একমাস বন্ধ, লালকেল্লায় জনসাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

একমাস বন্ধ, লালকেল্লায় জনসাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা
লালকেল্লা ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে এই ক'দিন এড়িয়ে যাওয়ায় ভালো ৷ সরকারি নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছে একমাস জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে এই পর্যটনকেন্দ্র ৷
By PTI
Published : July 16, 2026 at 12:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 জুলাই: বরাবরই দেশ বিদেশের পর্যটকের ভিড় থাকে রাজধানীতে ৷ গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ কমতেই তা কিছুটা বেড়েছে ৷ দিল্লির একাধিক বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র ঘুরতে পছন্দ করেন অনেকেই ৷ তবে এই সময়ের মধ্যে দিল্লি ভ্রমণের টিকিট কাটা থাকলে মিস হতে পারে লালকেল্লা দেখার সৌভাগ্য ৷
একটি সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী জানা গিয়েছে, 15 জুলাই বুধবার থেকে 15 অগস্ট শনিবার - অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সমাপ্তি পর্যন্ত দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লা চত্বর সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে । লালকেল্লা চত্বরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই - ASI) এই নির্দেশিকা জারি করেছে ।
9 জুলাই দেওয়া ওই আদেশে বলা হয়েছে, "প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও নিদর্শন বিধি, 1959'-এর 5 নম্বর বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, 15 জুলাই 2026 থেকে 15 অগস্ট 2026 পর্যন্ত - অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন শেষ না হওয়া পর্যন্ত লালকেল্লা সাধারণ মানুষ ও দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকবে ।"
এই বিষয়ে এএসআই-এর এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক বুধবার জানিয়েছেন যে, প্রতি বছরই স্বাধীনতা দিবসের আগে এ ধরনের নির্দেশ জারি করা হয়ে থাকে । এবারও তার অন্যথা হয়নি ৷
ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থান লালকেল্লায় 1947 সালের 15 অগস্ট থেকে দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়ে আসছে ৷ ওই দিনই ভারত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ।
15 অগস্ট কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আয়োজিত এই উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র সরকারি পাস থাকা ব্যক্তিরাই লালকেল্লা চত্বরে প্রবেশের অনুমতি পান । সেখানে জনসাধারণের প্রবেশে বরাবরই নিষেধাজ্ঞা থাকে ৷ তাই একমাস লালকেল্লা বন্ধ থাকার এই নির্দেশিকা নতুন কিছু নয় ৷ শুধু পর্যটক-সহ সকলের জ্ঞাতার্থে ফের নির্দেশ দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷