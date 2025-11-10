বিস্ফোরণের পর মনে হচ্ছিল সবাই মারা যাবে: লাল কেল্লার ঘটনায় আতঙ্কিত প্রত্যক্ষদর্শী

বিস্ফোরণের পর মনে হচ্ছিল সবাই মারা যাবে: লাল কেল্লার ঘটনায় আতঙ্কিত প্রত্যক্ষদর্শী
দিল্লির লাল কেল্লার কাছে এই বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত দশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং অন্তত 30 জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
Published : November 10, 2025 at 9:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: রাস্তায় শরীরের টুকরো টুকরো হওয়া অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ৷ কয়েক মিটার দূর থেকেও আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে... দিল্লির লাল কেল্লার কাছে একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত দশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং অন্তত 30 জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়৷ তবে দিল্লি, মুম্বই, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশে 'হাই অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে।
দিল্লি পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা জানিয়েছেন যে, সোমবার সন্ধ্যা 6টা 52 মিনিটে ফোর্ট মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের কাছে একটি চলন্ত গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং কাছাকাছি পার্ক করা আরও তিনটি গাড়িতেও আগুন ধরে যায়। ঘটনার সময় সেখানে প্রচুর ভিড় ছিল। কাছাকাছি দোকানপাট ছিল এবং বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দোকানদাররা আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যান। একজন বলেন, "আমি আমার জীবনে কখনও এমন বিস্ফোরণ দেখিনি।" একজন বয়স্ক ব্যক্তি জানান যে, তিনি তাঁর ঘর থেকেও আগুনের শিখা দেখতে পেয়েছেন। বিস্ফোরণের সময় গাড়িটির পিছনে একজন অটোচালক ছিলেন। তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
#WATCH | Delhi: " i never heard such a loud explosion ever in my life. i fell three times due to the explosion. it felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper to ani https://t.co/mNFJMPex0i pic.twitter.com/KQcbOYYNu6— ANI (@ANI) November 10, 2025
একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "আমার দোকানটি কাছেই। আমি দোকানে বসে ছিলাম। এত জোরে বিস্ফোরণ হল, এত জোরে শব্দ আগে কখনও শুনিনি। ভয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি তিনবার পড়ে গিয়েছিলাম। বিস্ফোরণটি এত জোরালো ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীটাই যেন ফেটে যাবে! আমি দোকান ছেড়ে দৌড়ে গেলাম৷ আতঙ্কিত হয়ে দৌড়তে গিয়ে মানুষ একে অপরের উপর পড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমরা আর বাঁচব না, সবাই মরে যাবো।"
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort | " when we saw someone's hand on the road, we were absolutely shocked. i can't explain it in words..." said a local to ani pic.twitter.com/vmibMbPFUk— ANI (@ANI) November 10, 2025
আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "গাড়িতে বিস্ফোরণ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দেহের অংশ কয়েক মিটার দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে৷ পুলিশ দেহের অংশগুলি পলিথিনে ভরে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।"
অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "6-6টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ইকো ভ্যানে বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমরা গাড়িটি জ্বলতে দেখেছি; ভেতরে কেউ বসে ছিল। সম্ভবত সেই ব্যক্তিও সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গিয়েছে। আমরা যখন পাশে তাকালাম, তখন সেখানে একটি মানুষের হাত পড়ে থাকতে দেখলাম এবং পরে ভিতর থেকে শরীরের একটি অংশ বেরিয়ে আসতে দেখলাম। আমরা এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে এগিয়ে যেতে পারিনি।"