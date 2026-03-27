দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠানে জনগণনার ওয়ার্কস্টেশন, হবে গবেষণা

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠানে জনগণনার ওয়ার্কস্টেশন, হবে গবেষণা
2027 সালের জনগণনার জন্য ওয়ার্কস্টেশন তৈরি করল কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ এই ওয়ার্কস্টেশনগুলিতে বিগত আদমশুমারির প্রয়োজনীয় ডেটা নিয়ে গবেষণা হবে ৷
Published : March 27, 2026 at 8:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 মার্চ: জনগণনার প্রস্তুতির সূচনা করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দেশজুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে 41টি জনগণনার কেন্দ্র তৈরি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল (আরজিআই) ৷ আদমশুমারির তথ্য কাজে লাগিয়ে নীতি প্রণয়ন, উন্নতমানের গবেষণা এবং তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হয়েছে ৷
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, "রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় (ওআরজি) এবং ভারতের সেনসাস কমিশনার জনগণনা থেকে প্রাপ্ত মাইক্রো-ডেটা নিয়ে গবেষণার জন্য ওয়ার্কস্টেশন তৈরি করেছে ৷ বিগত দু'টি আদমশুমারি থেকে পাওয়া মাইক্রো-ডেটার নমুনা নিয়ে গবেষণার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের ছাড়পত্র দিয়েছে ওআরজি এবং সিসিআই ৷ এই উদ্দেশে 41টি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে জনগণনার ওয়ার্কস্টেশন তৈরি করা হয়েছে ৷"
দু'টি দফায় 2027 সালের জনগণনা হবে ৷ প্রথম দফায় প্রতিটি বাড়ি ও আবাসনের তালিকা তৈরির কাজ হবে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ এরপর 2027 সালের ফেব্রুয়ারিতে জনগণনার কাজ শুরু হবে ৷ শুধু লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের তুষারপাত হয় এমন অঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে ৷ এই জায়গাগুলিতে জনগণনার কাজ শুরু হবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ৷
জনগণনার গবেষণার জন্য নির্মিত ওয়ার্কস্টেশনগুলিতে গবেষণার জন্য সব বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ওয়ার্কস্টেশনগুলি পুরোপুরি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ৷ কাজের জন্য নেটওয়ার্ক কম্পিউটার রয়েছে ৷ 1991 সাল থেকে 2011 সাল পর্যন্ত জনগণনার প্রকাশিত টেবিল, 2001 সালের বাড়ির তালিকার নমুনা মাইক্রো-ডেটা, 2011 সালের জনগণনার সব তথ্য এবং 2011 সালের পপুলেশন এন্যুমারেশন-এর সফ্ট কপি পাওয়া যাবে ৷ প্রতিটি ওয়ার্কস্টেশনে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের একজন আধিকারিক থাকবেন ৷ গবেষকরা সমাজবিজ্ঞানের পরিসংখ্যানের তথ্য এবং স্ট্যাটিসটিকাল ডেটা অ্যানালিসিস সফ্টওয়্যার ব্যবহারের ছাড়পত্র পাবেন ৷
গবেষণার জন্য তৈরি এই ওয়ার্কস্টেশনগুলি তৈরি হয়েছে ওআরজি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতায় ৷ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, "জনগণনার সময় যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি নিয়ে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল গুরুত্বপূর্ণ সামারি ইন্ডিকেটর এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের টেবিল প্রকাশ করে ৷ এই ওয়ার্কস্টেশনগুলিতে গবেষকরা ভারতের জনসংখ্য়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক-ডেমোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন ৷"