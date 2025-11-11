লালকেল্লার গাড়ি বিস্ফোরণ জঙ্গি হামলা, তদন্ত শুরু এনআইএ'র
লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি জঙ্গিদের কার্যকলাপ বলেই সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা ৷ উমরের জঙ্গি যোগ ছিল কি না তা জানতে তদন্ত চলছে ৷
By PTI
Published : November 11, 2025 at 6:15 PM IST
শ্রীনগর, 11 নভেম্বর: দিল্লির বিস্ফোরণকে জঙ্গি হামলা বলেই বিবেচনা করছে বিভিন্ন তদন্ত সংস্থাগুলি ৷ সোমবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ লালকেল্লার কাছে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷
গাড়িটির চালকের আসনে থাকা সন্দেহভাজন জঙ্গি উমর নবির থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে ৷ সেই বিস্ফোরকের সঙ্গে ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকের মিল আছে বলে জানতে পেরেছেন ঘিরে তদন্তকারীদের ৷ পাশাপাশি নবির সঙ্গে জঙ্গি যোগও আছে ৷
মঙ্গলবার সকালে দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-কে দেওয়া হয়েছে, ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ থেকেই স্পষ্ট যে, দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণ নেহাত কোনও সাধারণ ঘটনা নয় ৷ এই ঘটনা সন্ত্রাসবাদী হামলা ৷ গতকাল থেকে সরকারি ভাবে এই ঘটনাকে জঙ্গি হামলা বলে ঘোষণা না-করলেও এনআইএ-কে তদন্তভার দেওয়ার পদক্ষেপেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, যে গাড়ি বিস্ফোরণ জঙ্গি হামলা ৷ কারণ, এনআইএ সন্ত্রাসবাদী হামলার মতো ঘটনার তদন্ত করে ৷
দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, সন্দেহভাজন গাড়িটির চালক উমর নবি পেশায় চিকিৎসক ৷ সে জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ৷ সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা ওই গাড়িটি হুন্ডাই i20 ৷ উমর সেটি চালাচ্ছিল ৷
রেড ফোর্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে গাড়িটিতে জোরালো বিস্ফোরণ হয় ৷ দিনের ব্যস্ত সময় বলে এলাকায় যথেষ্ট ভিড় ছিল ৷ ফলে আশপাশের গাড়িগুলিতেও আগুন ধরে যায় ৷ মানুষের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ৷ 20টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ এখনও পর্যন্ত 12 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে অন্যতম চিকিৎসক উমর নবি বলে জানা গিয়েছে ৷
তার দেহ শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে ৷ মঙ্গলবার সকালে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ পুলওয়ামায় উমরের কইল নামক এলাকায় বাড়িতে গিয়ে তার মায়ের ডিএনএ-র নমুনা সংগ্রহ করেছে ৷ শ্রীনগরে এক সরকারি আধিকারিক বলেন, "বিস্ফোরণ স্থলে থেকে সংগৃহীত দেহের অংশগুলি চিহ্নিত করতে আমরা ডিএনএ-র নমুনা সংগ্রহ করেছি ৷" এদিকে তাঁর বাবা গুলাম নবি ভাটকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷
এদিনই সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে পর্যালোচনামূলক উচ্চস্তরীয় বৈঠক হয় ৷ তারপরই জানা যায়, এই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে এনআইএ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)-কে ৷
গতকাল সন্ধ্যার এই গাড়ি বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দুপুরে হরিয়ানার ফরিদাবাদে একটি বাড়ি থেকে 2 হাজার 900 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ফরিদাবাদের পুলিশ কমিশনার সতেন্দ্র কুমার গুপ্তা সাংবাদিকদের বলেন, "গত 15 দিন ধরে হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ অভিযান চালাচ্ছিল ৷ তার ফলে এই 2 হাজার 900 কেজির বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে ৷ এর মধ্য়ে 360 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ৷ তবে এটা আরডিএক্স নয় ৷"
যে বাড়িটি থেকে এই বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে, সেখানে আল ফালাহ নামের একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৷ বিস্ফোরক উদ্ধারের এই ঘটনায় আট জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তারা জইশ-ই-মহম্মদ এবং আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ-এর মতো 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ৷ এই গোষ্ঠী জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে বিস্তৃত ৷
ধৃতদের মধ্যে তিনজন চিকিৎসক- ডাঃ মুজাম্মিল গানাই এবং ডাঃ শাহিন সৈয়দ দু'জনেই আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷ শাহিন, ভারতে জইশ-এর মহিলা শাখাটিতে নিয়োগের দায়িত্বে ছিল ৷ সে জইশের মহিলা শাখা জামাত-উল-মোমিনাতের নেতৃত্বে ছিল ৷
তদন্তকারীদের একাংশের আশঙ্কা, লালকেল্লার কাছে হুন্ডাই i20 গাড়িটির চালক উমরও আল ফাতাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল ৷ পুলিশের যৌথ অভিযান ও বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধারের খবরে সে হয়ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল ৷ আশঙ্কা করেছিল, তার সঙ্গী চিকিৎসকদের মতো তাকেও পুলিশ ধরতে পারে বলে ৷ তাই গাড়িতেই মজুত বিপুল বিস্ফোরণে জোরালো বিস্ফোরণ ঘটায় ৷ জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার লেথোপোরা এলাকার এই চিকিৎসক সম্ভবত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট গাড়িতে নিয়ে ঘুরছিল ৷ তাই এক্ষেত্রে আত্মঘাতী হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা ৷
চিকিৎসক উমরের আত্মীয় মুজামিলা জানিয়েছে, শৈশব থেকেই উমর অন্তর্মুখী ছিল ৷ সে সবসময় তার কাজ ও পড়াশোনা নিয়ে থাকত ৷ তিনি বলেন, "ফরিদাবাদের কলেজে সে কর্মরত ছিল ৷ শুক্রবার ফোন করেছিল ৷ বলল, পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছে ৷ তিন দিন পর বাড়ি ফিরবে ৷" দু'মাস আগে উমর নবি শেষবার কাশ্মীরে গিয়েছিল ৷
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, জ্বালানি ও ডিটোনেটর দিয়ে ওই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে ৷ ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে গাড়িটি খুব ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল ৷ বিধ্বংসী বিস্ফোরণের ফলে চারদিকে বাড়িতেও কম্পন অনুভূত হয় ৷ লালকেল্লা মেট্রোর কাচে ফাটল দেখা দেয় ৷
তদন্তে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা তারিক নামের এক ব্যক্তি উমরকে ওই i20 গাড়িটি দিয়েছিলেন ৷ তাকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ দিল্লি পুলিশ, এনআইএ এবং গোয়েন্দা এজেন্সির একটি দল দিল্লি ও জম্মু-কাশ্মীর জুড়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ৷ কাশ্মীরে অভিযান চালিয়ে 4 জনকে আটক করা হয়েছে ৷ দিল্লি পুলিশ ইউএপিএ ধারা এবং বিস্ফোরক আইন ও বিএনএস-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় জঙ্গি হামলার মামলা দায়ের করেছে ৷ গতকাল সন্ধ্যায় বিস্ফোরণের পর সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, গাড়িতে চালকের আসনে থাকা ব্যক্তির মুখটি মাস্কে ঢাকা ৷ একাধিক দল সিসিটিভি ফুটজেগুলি খতিয়ে দেখছে ৷ দিল্লিতে প্রবেশ ও বেরনোর পথে সব গাড়িতে নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ পাশাপাশি সীমান্তের সব পয়েন্টগুলিতেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে ৷