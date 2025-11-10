'লাল কেল্লা বিস্ফোরণে তদন্ত করছে NSG এবং NIA; যা জানা যাবে, জনসমক্ষে আনা হবে'
অমিত শাহ জানান, দিল্লির লাল কেল্লার কাছে গাড়ি বোমা হামলার সব দিক তদন্ত করা হবে এবং জনসমক্ষে তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
Published : November 10, 2025 at 10:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার রাতে দিল্লির লোক নায়ক হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। অমিত শাহ দিল্লির পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা এবং লোক নায়ক হাসপাতালের চিকিৎসকদের একটি দলের সঙ্গে দেখা করেন।
ঘটনার এএনআই তদন্তের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, দিল্লির লাল কেল্লার কাছে গাড়ি বোমা হামলার সব দিক তদন্ত করা হবে। তিনি জানান, সোমবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ দিল্লির লাল কেল্লার কাছে সুভাষ মার্গ ট্র্যাফিক সিগন্যালে একটি হুন্ডাই আই-20 গাড়ির বিস্ফোরণে কয়েকজনের মৃত্যু হয়, গুরুতর আহত হন বেশ কয়েকজন এবং বেশ কয়েকটি যানবাহনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah says " this evening, around 7 pm, a blast occurred in a hyundai i20 car at the subhash marg traffic signal near the red fort in delhi. the blast injured some pedestrians and damaged some vehicles.… pic.twitter.com/BfRei3r3tx— ANI (@ANI) November 10, 2025
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "বিস্ফোরণের তথ্য পাওয়ার 10 মিনিটের মধ্যেই দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং দিল্লি স্পেশাল ব্রাঞ্চের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এনএসজি এবং এনআইএ দল, এফএসএল-সহ, এখন পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে। আশেপাশের সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি দিল্লি পুলিশ কমিশনার এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনচার্জের সঙ্গেও কথা বলেছি। দিল্লি পুলিশ কমিশনার এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনচার্জ ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন।"
তিনি বলেন, "আমরা সকল দিক বিবেচনা করছি এবং সকল দিক বিবেচনা করে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করবো। সব রকম বিকল্প বিবেচনা করে অবিলম্বে তদন্ত করা হবে এবং আমরা জনগণের সামনে ফলাফল প্রকাশ করবো।"
দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের পরে সোশাল মিডিয়ায় দেওয় প্রতিক্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, "আজ সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিস্ফোরণে যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনেদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতেরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছি।"
লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের খবরটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং দুঃখজনক। এই মর্মান্তিক ঘটনায় বহু নিরীহ মানুষের প্রাণহানি বেদনাদায়ক। এই মর্মান্তিক সময়ে যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, আমি ওই শোকাহত পরিবারগুলির পাশে আছি এবং তাঁদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আশা করি আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।"
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 10, 2025
इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं…
দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লেখেন, "দিল্লির ঘটনায় যাঁরা স্বজন হারালেন, তাঁদের প্রতি আমার সমাবেদনা রইল ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ৷"
Deeply shocked to hear about the tragic blast in New Delhi. My heart goes out to the families who have lost their loved ones and I pray for strength and a swift recovery for all those injured.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 10, 2025
লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়িতে উচ্চ-তীব্রতার বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত 11 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং অন্তত 30 জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।