈরি 80 প্যাকেট বিরিয়ানি ৷ অনলাইনে অর্ডার আসতেই তা গরম করে দেওয়া হচ্ছিল ৷ হাতেনাতে ধরল পুলিশ ৷
Published : April 8, 2026 at 2:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 এপ্রিল: অনলাইন গ্রাহককে নষ্ট খাবার পরিবেশন করে বিপাকে রেস্তোরাঁ ৷ অভিযোগ পেতেই পুলিশ রেস্তোরাঁ মালিকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে ৷ জানা গিয়েছে, অনলাইনে অর্ডার করা বিরিয়ানি খারাপ বা বাসি অবস্থায় পৌঁছয় গ্রাহকের কাছে ৷
তদন্তে জানা গিয়েছে যে, তিনদিন আগে রান্না করা খাবার ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল ৷ অর্ডার পাওয়ার পর তা পুনরায় গরম করে গ্রাহকের কাছে পাঠানো হয় ।
নষ্ট বিরিয়ানি সরবরাহ: পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বানজারা হিলস রোড নং 2-এর বাসিন্দা এক ব্যক্তি রবিবার সকালে 'জোমাটো' (Zomato) অ্যাপের মাধ্যমে চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার করেন । তিনি ওই এলাকার "লাকি বিরিয়ানি শাওয়ারমা" (Lucky Biryani Shawarma) রেস্তোরাঁ থেকে বিরিয়ানিটি অর্ডার করেছিলেন । খাবারের প্যাকেটটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে । এতে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের ওপর তাঁর সন্দেহ বাড়ে । পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বিরিয়ানিটি পচে গিয়েছে । তিনি অবিলম্বে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন ।
প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য: গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে বানজারা হিলস পুলিশ ওই রেস্তোরাঁয় তল্লাশি চালায় । দেখা যায় যে, ফ্রিজের ভেতরে প্রায় 80 প্যাকেট বিরিয়ানি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে । এছাড়া, ফ্রিজের ভেতরে ইঁদুর ঘোরাঘুরি করছে—এমন দৃশ্যও নজরে আসে । তদন্তের অংশ হিসেবে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, রেস্তোরাঁটির মালিক ইরফান (যার মূলত জিদিমেটলায় থাকেন) তিনদিন আগেই বিরিয়ানি রান্না করে প্যাকেটে ভরে রেখেছিলেন । এরপর বানজারা হিলসের আউটলেটে সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং অর্ডার আসার পর পুনরায় গরম করে গ্রাহকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ।
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, তীব্র দুর্গন্ধ এবং ইঁদুর-আরশোলার উপদ্রবের কারণে পুলিশ রেস্তোরাঁটি সিল করে দেয় । এর পাশাপাশি, ব্যবসা পরিচালনাকারী ইরফানের বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করা হয় । খাদ্য নিরাপত্তা দফতরের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে এসে পরিদর্শন করেন । পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে ।
ভেজাল ব্যবসায়ীদের ওপর নজরদারি: হায়দরাবাদ পুলিশ শহরের মানুষের স্বাস্থ্যের কথা না ভাবা ভেজাল ব্যবসায়ীদের ওপর নজরদারি জোরদার করেছে । ভেজাল খাবার, ফলমূল এবং শাকসবজি বিক্রির বিষয়টিতে কঠোর নজর রাখা হবে । পুলিশ সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে যে, নিয়ম লঙ্ঘন করে যারা ব্যবসা পরিচালনা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।
শহরের কোথাও ভেজাল মেশানো হচ্ছে কিংবা নষ্ট বা বাসি খাবার বিক্রি করা হচ্ছে—এমন কোনও তথ্য যদি আপনার জানা থাকে, তবে অবিলম্বে H-FAST নম্বরে (8712661212) যোগাযোগ করে পুলিশকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।