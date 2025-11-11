ETV Bharat / bharat

বিস্ফোরণের তিন ঘণ্টা আগেই লালকেল্লার পার্কিংয়ে পৌঁছয় গাড়ি, প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ

ইতিমধ্যেই গুরুগ্রাম থেকে গাড়ির মালিককে আটক করেছে পুলিশ ৷ তাঁর থেকে জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছরে একাধিকবার গাড়ির হাতবদল হয়েছে ৷

RED FORT CAR BLAST
কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানী (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘটনার প্রায় 3 ঘণ্টা আগে থেকেই লালকেল্লার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আই 20 গাড়িটি ৷ পরে চলন্ত অবস্থায় তাতে বিস্ফোরণ হয় ৷ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবার এমনটাই জানাল দিল্লি পুলিশ ৷ গুরুগ্রাম থেকে ইতিমধ্যেই গাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে ৷ চলছে জিজ্ঞাসাবাদ ৷

26/11-এর স্মৃতি উস্কে দিয়ে সোমবার, 10/11 সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী দিল্লি ৷ ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 9 জন ৷ আহতের সংখ্যা 20 ৷ ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এলএমজেপি হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ, এনএসজি, দিল্লি পুলিশের দল ৷ সোমবার সন্ধ্যায় হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে গাড়ির মালিক মহম্মদ সলমনকে আটক করে দিল্লি পুলিশ ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য হাতে পায় পুলিশ ৷ সূত্রের খবর, মিলেছে পুলওয়ামার যোগও ৷

RED FORT CAR BLAST
বিস্ফোরণের কয়েকঘণ্টা আগে এক টোল প্লাজার সিসি ক্যামেরায় আই20 গাড়ি (পিটিআই)

পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে সলমন জানিয়েছেন, দেড় বছর আগে দেবেন্দ্র নামে ওখলার এক বাসিন্দাকে তিনি গাড়িটি বিক্রি করেন ৷ যদিও গাড়িটি হরিয়ানার নম্বর প্লেটে তাঁর নামেই রেজিস্ট্রেশন করা ছিল ৷ পরে গাড়িটি কেনেন অম্বালার এক ব্যক্তি ৷ জানা গিয়েছে, আরও পরে গাড়িটি তারিক নামে পুলওয়ামার এক বাসিন্দাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় ৷

এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "সোমবার দিল্লি পুলিশ এবং গুরুগ্রাম পুলিশ মহম্মদ সালমানকে আটক করেছে এবং গাড়িটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । তিনি গাড়িটি ওখলার দেবেন্দ্র নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিলেন । পরে গাড়িটি আবার অম্বালায় একজনের কাছে বিক্রি করা হয় ৷ ইতিমধ্যেই সকলের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷"

তিনি আরও বলেন, "হুন্ডাই আই 20 গাড়িটিতে চলন্ত অবস্থায় বিস্ফোরণটি ঘটে ৷ গাড়িতে 3 জন বসে ছিলেন । আহতদের শরীরে আমরা কোনও গুলি বা আঘাতের চিহ্ন পাইনি ৷ বোমা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে বিষয়টি অস্বাভাবিক । আমরা ঘটনার সমস্ত দিক তদন্ত করে দেখছি ।"

পড়ুন: 'লাল কেল্লা বিস্ফোরণে তদন্ত করছে NSG এবং NIA; যা জানা যাবে, জনসমক্ষে আনা হবে'

TAGGED:

VEHICLE OWNER HELD
DELHI BLAST
দিল্লির লাল কেল্লার সামনে বিস্ফোরণ
NATIONWIDE SECURITY HEIGHTENED
RED FORT CAR BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.