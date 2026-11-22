বাগডোগরা দিয়ে নেপালের আকাশপথে যাবে ভারতীয় সামরিক বিমান ? ভুয়ো খবর, দাবি নয়াদিল্লির
Fake news: মোদির আমন্ত্রণে রবিবার নয়াদিল্লিতে পৌঁছনোর কথা বালেন্দ্র শাহের। সঙ্গে রয়েছেন নেপালের অর্থমন্ত্রী স্বর্ণিম ওয়াগলে, বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা কুমার ব্যাঞ্জনকাররা ।
By ANI
Published : November 22, 2026 at 1:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 নভেম্বর: নেপালের আকাশসীমা ব্যবহার করে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ভারতীয় সামরিক বিমান যাতায়াতের অনুমতি চেয়েছে নয়াদিল্লি- এই সংক্রান্ত সংবাদকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করল ভারতীয় সূত্র ।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, এমন কোনও প্রস্তাব দেওয়া হয়নি । রবিবার এমনই দাবি ঘিরে কূটনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা । যদিও ভারত ও নেপালের মধ্যে অসামরিক বিমান চলাচলের জন্য আকাশপথ ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে ।
নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের 2 দিনের ভারত সফরের ঠিক আগে এই বিতর্ক সামনে এসেছে । 22 ও 23 নভেম্বরের এই সফরে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য, পরিকাঠামো এবং জ্বালানি সহযোগিতার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা । তার মধ্যেই বাগডোগরা বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে সামরিক বিমানের যাতায়াতের অনুমতি চাওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে । তবে, ভারতীয় সূত্র স্পষ্ট জানিয়েছে, সামরিক বিমানের জন্য নেপালের আকাশসীমা ব্যবহারের কোনও প্রস্তাব নয়াদিল্লির তরফে দেওয়া হয়নি ।
পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাতায়াতকারী অসামরিক বিমানের জন্য নেপালের আকাশসীমা ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে । আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে সময় ও দূরত্ব কমাতে এই ধরনের আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ । তবে, সামরিক বিমানের ক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়ার বিষয়টি ভারতীয় সূত্র সরাসরি অস্বীকার করেছে । ফলে অসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আলোচনা এবং সামরিক বিমানের অনুমতি, দু'টি বিষয়কে আলাদা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে ।
নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই বালেন্দ্র শাহের প্রথম ভারত সফর । মার্চ 2026-এ দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ সফর হিসেবেও এই যাত্রা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে রবিবার নয়াদিল্লিতে পৌঁছনোর কথা তাঁর । শাহের সঙ্গে রয়েছেন নেপালের অর্থমন্ত্রী স্বর্ণিম ওয়াগলে, বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা কুমার ব্যাঞ্জনকার-সহ 34 সদস্যের সরকারি প্রতিনিধি দল ।
সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন শাহ । রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাতের কথা রয়েছে । বৈঠকে ভারত-নেপাল সম্পর্কের সামগ্রিক পর্যালোচনার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও মত বিনিময় হতে পারে । দুই দেশের মধ্যে একাধিক যোগাযোগ ও জ্বালানি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কর্মসূচিও রয়েছে ।
বাণিজ্য, পরিবহণ, বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ, জলসম্পদ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন আলোচনার অন্যতম বিষয় হতে চলেছে । পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্রীড়া, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন নিয়েও সমঝোতাপত্র বিনিময়ের সম্ভাবনা রয়েছে । নেপালে সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো পুনর্গঠনে আর্থিক সহায়তার বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে ।
দুই দেশের মধ্যে বিমান যোগাযোগ সম্প্রসারণের প্রশ্নটি অবশ্য দীর্ঘদিনের । নেপাল তাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলির জন্য ভারতের আকাশসীমা ব্যবহারের অতিরিক্ত প্রবেশপথ চেয়ে আসছে । অন্যদিকে, বাগডোগরার সঙ্গে বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে নেপালের আকাশসীমা ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে । এই পরিস্থিতিতে সামরিক বিমানের অনুমতি সংক্রান্ত খবরকে ভারতীয় সূত্রের অস্বীকার দুই দেশের বিমান যোগাযোগ নিয়ে আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে । তবে, সামরিক বিমান নিয়ে কোনও প্রস্তাব দেওয়া হয়নি বলেই নয়াদিল্লির তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে ।