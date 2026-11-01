নেপালের পার্বত্য অঞ্চলে ভারী তুষারপাত, নিখোঁজ 6 ভারতীয় পর্যটক

নেপালের পার্বত্য অঞ্চলে ভারী তুষারপাত, নিখোঁজ 6 ভারতীয় পর্যটক
Indian Tourists Missing in Nepal: দোলপা থেকে শে-ফোকসুন্দো হ্রদের দিকে যাচ্ছিল ভারতীয় পর্যটকের এই দলটি। আচমকা আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং পার্বত্য অঞ্চলে ভারী তুষারপাত শুরু হয়।
Published : November 1, 2026 at 4:35 PM IST
মোতিহারি (বিহার), 1 নভেম্বর: নেপালের হিমালয়ের উচ্চ অংশ দোলপায় নিখোঁজ ছ'জন ভারতীয় পর্যটক ৷ খবর পাওয়া গিয়েছে, সেই অঞ্চলে হঠাৎ ভারী তুষারপাত এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কবলে পড়েছিল পর্যটকের দল ৷ এরপর থেকে ভারতীয় পর্যটকদের খোঁজ মিলছে না বলে জানা গিয়েছে। নিখোঁজ পর্যটকদের মধ্যে দু'জন মহিলা এবং চারজন পুরুষ রয়েছেন।
জানা গিয়েছে, দোলপার ধো অঞ্চল থেকে শে-ফোকসুন্দো হ্রদের দিকে যাচ্ছিল পর্যটকের দলটি। আচমকা আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং পার্বত্য অঞ্চলে ভারী তুষারপাত শুরু হয়। এরপর থেকে পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে খবর। আশঙ্কা করা হচ্ছে, পর্যটকরা নুমলা পাস এবং ওয়াগলা পাসের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের কোথাও আটকে পড়েছেন।
ঘটনায় উদ্বিগ্ন নেপালের স্থানীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ৷ পর্যটকদের খুঁজে বের করতে এবং তাঁদের নিরাপদ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য উদ্ধার অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন এই অনুসন্ধান অভিযানে নেপালি সেনাবাহিনীর একটি দলও মোতায়েন করেছে। তবে, একটানা তুষারপাত এবং প্রতিকূল আবহাওয়া উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে নেপালের উচ্চ হিমালয়ের আবহাওয়ার হঠাৎ অবনতি ঘটে। এর প্রভাব দোলপা জেলার উচ্চ পার্বত্য এলাকাগুলিতে অনুভূত হচ্ছে। এই এলাকায় ভারী তুষারপাতও হচ্ছে ৷ পাহাড়ি রাস্তাগুলিতে বরফের পুরু স্তর জমে যাওয়ায় এই এলাকাগুলি দিয়ে যাতায়াত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জানা গিয়েছে, পর্যটকরা ধো অঞ্চল থেকে শে-ফোকসুন্দো হ্রদের দিকে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় গাইড ও গ্রামবাসীরা তাদের অবনতিশীল আবহাওয়া সম্পর্কে সতর্কও করেন ৷ গিরিপথ অতিক্রম না করার পরামর্শও দেন তারা। কিন্তু পর্যটকরা যাত্রা বন্ধ করেননি বলেই দাবি স্থানীয়দের ৷
এরই মধ্যে আচমকাই ভারী তুষারপাত শুরু হয় এবং নুমলা গিরিপথ ও ওয়াগলা গিরিপথের কাছে তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে তাদের অবস্থান সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। শে-ফোকসুন্দো গ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান ধাওয়া সামদুক গুরুদের মতে, নুমলা গিরিপথ ও ওয়াগলা গিরিপথের আশেপাশের পার্বত্য এলাকাগুলিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রশাসনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটানা তুষারপাতের কারণে আটকে পড়া পর্যটকদের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। দোলপা জেলার প্রধান আধিকারিক জুনু হামাল এবং ডিএসপি অনিলরাজ গিরি জানান, নিখোঁজ ভারতীয় পর্যটকদের সন্ধানের জন্য নেপাল সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আকাশপথে অনুসন্ধান অভিযান চালানোর জন্য নেপাল সরকারের কাছে হেলিকপ্টারের অনুরোধও জানানো হয়েছে ৷
প্রশাসন যত দ্রুত সম্ভব পর্যটকদের খুঁজে বের করে নিরাপদে সরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। তবে, উদ্ধারকারী দলের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আবহাওয়া। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে একটানা তুষারপাত, রাস্তায় বরফ জমা এবং কম দৃশ্যমানতার কারণে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম কঠিন হয়ে পড়েছে। এই আবহাওয়া হেলিকপ্টার উদ্ধার অভিযানেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে আবহাওয়ার উন্নতির অপেক্ষায় থেকে প্রশাসন স্থলপথে অনুসন্ধান অভিযান জোরদার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জেলা প্রশাসনের মতে, বর্তমানে প্রায় 244 জন পর্যটক উপলো দোলপা এলাকায় অবস্থান করছেন। আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসন সকল পর্যটককে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।
পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও গাইডদেরও সতর্ক থাকতেও বলা হয়েছে। প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় কোনও পর্যটকেরই এই বিপজ্জনক গিরিপথগুলি পার হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। নেপালের দোলপা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, উঁচু পর্বত এবং শে-ফোকসুন্দো হ্রদের জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। তবে, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন হলে এই সুন্দর হিমালয় অঞ্চলটি অত্যন্ত বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। ভারী তুষারপাত, বিশেষ করে নুমলা এবং ওয়াগলার মতো উচ্চ-উচ্চতার গিরিপথগুলিতে, রাস্তা বন্ধ করে দিতে পারে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করতে পারে।
ছ'জন ভারতীয় পর্যটকের নিখোঁজ হওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পরিবারের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারজন পুরুষ ও দুজন নারী নিখোঁজ হয়েছেন। নেপালি সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনের উদ্ধার অভিযানের দিকে সকলের নজর রয়েছে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে উদ্ধারকারী দল ছ'জন পর্যটকের কাছে পৌঁছে তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে কি না। বর্তমানে, প্রশাসনের অগ্রাধিকার হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছ'জন ভারতীয় পর্যটকের সন্ধান করা এবং তাঁদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা।