ডিসেম্বরের শুরুতে 10 দিন বন্ধ থাকবে লালকেল্লা, কিন্তু কেন ?
নভেম্বরে দিল্লি বিস্ফোরণের পর কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল লালকেল্লা ৷ ডিসেম্বরের শুরুতে 10 দিনের জন্য ফের বন্ধ থাকবে লালকেল্লা ৷
Published : November 26, 2025 at 3:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: ডিসেম্বরের শুরুতে দিল্লি ঘুরতে যাওয়ার কথা ভাবছেন ! তাহলে হয়তো আপনাকে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট অর্থাৎ রাজধানীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালকেল্লা না-দেখেই ফিরতে হবে ৷ কারণ ডিসেম্বরে শুরুতেই জনসাধারণের জন্য 10 দিন বন্ধ থাকবে লালকেল্লা ৷
5 ডিসেম্বর থেকে 14 ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজধানীর এই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রটি জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে ৷ কারণ এই সময় লালকেল্লার ভিতরে ইউনেস্কোর 'সেফগার্ডিং ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' অর্থাৎ অস্থাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা প্রোগামের প্রস্তুতি চলবে ৷ তাই 10 দিন মুঘল আমলের এই সৌধটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI) ৷ মুঘল সম্রাট শাহজানের তৈরি এই সৌধটিকে 2007 সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো ৷
গত 10 নভেম্বর দিল্লিতে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের পরেই জনসাধারণের জন্য লালকেল্লার দরজা বন্ধ করে দেয় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ (এএসআই) ৷ পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় 16 নভেম্বর সর্বসাধরাণের জন্য খোলা হল লালকেল্লার দরজা ৷ কিন্তু ডিসেম্বরের শুরুতে ফের একবার বন্ধ থাকছে দিল্লির এই জনপ্রিয় সৌধটি ৷ এর প্রভাব পর্যটন শিল্পে পড়বে বলে মনা করা হচ্ছে ৷ কারণ প্রতিদিন হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি পর্যটক লালকেল্লা পরিদর্শন করেন ৷ তবে এএসআই-এর এক কর্তা জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র নির্ধারিত সময়ের জন্য ৷ অর্থাৎ 15 ডিসেম্বর থেকে ফের জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে মুঘল আমলের এই স্মৃতি সৌধটি ৷
ভারত প্রথমবারের মতো ইউনেস্কোর এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে ৷ এএসআই-এর যুগ্ম পরিচালক নন্দিনী ভট্টাচার্য সাহু জানান, 'সেফগার্ডিং ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' শীর্ষক অধিবেশনটি 8 থেকে 13 ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ৷ বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে 24টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন ৷ মনে করা হচ্ছে, এক হাজার জনেরও বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন ৷ যার মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সংরক্ষণ এবং বিশ্ব ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তারাও থাকবেন। অনুষ্ঠানে মূলত বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রচারের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের উপর আলোকপাত করা হবে ।
এই সম্মেলনকে সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের কাছে একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে ৷ লালকেল্লার ভিতরে এত বড় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের কারণে এএসআই এবং স্থানীয় প্রশাসন প্রস্তুতি ও নিরাপত্তার কারণে পর্যটকদের জন্য স্মৃতিস্তম্ভটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । পাশাপাশি অনুষ্ঠানের আগে, লালকেল্লার ভেতরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, মঞ্চ, সভা স্থান এবং নিরাপত্তা প্রোটোকল তৈরি করা হবে । এই সময়কালে জনসমাগম এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে জনসাধারণের চলাচল সীমিত করা হয়েছে ।