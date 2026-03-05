অসমে 'নিখোঁজ' সুখোই যুদ্ধবিমান, রাডার যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার পর শুরু তল্লাশি
অসমের কার্বি আংলং জেলার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় একটি সুখোই এসইউ-30 এমকেআই যুদ্ধবিমানের রাডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।
By ANI
Published : March 5, 2026 at 10:58 PM IST
গুয়াহাটি, 5 মার্চ: অসম থেকে বড় খবর এসেছে। অসমে ভারতীয় বায়ু সেনার (IAF) একটি সুখোই এসইউ-30 এমকেআই (Su-30 MKI) যুদ্ধবিমান রাডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন। বায়ু সেনার কর্তারা জানিয়েছেন যে অসমের কার্বি আংলং জেলার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় একটি সুখোই এসইউ-30 এমকেআই যুদ্ধবিমানের রাডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ভারতীয় বায়ু সেনার (IAF) একটি দল পাঠানো হয়েছে।
রুটিন উড়ানের সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রতিরক্ষা জনসংযোগ কর্তা (পিআরও) জানিয়েছেন, রুটিন মিশনের সময় যুদ্ধবিমানটির রাডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর পরে, বায়ু সেনা এবং অন্যান্য সুরক্ষা সংস্থাগুলি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়। প্রতিরক্ষা জনসংযোগ কর্তা আরও জানিয়েছেন যে, ভারতীয় বায়ু সেনার (IAF) একটি সুখোই-30 বিমান রাডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। তথ্য যাচাই এবং পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য বায়ু সেনার একটি দল পাঠানো হয়েছে। সুখোই সু-30এমকেআইকে ভারতীয় বায়ু সেনার মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে ভারতীয় বায়ু সেনার (IAF) কাছে 200টিরও বেশি বিমান রয়েছে।
An IAF Su-30 MKI is reported overdue. The aircraft had taken off from Jorhat, Assam and was last in contact at 7.42 pm.— Indian Air Force (@IAF_MCC) March 5, 2026
Further details are being ascertained. Search and Rescue mission has been initiated.@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD@HQ_IDS_India@adgpi@Indiannavy
ভারতীয় বায়ু সেনার (IAF) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ এই তথ্য পোস্ট করেছে। ভারতীয় বায়ু সেনা পোস্টে লিখেছে, "একটি Su-30 MKI বিমান নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। বিমানটি অসমের জোরহাট থেকে উড়েছিল। শেষবার সন্ধ্যা 7টা 42 মিনিটে এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল (এই সুখোই এসইউ-30 এমকেআই যুদ্ধ বিমানের সঙ্গে)। তারপর থেকে এটি নিখোঁজ রয়েছে। এর অবস্থান নির্ণয় করা হচ্ছে। একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে।"
যুদ্ধবিমানটি কোথায় উড়ছিল?
প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে যে, বিমানটি কার্বি আংলং জেলার পাহাড়ি ভূখণ্ডের উপর দিয়ে উড়ছিল ৷ হঠাৎ করেই স্থল নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সুখোই এসইউ-30 এমকেআই যুদ্ধবিমানটির। বিমানটিকে সনাক্ত করতে এবং ঘটনার পরিস্থিতি যাচাই করতে বায়ু সেনার অনুসন্ধানকারী ও উদ্ধারকারী দল, স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে মোতায়েন করা হয়েছে।
যুদ্ধবিমানটিতে কতজন আরোহী ছিলেন?
ভারতীয় বায়ু সেনার কর্তারা জানিয়েছেন যে, বিমানটির সর্বশেষ অবস্থান এবং আরোহীর সংখ্যা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা এখনও চলছে। বায়ু সেনার সূত্র জানিয়েছে যে, রাডার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া এলাকাটি বেশিরভাগই ঘন বন এবং পাহাড়ে ঘেরা। ফলে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান আরও কঠিন করে তুলতে পারে এই এলাকা। উদ্ধারকারী দলগুলি স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় এই এলাকায় তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করছে।