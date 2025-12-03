ETV Bharat / bharat

ইন্ডিগোর ফ্লাইটের দেরি-বাতিলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা ডিজিসিএর; ব্যাখ্যা দিতে হবে সংস্থাকে

ডিজিসিএ জানিয়েছে যে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করছে এবং যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

IndiGo flight disruptions
ইন্ডিগোর ফ্লাইটের দেরি-বাতিলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা ডিজিসিএর (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : December 3, 2025 at 11:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: দেশের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক, অসামরিক বিমান চলাচল অধিদপ্তর (DGCA) ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটের ক্রমাগত বিলম্ব এবং বাতিলের বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ডিজিসিএ জানিয়েছে যে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করছে এবং যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

ডিজিসিএ-এর জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ইন্ডিগোকে বর্তমান বিঘ্নের কারণগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য তারা কী পদক্ষেপ নিচ্ছে তার বিশদ বিবরণও প্রদান করতে বলা হয়েছে।

বিমান সংস্থাকে বাতিলের কারণ এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে বিমান সংস্থাকে কেবল কারণগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, বরং এই ধরণের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য তাদের পরিকল্পনাও ব্যাখ্যা করতে হবে। বিমান যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান অভিযোগ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিও এবং প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, ডিজিসিএ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে।

ইন্ডিগোর ফ্লাইটগুলিতে ঘন ঘন বিঘ্নের কারণে যাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে - অনেক যাত্রীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছে৷ আবার কিছু ফ্লাইট হঠাৎ করে বাতিলও করা হয়েছে। ডিজিসিএ জানিয়েছে যে তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং সময়োপযোগী ফ্লাইট পরিচালনা নিশ্চিত করতে এবং যাত্রীদের আস্থা বজায় রাখতে প্রয়োজনে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইন্ডিগোর জন্য মোট 1232টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। ইন্ডিগো সাম্প্রতিক কার্যক্রমের একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেছে - এই সময়ের মধ্যে মোট 1232টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে যে নভেম্বরে মোট ওটিপি ছিল 67.70 শতাংশ, যেখানে অক্টোবরে এটি ছিল 84.10 শতাংশ।

TAGGED:

DGCA
INDIGO FLIGHT
INDIGO FLIGHT DISRUPTIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.