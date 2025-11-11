বিস্ফোরণের তিন ঘণ্টা আগেই লালকেল্লার পার্কিংয়ে পৌঁছয় গাড়ি, প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ

বিস্ফোরণের তিন ঘণ্টা আগেই লালকেল্লার পার্কিংয়ে পৌঁছয় গাড়ি, প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ
ইতিমধ্যেই গুরুগ্রাম থেকে গাড়ির মালিককে আটক করেছে পুলিশ ৷ তাঁর থেকে জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছরে একাধিকবার গাড়ির হাতবদল হয়েছে ৷
Published : November 11, 2025 at 9:49 AM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘটনার প্রায় 3 ঘণ্টা আগে থেকেই লালকেল্লার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আই 20 গাড়িটি ৷ পরে চলন্ত অবস্থায় তাতে বিস্ফোরণ হয় ৷ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবার এমনটাই জানাল দিল্লি পুলিশ ৷ গুরুগ্রাম থেকে ইতিমধ্যেই গাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে ৷ চলছে জিজ্ঞাসাবাদ ৷
26/11-এর স্মৃতি উস্কে দিয়ে সোমবার, 10/11 সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী দিল্লি ৷ ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 9 জন ৷ আহতের সংখ্যা 20 ৷ ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এলএমজেপি হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ, এনএসজি, দিল্লি পুলিশের দল ৷ সোমবার সন্ধ্যায় হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে গাড়ির মালিক মহম্মদ সলমনকে আটক করে দিল্লি পুলিশ ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য হাতে পায় পুলিশ ৷ সূত্রের খবর, মিলেছে পুলওয়ামার যোগও ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে সলমন জানিয়েছেন, দেড় বছর আগে দেবেন্দ্র নামে ওখলার এক বাসিন্দাকে তিনি গাড়িটি বিক্রি করেন ৷ যদিও গাড়িটি হরিয়ানার নম্বর প্লেটে তাঁর নামেই রেজিস্ট্রেশন করা ছিল ৷ পরে গাড়িটি কেনেন অম্বালার এক ব্যক্তি ৷ জানা গিয়েছে, আরও পরে গাড়িটি তারিক নামে পুলওয়ামার এক বাসিন্দাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় ৷
এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "সোমবার দিল্লি পুলিশ এবং গুরুগ্রাম পুলিশ মহম্মদ সালমানকে আটক করেছে এবং গাড়িটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । তিনি গাড়িটি ওখলার দেবেন্দ্র নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিলেন । পরে গাড়িটি আবার অম্বালায় একজনের কাছে বিক্রি করা হয় ৷ ইতিমধ্যেই সকলের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷"
তিনি আরও বলেন, "হুন্ডাই আই 20 গাড়িটিতে চলন্ত অবস্থায় বিস্ফোরণটি ঘটে ৷ গাড়িতে 3 জন বসে ছিলেন । আহতদের শরীরে আমরা কোনও গুলি বা আঘাতের চিহ্ন পাইনি ৷ বোমা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে বিষয়টি অস্বাভাবিক । আমরা ঘটনার সমস্ত দিক তদন্ত করে দেখছি ।"